На Мариуполь рвались российские танки, но наши ребята сожгли их. Удалось взять шесть пленных. С моря подходил корабль РФ, – мэр Бойченко

Ночью и утром со стороны Донецка шла атака на Мариуполь, но ее удалось отразить.

Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью с донецкого направления продвигалась тяжелая техника, но ее удалось разбить.

"Ночью и утром рвались из Донецка танки. Но наши ребята их сожгли. Это 10-я штурмовая бригада и 36-я бригада морской пехоты. Помогал спецполк "Азов". Удалось взять 6 пленных, сейчас они дают показания", - рассказал Бойченко.

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По словам мэра, продвижение было и по российскому направлению, вдоль побережья Азовского моря.

"Из России тоже идет продвижение. Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Но мы заминироли все необходимые участки, потому тоже готовы. Сейчас весь город работает на наших защитников. Стараемся помогать всем, чем можно и нужно", - добавил Бойченко.