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"Враг деморализован, мы Чернигов не сдадим", - мэр Атрошенко озвучил насущные потребности города

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Чернигов будет обороняться дальше, враг уже деморализован.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении и озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь гражданского населения, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов будет обороняться дальше, враг уже деморализован. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении и озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь гражданского населения. "Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится – сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко. По его словам, самая большая проблема в городе сейчас – с гериатрическим домом, в котором нет ни тепла, ни электроэнергии. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

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"Кто может предоставить дизель- или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь, пожалуйста, с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам!" - подчеркнул Атрошенко.
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Топ комментарии
+31
Мешканці Чернігова, Київ з Вами! Смерть *******
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27.02.2022 11:59
+24
Він Новокузнецька до кордону з Україною більше 4 тис кілометрів. Що воно поліцейське омоновске бидло забуло в Україні?

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27.02.2022 11:58
+24
Млять ! Да вытащите вы уже того Медведчука, поставьте на колени и пусть требует от своегшо ******** кума убрать весь свой сброд.
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27.02.2022 11:59
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https://twitter.com/i/status/1497871849614675969
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27.02.2022 11:57 Ответить
Він Новокузнецька до кордону з Україною більше 4 тис кілометрів. Що воно поліцейське омоновске бидло забуло в Україні?

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27.02.2022 11:58 Ответить
Чувак, то не беларусь, тут тапочки снимать не будут, и цветочки в автомат не вставят! Моли бога чтобы на своих двух уйти!!!
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27.02.2022 12:03 Ответить
Гарно його підрихтували.
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27.02.2022 12:06 Ответить
хорошо разрисовали ********, надо еще руки оторвать, и дубинку в жопу засунуть
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27.02.2022 12:09 Ответить
То свої (його). Я бачив відео де одне теля у ліжко розказувало що його свої покрошили. Вони на навчаннях між собою. Блукають і рубляться самі з собою.
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27.02.2022 12:31 Ответить
Мешканці Чернігова, Київ з Вами! Смерть *******
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27.02.2022 11:59 Ответить
Млять ! Да вытащите вы уже того Медведчука, поставьте на колени и пусть требует от своегшо ******** кума убрать весь свой сброд.
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27.02.2022 11:59 Ответить
Я бы его вообще пристрелил. Не вижу никаких проблем
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27.02.2022 12:00 Ответить
Пулю жалко. К двум березкам, за разные ноги - пусть летит, передает привет *****.
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27.02.2022 12:19 Ответить
***** похер мертветчук
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27.02.2022 12:01 Ответить
Так він уже у ***** під ліжком сидить ноги масує. Чи ти думаєш він в України лишився. Він же ціль номер один для патріотів зараз.
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27.02.2022 12:12 Ответить
в кривом роге висят бигборды с мураевым
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27.02.2022 12:15 Ответить
Тільки що спілкувався з друзями болгарами, вони сказали, що в ЕС всі вражені, як ми захищаємося та нашим патріотизмом.
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27.02.2022 12:01 Ответить
Ми потомки запоріжзькіх казаків, ми воїни у генах, а болгари завжди лизали чиюсь дупу…
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27.02.2022 12:06 Ответить
Руськую
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27.02.2022 12:17 Ответить
⚡️Исландия, Дания и Австрия закрывают свое небо для России. Информация проверяется.
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27.02.2022 12:06 Ответить
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27.02.2022 12:06 Ответить
⚡️Украина получила большую партию ракет класса "воздух-воздух" от западных стран.
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27.02.2022 12:10 Ответить
⚡️В Новосибирске (Россия) проходит антивоенная акция против операции в Украине. На шествии люди скандируют: «Нет войне!».
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27.02.2022 12:11 Ответить
...акция из уличной плавно перетекающая в автозаки?

То все *****. Кацапам ще до відстоювання своїх прав як до Києва рачки.
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27.02.2022 12:14 Ответить
а потом по старой схеме гаджеты, крики "пазор" и автозаки. уныло.
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27.02.2022 12:47 Ответить
⚡️Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, - прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк в комментарии Громадському.
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27.02.2022 12:13 Ответить
Ну хз. Це ж перші на дезертирство. Зеки зі зброєю, що може бути гірше.
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27.02.2022 12:15 Ответить
Не путай сізо з тюрмою. І це колишні військові, а не урки
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27.02.2022 12:20 Ответить
Обратитесь кто может к хакерам ананимус, если могут пусть выложат в сеть списки личного состава летчиков и ракетчиков кацапов и бульбашей, которые убивают наших детей. Списки, если возможно с адресами их семей и родственников, друзей. Это очень поможет!!!!!!!!!!
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27.02.2022 12:15 Ответить
Чернігів тримайся, допомогайте ЗСУ, МИ переможемо!
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27.02.2022 12:19 Ответить
Тримайтеся, рідненькі!!!! Смерть рашистам!!!! Крошіть орків на перегній!!!!
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27.02.2022 12:47 Ответить
 
 