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ликвидация (1942) уничтожение (3845) Маляр Анна (408)

Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов

В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

- Самолеты 27

- вертолеты 26

- Танки 146

- Боевые бронированные машины 706

- Пушек 49

- ЗРК БУК 1

- Град 4

- автомобильная техника 30

- Цистерны 60

- БПЛА ОТР 2

- Корабли/катера 2

- средства ПВО

- личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

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"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - добавила Маляр.

Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов 01
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Топ комментарии
+41
Слава Україні. Слава ЗСУ.
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27.02.2022 11:56
+29
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27.02.2022 11:58
+25
Кількість м'яса вже майже наблизилась до кількості в двох чеченських разом)))
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27.02.2022 11:57
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Слава Україні. Слава ЗСУ.
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27.02.2022 11:56 Ответить
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27.02.2022 12:07 Ответить
В афганистане за 10 лет войны 13 900. Так что нужно продолжать жарить свинособак в том же темпе.
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27.02.2022 12:22 Ответить
За 10 років 5 млн 200 тис свинособак.
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27.02.2022 12:26 Ответить
Я думаю, что сравнение потерь с Афганистаном и Чечнёй на данном этапе бессмысленно. Почему ? Потому что мы видим последние как минимум 8 лет, что есть 3 вида информации у русских : неправда, бессовестная неправда и их статистика. Что в Афганистане (до 15 тыс. человек за почти 10 лет), что в Чечне (типа 5+ тысяч в первую чечейнскую войну и 6+ тысяч во вторую) - это статистика московская, чтобы не нервировать население. Какова была реальная цена - кто его знает ? Чеченцы говорят, что 80 тысяч. Афганцы вообще ничего не говорят, потому что у них децентрализованное сопротивление было, кто там что считал. Поэтому реальную цифру и там, и там можно будет узнать, когда режим в россии падёт, откроют архивы (если они не будут уничтожена или уже не уничтожены) и тогда мы поймём.

В любом случае, если количество потерь, которое объявляется Украиной, правдивое и по живой силе врага, и по технике - это прекрасная новость. Настораживает только, что информация на Западе (я об интервью английского министра обороны, который первый день войны оценил в 450 погибших русских, тогда как у нас говорили о почти 3 тысячах) немножко разнится . . . То есть всё таки - нет ли преувеличения потерь врага для поднятия боевого духа наших Защитников ? Но мы этого сейчас не узнаем. Со всех сторон может идти как информация, так и дезинформация, в целях запутать противника (что логично во время войны), поэтому надо критически всё переваривать. Видеоподтверждения - вот это классно. Сгоревшая техника, лежащие трупы - это невозможно отрицать. Например, хотелось бы посмотреть на 2 сбитых Ил-76 (вчера) с десантом. Это же человек 250 элиты военной положили, если правда. Очень хотелось бы видеокадры в сети этих Ил-76 с разбросанными вокруг трупами десантников увидеть.

Есть ещё вопрос, сколько нам жизней это стоило - вчера была информация о 198 погибших (всего и военные, и гражданские) за 3 дня войны. Тоже кажется несколько заниженным. Пропорция защиты и нападения 1 : 3 обычно. Так само и раненых к убитым 3 : 1. По раненым русским (около 12 тысяч вроде) можно судить, что убитых таки может быть около 3-4 тысяч. Но по пропорции нападение-защита соотношение их убитых 4 тыс. к нашим 200 выглядит не очень правдоподобно (хотя хотелось бы верить, что наши крошат россиян 1 : 20, и всё же)
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27.02.2022 13:04 Ответить
Я думаю, что цифра 3500 соответствует действительности, потому что ее повторил Päevaleht, а его до сих пор на публикации непроверенных данных не ловили
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27.02.2022 13:50 Ответить
Афганці України воюють в теробороні
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28.02.2022 09:03 Ответить
Демілітарізація та денафікація ********* карліка продовжується
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28.02.2022 08:58 Ответить
Героям Слава!
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27.02.2022 11:57 Ответить
Кількість м'яса вже майже наблизилась до кількості в двох чеченських разом)))
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27.02.2022 11:57 Ответить
За 3 дні! За місяць так і кацапів не залишиться!
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27.02.2022 11:59 Ответить
Та ні, думаю що на місяць війни у ***** грошей забракне
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27.02.2022 12:05 Ответить
Само подохнет или свои орки придушат.
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27.02.2022 12:26 Ответить
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27.02.2022 12:23 Ответить
я гадаю його значно більше. Багато ворога знищено без прямого контакту (артилерія, авіація і т.і.) їх порахувати взагалі не можливо. поки що
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27.02.2022 12:00 Ответить
По неофіційним даним, але з уст знаючого, там шашликів безвухих за десятку перевалило.
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27.02.2022 12:23 Ответить
Международные резервы РФ сократились с ~600 млрд до ~190 млрд, из которых ~130 в золоте, которое продать некому кроме Китая. каждый день войны на Украине обходится россиянам примерно в 10 млрд долларов
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27.02.2022 11:58 Ответить
В Украине и не 10, а 20 млрд
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27.02.2022 11:59 Ответить
Ну, як тобі сказати, я не бухгалтер України, просто багато читаю і моніторю ситуацію. Так от, вже була інфа від нашої влади, ще в п'ятницю, що 20 на день. А з приводу "у вас забиратиме. Ви ізгої" -- це не до мене)
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27.02.2022 12:16 Ответить
Вибачаюсь, приняв за кацапа. Ізгої це північна параша.
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27.02.2022 12:23 Ответить
Все ok).
В даний момент всі на емоціях.
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27.02.2022 12:39 Ответить
Ви трошки не зрозуміли. Пост Alex Uzh - проукраїнський, а не проросійський. Уважно і повільно перечитайте перше повідомлення і друге. Людина поправила перше повідомлення, що треба казати "в Україні", а не "на Україні" + послалася на статистику, що один день війни коштує росіянам загальних втрат (як прямих, так і загальноекономічних) не 10, а 20 млрд. доларів.

Хоча обидві оцінки поки що у розгорнутому вигляді з детальним розрахунком я так і не бачив.
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27.02.2022 12:18 Ответить
Помилився, дякую Вам.
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27.02.2022 12:25 Ответить
Володимир, ви трохи не так зрозуміли Alex Uzh. Він мав на увазі, що: "В Украине", а не "На Украине", і що: "війна в Україні обходиться московитам в 20 млрд, а не 10 млрд".
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27.02.2022 12:21 Ответить
Так, так я зрозумів, я неправий.
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27.02.2022 12:26 Ответить
Так от чому Зеленський на роялі грав - Тренувався ***** по губам водити
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27.02.2022 11:58 Ответить
скільки тут є прекласних висловів, які можна в однокласники скинути.....але ж вони, падлюки, затирають....але все одно це закину)))
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27.02.2022 13:26 Ответить
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27.02.2022 11:58 Ответить
до слёз
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27.02.2022 11:59 Ответить
tipichny debyl novorososiji
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27.02.2022 12:13 Ответить
Во дебил!
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27.02.2022 12:16 Ответить
Это не тот ******* которые орал за войну

А как спросили, чё он не хоче сам пойти

Начал росказывать что это не его "работа"?
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27.02.2022 12:19 Ответить
І де тебе шукати? І мама не знайде (с)
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27.02.2022 11:58 Ответить
"Навіть собака не знайде".(с)
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27.02.2022 12:10 Ответить
Горіть у пеклі пітараси. Вибачте за мій хвранцузький
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27.02.2022 11:59 Ответить
Спец-операция началась уже против РФ
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27.02.2022 11:59 Ответить
На херсонщині в селі Любимівка місцеві цигани вкрали в орків (УВАГА!) танк...
https://24tv.ua/pid-kahovkoyu-**********-tsigani-vkrali-rosiyan-tanka-mistsevi_n1881612
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27.02.2022 12:01 Ответить
2014
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27.02.2022 12:09 Ответить
🤣
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27.02.2022 12:13 Ответить
Здадуть на брухт і матимуть бабло.
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27.02.2022 12:19 Ответить
Циганобандерівці! Схвалюю ))
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27.02.2022 12:49 Ответить
Ну шо сказать, раньше до 24-го *****, нужно было сохранить лицо, теперь ему нужно сохранить Жопу
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27.02.2022 12:01 Ответить
Паталогоанатому потім будуть довго сперечатися - де в нього Морда, а де Жопа...
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27.02.2022 12:14 Ответить
Блін москалі, забирайте трупи своїх орків, ще епидемії не вистачало, ви і так всі з блохами і глистами.
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27.02.2022 12:05 Ответить
у них реально глисты у кацапов ***** как наш пармед предал цепень
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27.02.2022 12:11 Ответить
Так, щось мамки не шевелються.
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27.02.2022 12:11 Ответить
Ну нехай хоч санепідемстанцію пришлють.
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27.02.2022 12:27 Ответить
пока мамкам РУ пасти деньгами заткнули
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27.02.2022 12:28 Ответить
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада@NashaCanada·25 февр.Метро Лондона.
Метро Харькова.
Годы разные.
Фашисты те же.


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27.02.2022 12:06 Ответить
Столько подохло рассеянчеГов за 10 лет второй чеченской...
А тут за три дня...
Радуйтесь руские мамки...готовьте карманы для бабла..
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27.02.2022 12:08 Ответить
в этот раз выдадут катрочками на крупу...
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27.02.2022 12:35 Ответить
Ну это НОРМ ,но останавливаться на достигнутом не будем . УБЬЁМ ВСЕХ !
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27.02.2022 12:08 Ответить
Alex Uzh не переживайте ,в Украине сейчас денег будет столько , сколько нужно . Кому не безразлично, все пересылаю деньги , 💰 стоят очереди . Шлют ,$ ,и ₪ . Всем миром помогают обычные люди . Потому что политики пока расчухаются, ......
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27.02.2022 12:08 Ответить
Спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України


В Приват 24 через сервіс Благодійність
Пів години тому кинув тисячу грн. На жаль, більше не можу, пенсіонер...
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27.02.2022 12:13 Ответить
Привіт Юрію Ф. від Юрія З. !!! Слава нації!
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27.02.2022 12:08 Ответить
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27.02.2022 12:18 Ответить
Це все чудово! Дякуємо захисникам України! Але чому ніде не можна знайти інформацію про те, що відбувається у Харкові? Зв'язок із рідними я втратив годину тому...
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27.02.2022 12:09 Ответить
там бой как в Грозном мелкими группами по кацапах работают от туда идёт красивое рузге дохнут и не куда не ползут
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27.02.2022 12:13 Ответить
Дякую за будь-яку інформацію! Слава Україні!
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27.02.2022 12:15 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_bojovih_litakiv_maje_rf_ta_jakimi_je_perspektivi_rosijskoji_vijskovoji_aviatsiji-5654.html


Якщо це правда, а не дезінформація заради підняття морального духу Захисників України, тоді за 3 дні боїв Україна "анулювала" 2% всієї бойової авіації росіян. Чудово, але критично важливо своєчасне поповнення засобів ППО нашими іноземними партнерами. Бо 98%, а крім того ракети росіян ще треба чимось буде збивати. Плюс, треба враховувати, що проти нас воює і білоруська армія, яка має до 130 бойових та учбово-бойових літаків.

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_armiju_maje_lukashenko_i_chi_jmovirna_vijna_ukrajini_ta_bilorusi-5588.html

Так що основні драки ще попереду. Є значні успіхи, але до перемоги ще треба йти не 5 хвилин.
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27.02.2022 12:11 Ответить
не деза подтверждаю и Гроздьев тоже подтверждает мля это чёрные дни для сру авиации это мля как в 41м для РККА
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27.02.2022 12:14 Ответить
Думаю, они расслабленные были после Сирии - там безнаказанно в небе летали. Тут надеялись, что ракетные удары по ПВО и аэродромам + захваты аэродромов дадут им такую же возможность (вот сейчас Бердянск захватили, надо было взрывать ВПП). В значительной мере это реализовано, но далеко не на 100%, т.е. Украина сохранила боеспособность и ПВО, и авиации, хоть они и значительно уступают объединённым русско-белорусским фашистам. Плюс ПЗРК Запад подгоняет регулярно. Соответственно, у рашистов начался птичкопад.
Причём, что важно, самолёты снять с консервации и подогнать к театру боевых действий можно, а вот обученных пилотов, да ещё и желающих рисковать своими жизнями в непонятной войне против достаточно обученных и злых украинцев, сразу не насобираешь достаточное количество. В результате качество работы русско-фашистской авиации начнёт снижаться с каждым днём, потому что самые квалифицированные лётчики первыми "на убой" идут . . .
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27.02.2022 13:28 Ответить
Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
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27.02.2022 12:12 Ответить
2 корабля, нет нигде информации что за корабли?
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27.02.2022 12:12 Ответить
катера десантные времён сосания члена рауля кастро будущим комом крейсира рузе накуй он же масквабад
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27.02.2022 12:16 Ответить
klasnie u ukraincev problemi - rusnia doxnet s takoi sorostju, sto kalkuliatori lomajutsia.
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27.02.2022 12:12 Ответить
Народ Украины , ВНИМАНИЕ , там КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТАРАКАН хочет начать свою "спецоперацию " против Украины ((((( !!!!
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27.02.2022 12:15 Ответить
Ти хотів сказати Могилізацію свого зброду?
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27.02.2022 12:20 Ответить
Какая хер разница, какой паспорт у оккупанта в кармане ?
А с точки зрения "вступления ещё одной страны в войну" - так она и так уже вступила.
Мы не знаем, сколько из оккупационных войск в первые 3 дня войны были русскими, а сколько белорусскими на самом деле. Путин хочет всех повязать кровью - и своих подельников в россии (для чего Совбез показывали по телику ? для чего решение Госдумы единогласное ?), и своих подельников за границей, в частности узурпатора в Беларуси.
Так что пусть идут, лягут в нашу землю так само, как и россияне в неё ложатся. Ну и будет повод, наконец, обеспечить полную демилитаризацию Беларуси, чтобы кроме пистолетов у полиции там оружия и военной техники больше никогда не было.
И про демилитаризацию Приднестровья не забудем. Украина больше не имеет права позволять сажать себя в военный мешок, когда со всех сторон, кроме части западной и юго-западной границы, враг.
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27.02.2022 13:34 Ответить
Приднестровье это после того как ЛУГАНДОНА и КРЫМА обьязательно !!!
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27.02.2022 13:44 Ответить
По всем танкам, БМ, самолётам и вертолётам есть видео и фотопруфы? Чтобы мы сами не превращались в балаболов и не заигрывались в циферки
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27.02.2022 12:15 Ответить
Шольц выступает. Поддерживает Украину.
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27.02.2022 12:16 Ответить
Шольц про санкции, лимита санкциям нет. пуйло решил рести войну.
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27.02.2022 12:17 Ответить
145000 - 4300 =мало
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27.02.2022 12:20 Ответить
3%
Треба 40%
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27.02.2022 12:24 Ответить
Плюс раненых в три раза больше 12000
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27.02.2022 12:37 Ответить
Плюс пленные, плюс дезертиры
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27.02.2022 12:42 Ответить
НУ ЧЁ НУЖНО БЫЛО ********* ? Я ГОВОРИЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НАПАДЕНИЯ ЭТО КОНЕЦ ПУТИНА И ВСЕЙ ПАРАШИ - УТОПИМ В КРОВИ ССУК !
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27.02.2022 12:27 Ответить
Я москвич, живу в Москве,мне 40 лет,у меня нету (наверное) не в роду, не на территории Украины родственников, поверьте мне, 99,99% россиян за Украину,мы выходим на площади, но это минут 5, сразу в автозак попадаешь.И не в каких новостях это не покажут.
Путин напал на Украину, под поводом защиты русскоговорящих граждан.
Геноцид русского и других славянских народов, он в Москве, Вы не поверите, но гулять вечером,в городах миллиониках в Р. Ф. смертельно опасно, черножепые уже все оккупировали, я вчера в метро в центре Москвы не смог спуститься, там мечеть, всех славянской внешности просто на дорогу выкидывали.
Путин планомерно уничтожает славян на территорию Р. Ф. ,теперь он хочет уничтожить славян на территории сопредельных Государств.
Гитлер говорил, что славян надо уничтожить, он этого не смог, а Путин ...
Сил Вам, и мужества.
Ещё раз, поверьте, 99%россиян против против Путина и войны.
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27.02.2022 12:32 Ответить
А ви пробували погуляти разом з сусідами і при першій спробі чорножопих щось вам заборонити, набити їм пику а не бігти до поліції?
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27.02.2022 12:36 Ответить
Основная проблема расисян, которые "все против войны", в том, что они досиделись на диванчиках и умничая перед компами до откровенной дичи у себя дома, а теперь вот и до откровенного нападения на другую страну. Но холодильник всё равно победит телевизор, вопрос : какой ценой?...
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27.02.2022 12:38 Ответить
Не все сидят на диване, есть смелые люди, мы выходим на площади, но это минут 5, в центре Москвы ментов больше чем обычных граждан, у нас военное государство.
Путин вю оппозицию уничтожил, нету Лидера который смог бы поднять народ, против Гитлера.
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27.02.2022 12:51 Ответить
Я извиняюсь конечно, но когда смотришь на эти смешные митинги из 50-100 человек в 15! миллионном Масквабаде, то уже как-то и не смешно становится. Уверен нынешние Вежливые санкции, особенно в сфере IT, сначала взорвут задницы "продвинутых" расисян, а потом и заставят переходить к активным мероприятиям. Вот только жаль, что мы, украинцы, платим большую цену на переосмысление жителями рф реальности, в которой они оказались благодаря самим себе
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27.02.2022 13:02 Ответить
Я я вам и говорю, людей сразу из выхода из метро в автозаки сажают, потому и 100 человек в новостях показывают, в наших СМИ вообще говорят что из 150 миллионов на площади вышла только одна бабушка ,,выжевщия из ума,,
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27.02.2022 13:07 Ответить
Если протестуют в основном писатели и художники то ничего и не выйдет. Саботаж военного производства/ремонта/транспортировки/заправки/наладки/ремонта и неуплата налогов в массовом масштабе - так может и остановили бы эту войну. А на демонстрации золотовым, кадыровым, нарышкиным, патрушевым, герасимовым, путиным - а таких сотни тысяч - наплевать.
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27.02.2022 14:22 Ответить
Та вже по цимбалах як кацапури і де умнічали. Вони є ордою орків 21століття. І те що вони творять-- планеті Земля може ще відригнутись в майбутньому.
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27.02.2022 12:53 Ответить
Полностью согласен, а что делать, взять свою берданку и иди на кремль. Глупо.не дойду.
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27.02.2022 13:02 Ответить
якщо не хочеш в автозак - спали його нах..й коктейлем Молотова. працює на всі 100%
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27.02.2022 13:37 Ответить
А Вы не просто на площадь выходите, а выходите на площадь с коктейлем Молотова. И не сам, а с друзьями. Может поможет ?

А дезертировать из армии не пробовали русские ? Или отказываться от отправки в Украину (мол, мы на такое не подписывались) ? Или когда уже тут, сдаваться в плен ? Ну или хотя бы украсть топливо из военной части ?

А (если всё вышеуказанное страшно), не платить налоги пробовали ? От слова "вообще" ?

Есть много форм противостояния и саботажа, но выходить на улицу просто для попадания в автозак - это тупо. Попробуйте что-нибудь более эффективное.
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27.02.2022 13:39 Ответить
Да, ***, отлично! Это вам, русские ******, не в биатлон играть и не на лыжах, суки, медали «завоевывать» глотая мильдоний.
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27.02.2022 13:13 Ответить
 
 