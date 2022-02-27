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"За вами - долбо#б Вовка х#йло, а за нами - наша земля!": Украинский военный обратился к оккупантам из РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский защитник обратился к российским оккупантам. Внимание нецензурная лексика!

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+62
Красава. Щойно читав на фейсбуці. Кажуть водії далекобійники виховують кацапів і білорусів на паркінгах.
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27.02.2022 11:48
+47
Слава Героям! Слава ЗСУ!!!! Героям Слава!!! Смерть путінським зомбі-загарбника- окупантам. Росіяни ПНХ
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27.02.2022 11:49
+43
Святі слова! Смерть падлам!
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27.02.2022 11:49
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Красава. Щойно читав на фейсбуці. Кажуть водії далекобійники виховують кацапів і білорусів на паркінгах.
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27.02.2022 11:48 Ответить
Под Каховкой украинские цыгане украли у российских оккупантов танк .

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 12:18 Ответить
А шо делать? Они же на танках, а не на конях приехали.
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27.02.2022 13:10 Ответить
🤣👍
***** объединяет!
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27.02.2022 14:48 Ответить
Айнене
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28.02.2022 11:09 Ответить
слава нашим ромам . их деды умели коней воровать у помещиков . а внуки умеют воровать танчики у ***** . а голодная ..вторая армия мира.. --- мародеры ****** ***** грабят мясокомбинат в конотопе . даже шведская армия карла 12го таскала за собой казну чтобы покупать под полтавой продукты для солдат и овес для лошадей . а эти выродки мародеры . фашисты ***** не способны ****** рукожопые снабжать свои ..доблестные.. войска топливом и жратвой . да и черными мешками с молнией тоже не снабдили . скоро будет тепло и трупы начнут гнить . собакам бездомным . волкам и воронам работы с утра до вечера
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28.02.2022 12:23 Ответить
Подтверждаю. Приехал в Германии на перецеп, парни рассказывают, вчера два белоруса и кацап ***** отхватил. Пьяные в машины позаскакивали даже паузу не достояв. Есть предложение жечь их машины на всех парковках.
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27.02.2022 15:27 Ответить
Слава Героям! Слава ЗСУ!!!! Героям Слава!!! Смерть путінським зомбі-загарбника- окупантам. Росіяни ПНХ
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27.02.2022 11:49 Ответить
Святі слова! Смерть падлам!
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27.02.2022 11:49 Ответить
Кацапи попутали напрямок, треба їхати на Москву, а вони їдуть до Києва, у свинорилих завжди було тяжко з оріентаціею. Замість того, щоб вибивати собі вільне життя, вони стають їжею для круків.
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27.02.2022 11:52 Ответить
Башкиру - «россіяніну»…

Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,

Лиш бажаючи «гарно пожить»…

А залишився, кулями звалений,

На Донбасі, в проритвині, гнить…

Що сказать твоїй матері, батькові,

Ти ж тоді промовчав, не сказав,

Що ціною крові української

Ти достаток собі заробляв…

Гайвороння співає над битвою,

Галич ділить на шмаття твій труп,

І пояснення так, що «гонитвою,

Лиш за правдою тут був твій рух…».

Це казки! Ці красиві повідання

На дітей розраховані лиш,

А грабунок країн, що піддалися

На солодкий, до притору, книш…?!

Розсипається лжа, відкриваються

Очі в тих, що луда запливла

Подивіться, лишень, в Україну,

Що в зусиллях, в борні, постала…

Розбереться Вкраїна без помочі,

Без підказок кремлівських, однак,

Якось так, «без гвалту, без голосу»

Без бездумних московських атак.

Нащо ліг ти в степах України,

Що забув ти в її ковилах?

«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,

Точно так, як в Таврійських степах…

І сказала Вкраїна: «Воістину,

Хочу жить я сама, процвітать….

І не хочу, щоб дітьми моїми

Кожен дурень тут міг попихать…

Хай не зможе ніхто наказать

Як стоять, як робить, що жувать,

Сало смажить, солить, чи по-іншому

На обід із борщем уживать…

Я живу, як умію, як хочу я,

Добре - ні, я живу… І облиш!

Я одного прошу - не встрявай сюди,

Україну в спокої залиш…».

С. Гайдамака

9.12.2014 р.
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27.02.2022 12:42 Ответить
було ж в новинах що кацапи 4500 пакетів купило для їхнього зброду. нехай набивають своїм фаршем))
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27.02.2022 11:52 Ответить
По новинах передали, що 4600 потрібно на даний час. Але нехай закуповують оптом наперед. Ще не вечір
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27.02.2022 11:57 Ответить
45 000
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27.02.2022 12:03 Ответить
45 000
літерами:
СОРОК П"ЯТЬ ТИСЯЧ ПАКЕТІВ

Тобто їхнє керівництво приблизно у стільки життів свинособак оцінювало вторгнення нам до хати.
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27.02.2022 12:25 Ответить
это недели на две - месяц минимум если такими темпами, к сожалению. плюс то что свифт не до конца тоже свою роль сыграет. плюс Лукашенко. в общем надо серьезно готовиться.
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27.02.2022 12:37 Ответить
Слава
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27.02.2022 11:53 Ответить
Ось це вам не Єрмак (до речі де він зараз й чому не чути) .

Це вояка й його слова впевненні й безкомпромісні .

Перемовини тільки після визволення Криму й руйнації мосту (приберіть за себе чмошники ваше ж лайно)
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27.02.2022 11:53 Ответить
светил вчера рожей за спиной Зеленского.Арахамия тоже там был.
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27.02.2022 12:06 Ответить
Підаросіяни, я би на вашому місці повірив.
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27.02.2022 11:53 Ответить
Такого об'єднання раніше не було
14 рік курить в сторонці.
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27.02.2022 11:53 Ответить
Вовчиком обозвал. А надо было полным титулом:
Фараон всея вонючей параши }{уйломон Первый.
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27.02.2022 11:54 Ответить
Це довго... а має бути лаконічно...як черга кулемета..
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27.02.2022 12:24 Ответить
А тепер, коли ви вже попісяли і покакали зі страху, нешановні кацапи, витрясіть все з штанців і біжіть домці, до мамки, під цицю, в своє мокре ліжечко.
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27.02.2022 11:55 Ответить
Все гарно сказав. Єдине що обличчя хова? Чому він його хова, він на своїй землі. Єдине може якась таємна спецура тоді ладно.
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27.02.2022 11:55 Ответить
Заборонено показувати обличчя війсковим під час війни.
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27.02.2022 12:02 Ответить
В словах чується така ненависть. І це правильно.
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27.02.2022 11:55 Ответить
любов до України - зараз - знищення русні
Ней буде жива і счаслива ваша родина !
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27.02.2022 11:55 Ответить
Красавец!!! Слава Украине!!!
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27.02.2022 11:58 Ответить
Героям слава!
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27.02.2022 12:32 Ответить
приходится рашистам говорить на понятном им языке
матами
а то не понимают
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27.02.2022 11:59 Ответить
👍
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27.02.2022 12:02 Ответить
Кацапстан вєшаєт лапшу ( німці передають) - 471 полонених українців..
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27.02.2022 12:02 Ответить
набёрём сейчас обменный фонд а зная как рузня врёт и у них потерь нет ***** они горят дохнут со скоростью РККА в 41м
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27.02.2022 12:04 Ответить
вот тебе свежее их на колени не поставят орали они не чё стоят и поют https://twitter.com/i/status/1497876912550653954
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27.02.2022 12:19 Ответить
Та...тут вже про обмін не йде..
Якщо далі так люлєй давати будемо і на півдні роздолаїв за міст закинемо, то..
Але це ще дуже тяжкий шлях
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27.02.2022 12:26 Ответить
это война а мы воевать не любим но умеем ждём ништяки из дойчланда а точнее из Нидерландов там шайтана труба танк рузге шатать проверить надо нормальный или гавно в реальном бою
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27.02.2022 12:35 Ответить
unterwegs (в дорожі).
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27.02.2022 12:39 Ответить
Расстрелять!
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27.02.2022 13:17 Ответить
Слава Украине)
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27.02.2022 12:03 Ответить
Наші зірки! Наша надія! Підтримуємо вас! Героям Слава!!!!💪🇺🇦
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27.02.2022 12:04 Ответить
Красиво сказал! Слава Украинским воинам всех поколений!
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27.02.2022 12:14 Ответить
Слава героям Украины!!! Весь мир с Вами.
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27.02.2022 12:17 Ответить
Не убавить,не прибавить.Только отстрел!
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27.02.2022 12:27 Ответить
Німці!°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

о 14:00 по Києву

Закривають повітряний простір для СРУшіх самолЙотов..

Поки що на ТРИ місяці!
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27.02.2022 12:40 Ответить
убедительно.. понятно.. разумно.. достойно..
Слава Героям Украины!
судьба кремля решается в Украине, уже решилась.. во всем мире будут стоять мемориалы нашей славной Украинской Армии, как освободителям Европы и Евразии от фашистского режима кабаева!
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27.02.2022 12:45 Ответить
залейте этим ****** смолы под шкуру.бо сало для них это счастье.
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27.02.2022 12:51 Ответить
приди и найди,очень жду.но сперва приди и вывези своих эемель которые у нас дома гниют как овощи.по триколору ты россиянин,лучше у себя дома порядок наведи.мы воюем за свою землю за свою.а вы со своего молчаливого согласия отправляете детей на убой за мелкого гандона.вы загнаны сами собой в жопу.вы молчите бо бздите.так что русский корабль ИДИ НА ***.приходи и найди очень жду.вопрос ты домой ногами вернешся или ляжешь как твои земляки,которые гниют у нас,они живыми не нужны твоему окурку а за жмуров я вообще молчу.жду тебя с нетерпением с камерой конечно.
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28.02.2022 05:59 Ответить
Сильно, от души сказано! 💪👍
Слава Украине!
Героям слава!
Смерть ворогам!
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27.02.2022 13:06 Ответить
ОРДА понимает только СИЛУ !!! крушите ВРАГА !!! ради БУДУЩЕГО наших детей !!! ПОКЛОН украинскому воинству !!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ !!!
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27.02.2022 13:39 Ответить
Vi, dorogije Ukraintsi vojujete s vragom dostojno, chestju i sovestju kotorogo u nix net i nikogda ne bilo. Zashishajte svoj dom, semju, zemlju i STRANU. Azerbaijan s vami. Pobeda za vami. Slava Ukraine, Gerojam Slava.
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27.02.2022 15:06 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:19 Ответить
золотые слова! убивать, резать, колоть, расстреливать, распиливать каждого первого первого кацапа... если под рукой ничего не окажется - перегрызть оккупанту горло... смерть кацапам!
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28.02.2022 07:30 Ответить
Не бывает россияниа лучше-чем мертвый россиянин. Я от всей души желаю русским сдохнуть в Украине. А если у русского солдата есь больше 2 извидлин в голове и хоть остатки совести-он бросит оружие и сдастся в плен. Где его не будут бить,не будут пытать а будут кормить и относится нормально И он сможет потом прожить долгую жизнь и с чистой совестью. А иначе будет гнить в украинской земле
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28.02.2022 09:53 Ответить
Широчайшей души человек, цвет пакета- на выбор!
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28.02.2022 11:40 Ответить
 
 