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На Мариуполь рвались российские танки, но наши ребята сожгли их. Удалось взять шесть пленных. С моря подходил корабль РФ, – мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Мариуполь рвались российские танки, но наши ребята сожгли их. Удалось взять шесть пленных. С моря подходил корабль РФ, – мэр Бойченко

Ночью и утром со стороны Донецка шла атака на Мариуполь, но ее удалось отразить.

Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью с донецкого направления продвигалась тяжелая техника, но ее удалось разбить.

"Ночью и утром рвались из Донецка танки. Но наши ребята их сожгли. Это 10-я штурмовая бригада и 36-я бригада морской пехоты. Помогал спецполк "Азов". Удалось взять 6 пленных, сейчас они дают показания", - рассказал Бойченко.

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По словам мэра, продвижение было и по российскому направлению, вдоль побережья Азовского моря.

"Из России тоже идет продвижение. Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Но мы заминироли все необходимые участки, потому тоже готовы. Сейчас весь город работает на наших защитников. Стараемся помогать всем, чем можно и нужно", - добавил Бойченко.
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Топ комментарии
+37
🍁 Конгресмени США від обох партій закликали Байдена закрити небо над Україною.Translate Tweet
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27.02.2022 11:53
+22
Моя ненависть к кацапистам, как жителя Мариуполя, не имеет границ. Слава Украинской армии, Слава Украине! Героям Слава!
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27.02.2022 12:13
+19
Тримайтеся хлопці, ви найкращі

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27.02.2022 11:54
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🍁 Конгресмени США від обох партій закликали Байдена закрити небо над Україною.Translate Tweet
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27.02.2022 11:53 Ответить
все небо врядли они смогли бы закрыть, но правобережье возможно
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27.02.2022 12:13 Ответить
то нехай закриють скільки зможуть,хоть щось нехай роблять
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27.02.2022 12:15 Ответить
Тримайтеся хлопці, ви найкращі

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27.02.2022 11:54 Ответить
Эти орки только на кораблях и ракетах смелые. А в позиционном бою - мишени
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27.02.2022 12:00 Ответить
морпехам спасибо огромное
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27.02.2022 12:02 Ответить
Всё хорошо ,но пленных брать было не обязательно ...теперь возись с ними ,видос сняли и кончать ...
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27.02.2022 12:07 Ответить
Так сказано що ледь - ледь взяли, всі решту самоліквідірувались)
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27.02.2022 12:24 Ответить
Что-то, а рейтинг нашей армии будет поболее футбольного и растет каждый день)) . Слава ВСУ! Героям слава! И герой это каждый украинец, который так или иначе противостоит оккупантам!
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27.02.2022 12:07 Ответить
Надо брать Крым и мост уничтожить, тогда с юга больше не пойдут!
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27.02.2022 12:09 Ответить
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27.02.2022 12:12 Ответить
Ось так треба врізати і бульбожерам прямо на іх території!
Бо вони посилають літаки бомбити мирне населення України.
Лукашеску точно в штані обсереться! Свинота кацапська!
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27.02.2022 13:10 Ответить
надо будет на Шулявке (хз давно там не был, где по кругу города герои) выкинуть нах старые и поставить Мариуполь,Васильков, Ирпень,ЧЕрнигов, Харьков, Сумы
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27.02.2022 12:12 Ответить
Моя ненависть к кацапистам, как жителя Мариуполя, не имеет границ. Слава Украинской армии, Слава Украине! Героям Слава!
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27.02.2022 12:13 Ответить
Это был самый опасный участок. И наши справились ! У меня со вчерашнего дня за этот участок никакой информации. Слава Богу за его помощь нашим бойцам ! Кажется Украина начинает возрождаться и к ней возвращается удача выгнанная сатанистами московского патриархата.
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27.02.2022 12:18 Ответить
Был, есть и будет! Или Путин забыл о Новороссии?Или хотя бы о сухопутном сообщении между лугандоном и Крымом? В идеале и с Одессой, чтобы полностью отрезать Украину от морей! Хер с ней, с яНовороссией! А Мариуполь, как кость в горле ему! Держитесь, мариупольцы!
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27.02.2022 12:31 Ответить
Кстати про сатанистов, всю УПЦ МП и их поклонников мобилизовать на уборку и утилизацию трупов москалей!
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27.02.2022 13:03 Ответить
А почему бы Байрактары не применить против кораблей?
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27.02.2022 14:26 Ответить
 
 