РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5134 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 583 6
Венгрия (1541) Госпогранслужба (5407) граница (4742) эвакуация (1754) пункт пропуска (658)

На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Венгрией будут круглосуточно работать еще два пункта пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в фейсбуке.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать границу. Доводим до Вашего сведения, что на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино"", - говорится в сообщении.

Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет производиться круглосуточно.

"Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок", - добавили в ведомстве.

На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба 01
На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба 02
На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивився ТВ про біженців з України. Майже всі з відносно спокіїних західних областей чомусь. У Харкові, Києві, Запоріжжі, Дніпрі до оборони готовляться...
показать весь комментарий
27.02.2022 10:55 Ответить
Є звідусіль. Їдуть переавжно жінки і діти
показать весь комментарий
27.02.2022 12:23 Ответить
Те що я дивився були виключно зі Львова та Франківська. Жінки дійсно інтерв'ю давали,, дітей не бачив, а чоловіків же ннібито е випускають офіційно...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:28 Ответить
Я б не судив по одному репортажу про загальну ситуацію
показать весь комментарий
27.02.2022 12:36 Ответить
Дай Боже, щоб з Києва не всі виїхали.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:06 Ответить
эх сийярто сийярто
видишь что твои подпевания сделали
не шли бы на поводу у газпромовских денег
может быть рашисты бы подумали, что не смогут расколоть единство ес
а так они этим только и занимались
показать весь комментарий
27.02.2022 11:11 Ответить
 
 