Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
- Самолеты 27
- вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- средства ПВО
- личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - добавила Маляр.
Пожалуйста, подождите...
В любом случае, если количество потерь, которое объявляется Украиной, правдивое и по живой силе врага, и по технике - это прекрасная новость. Настораживает только, что информация на Западе (я об интервью английского министра обороны, который первый день войны оценил в 450 погибших русских, тогда как у нас говорили о почти 3 тысячах) немножко разнится . . . То есть всё таки - нет ли преувеличения потерь врага для поднятия боевого духа наших Защитников ? Но мы этого сейчас не узнаем. Со всех сторон может идти как информация, так и дезинформация, в целях запутать противника (что логично во время войны), поэтому надо критически всё переваривать. Видеоподтверждения - вот это классно. Сгоревшая техника, лежащие трупы - это невозможно отрицать. Например, хотелось бы посмотреть на 2 сбитых Ил-76 (вчера) с десантом. Это же человек 250 элиты военной положили, если правда. Очень хотелось бы видеокадры в сети этих Ил-76 с разбросанными вокруг трупами десантников увидеть.
Есть ещё вопрос, сколько нам жизней это стоило - вчера была информация о 198 погибших (всего и военные, и гражданские) за 3 дня войны. Тоже кажется несколько заниженным. Пропорция защиты и нападения 1 : 3 обычно. Так само и раненых к убитым 3 : 1. По раненым русским (около 12 тысяч вроде) можно судить, что убитых таки может быть около 3-4 тысяч. Но по пропорции нападение-защита соотношение их убитых 4 тыс. к нашим 200 выглядит не очень правдоподобно (хотя хотелось бы верить, что наши крошат россиян 1 : 20, и всё же)
В даний момент всі на емоціях.
Хоча обидві оцінки поки що у розгорнутому вигляді з детальним розрахунком я так і не бачив.
А как спросили, чё он не хоче сам пойти
Начал росказывать что это не его "работа"?
https://24tv.ua/pid-kahovkoyu-**********-tsigani-vkrali-rosiyan-tanka-mistsevi_n1881612
Метро Харькова.
Годы разные.
Фашисты те же.
А тут за три дня...
Радуйтесь руские мамки...готовьте карманы для бабла..
В Приват 24 через сервіс Благодійність
Пів години тому кинув тисячу грн. На жаль, більше не можу, пенсіонер...
Якщо це правда, а не дезінформація заради підняття морального духу Захисників України, тоді за 3 дні боїв Україна "анулювала" 2% всієї бойової авіації росіян. Чудово, але критично важливо своєчасне поповнення засобів ППО нашими іноземними партнерами. Бо 98%, а крім того ракети росіян ще треба чимось буде збивати. Плюс, треба враховувати, що проти нас воює і білоруська армія, яка має до 130 бойових та учбово-бойових літаків.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_armiju_maje_lukashenko_i_chi_jmovirna_vijna_ukrajini_ta_bilorusi-5588.html
Так що основні драки ще попереду. Є значні успіхи, але до перемоги ще треба йти не 5 хвилин.
Причём, что важно, самолёты снять с консервации и подогнать к театру боевых действий можно, а вот обученных пилотов, да ещё и желающих рисковать своими жизнями в непонятной войне против достаточно обученных и злых украинцев, сразу не насобираешь достаточное количество. В результате качество работы русско-фашистской авиации начнёт снижаться с каждым днём, потому что самые квалифицированные лётчики первыми "на убой" идут . . .
А с точки зрения "вступления ещё одной страны в войну" - так она и так уже вступила.
Мы не знаем, сколько из оккупационных войск в первые 3 дня войны были русскими, а сколько белорусскими на самом деле. Путин хочет всех повязать кровью - и своих подельников в россии (для чего Совбез показывали по телику ? для чего решение Госдумы единогласное ?), и своих подельников за границей, в частности узурпатора в Беларуси.
Так что пусть идут, лягут в нашу землю так само, как и россияне в неё ложатся. Ну и будет повод, наконец, обеспечить полную демилитаризацию Беларуси, чтобы кроме пистолетов у полиции там оружия и военной техники больше никогда не было.
И про демилитаризацию Приднестровья не забудем. Украина больше не имеет права позволять сажать себя в военный мешок, когда со всех сторон, кроме части западной и юго-западной границы, враг.
Треба 40%
Путин напал на Украину, под поводом защиты русскоговорящих граждан.
Геноцид русского и других славянских народов, он в Москве, Вы не поверите, но гулять вечером,в городах миллиониках в Р. Ф. смертельно опасно, черножепые уже все оккупировали, я вчера в метро в центре Москвы не смог спуститься, там мечеть, всех славянской внешности просто на дорогу выкидывали.
Путин планомерно уничтожает славян на территорию Р. Ф. ,теперь он хочет уничтожить славян на территории сопредельных Государств.
Гитлер говорил, что славян надо уничтожить, он этого не смог, а Путин ...
Сил Вам, и мужества.
Ещё раз, поверьте, 99%россиян против против Путина и войны.
Путин вю оппозицию уничтожил, нету Лидера который смог бы поднять народ, против Гитлера.
А дезертировать из армии не пробовали русские ? Или отказываться от отправки в Украину (мол, мы на такое не подписывались) ? Или когда уже тут, сдаваться в плен ? Ну или хотя бы украсть топливо из военной части ?
А (если всё вышеуказанное страшно), не платить налоги пробовали ? От слова "вообще" ?
Есть много форм противостояния и саботажа, но выходить на улицу просто для попадания в автозак - это тупо. Попробуйте что-нибудь более эффективное.