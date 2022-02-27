РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4224 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
22 677 74
Великобритания (4261) война (46847) переговоры (4649) Россия (91279) Трасс Элизабет (116)

Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что не может быть никаких переговоров с Россией по Украине, пока войска РФ в соседней стране.

Трасс сообщила, что уже составила "список пораженных" российских олигархов, и каждые несколько недель правительство будет нацеливаться на их частные самолеты, их имущество и другие активы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Так что, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", - заявила она.

Читайте также: Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров

"Я составила список олигархов, которые подпадут под удар... Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", - добавила Трасс.

Но она отметила, что потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину".

"Это может длиться несколько лет, потому что мы знаем, что у России мощные силы, и также мы знаем, что украинцы храбры, и они настроены отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность" - сказала Трасс.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+64
Включно з Кримом і Донбасом.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14
+44
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14
+33
Браво
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Включно з Кримом і Донбасом.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
+ Придністрів'я, Абхазія, Південна Осетія, Карелія, Курили і т.д.!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:31 Ответить
Згоден, але про це повинні подбати білоруси, грузини, японцы і молдавани.
показать весь комментарий
27.02.2022 14:45 Ответить
Браво
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
Але ж ЗЄля й досі пнеться...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
пнх кацапи
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
Да вы уже свои в помощь вводите на добивание.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
"кожні кілька тижнів" а можно как-то побыстрее ?
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
⚡️Побратимские отношения между Дюссельдорфом и Москвой больше не поддерживаются.

Об этом мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер написал в своем письме Собянину.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:14 Ответить
Надо давить всех санациями и Свифтом , пока кацапы сами не убьют ***** !!!

***** НЕ ЖИЛЕЦ !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:15 Ответить
Умничка!!!!Никаких переговоров!Только после победы!!!На украинских условиях!!!Остановим.Выдержим.Победим!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:15 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:15 Ответить
Розумні слова, та тільки сказані не нашими керівниками України!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:16 Ответить
Вони якраз для наших керівників і сказані щоб не рипнулися шукати знову миру в очах ***** , а ми так собі - сторонні слухачі ((
показать весь комментарий
27.02.2022 12:26 Ответить
Дуже дякую.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:16 Ответить
Вчасно Британія вийшла з Шенгену. Веде свою зовнішню політику без імпотентного ЄС...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:17 Ответить
Лайкуку , ще раз лайкую і контольний в бошку: ЛЮТО лайкую.

П.С: Перемовини в домі профсоюзов.. в Одесі чи в хаті бандери
показать весь комментарий
27.02.2022 12:17 Ответить
Дякуємо за підтримку!!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:17 Ответить
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Укра'ну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Так неможливо допустити.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:18 Ответить
Кто еще хочет вести переговоры?
показать весь комментарий
27.02.2022 12:19 Ответить
там как раз надо было 1 орка завалить))
и все уходят
показать весь комментарий
27.02.2022 12:22 Ответить
Сам заткнись ублюдок, не воняй на президента во время войны, ты хуже путинских прислужников
показать весь комментарий
27.02.2022 12:36 Ответить
Ти за переговори?
показать весь комментарий
27.02.2022 12:38 Ответить
Это не имеет значение.
Важно то, что во время войны не нужно выступать против своего правительства
Тем более что все видят, что Зеленский делает невероятно много.
Пофих как мы к нему относились раньше, война всё меняет и делает прошлые обиды ничтожными
Сейчас мы должны быть вместе, и о в любом случаи не выступать в СМИ против него
показать весь комментарий
27.02.2022 12:46 Ответить
Поки поруч з Зе буде дєрмак, то не президент
показать весь комментарий
27.02.2022 12:52 Ответить
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:53 Ответить
Тисніть спам активніше, щоб це мудило тут не чірікало.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:55 Ответить
Іди *****, кацапура. Твоя думка тут нікому не цікава. КукарЄкай на своїй, роісській параші.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:54 Ответить
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:55 Ответить
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:20 Ответить
Воно кацап.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:46 Ответить
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:49 Ответить
Походу РУССКИЕ ОЛИГАРХИ скоро за нас будут...
показать весь комментарий
27.02.2022 12:19 Ответить
Есть такой шанс всем цивилизованным миром дожать рашку, использовать надо. Какие переговоры? Нам оружием помочь еще больше, а с Запада экономические рычаги. Мы даже не просим за нас класть жизни, помогите экономически! Не войска врага вывести, а разрушить этот осередок зла навсегда!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:20 Ответить
.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:21 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:24 Ответить
девочка из Киева
показать весь комментарий
27.02.2022 13:16 Ответить
супер!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:24 Ответить
Крым пусть вернёт
показать весь комментарий
27.02.2022 12:24 Ответить
Это больше для Зеленского, видимо. Чтобы он понимал, что происходит, а то в горячке можно все и перепутать. И хотя он поступил достойно в этой ситуации, все-равно требуется присмотр взрослых.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:24 Ответить
трасс явно на своем месте
видимо британцам надоели эти лошадиные скачки с лавроконем
а тупые ватаны прикалывались что она там про области рашенские че то сказала не то
показать весь комментарий
27.02.2022 12:24 Ответить
Любой кто воняет на своего президента во время войны, конченная пропутинская мразь вредящяя своей стране!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:38 Ответить
baba s yajcami
показать весь комментарий
27.02.2022 12:27 Ответить
На Зеленского не ******* ,он умница
показать весь комментарий
27.02.2022 12:30 Ответить
Ты дебил ???
Любой кто воняет на своего президента во время войны, конченная пропутинская мразь вредящая своей стране!
показать весь комментарий
27.02.2022 12:39 Ответить
Англики в такой сверх трудный момент оказались настоящими друзьями. Про немцев... одни маты. И с свифтом всё таки загнилили.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:32 Ответить
Разрушайте парашу, другого шанса минуснуть на 90% число ядерных боеприпасов в мире уже не будет и они рано или поздно упадут вам-же на голову, глупцы ! Почему на 90% а не на 50% ? Да потому что без РФ США будут не нужны 80% их ядерного арсенала !
показать весь комментарий
27.02.2022 12:32 Ответить
МУДРО!Именно так Украине нужно и поступать…Сначала пусть Раша выведет ВСЕ свои войска,со ВСЕЙ украинской земли,а затем переговоры поводить..
показать весь комментарий
27.02.2022 12:33 Ответить
Очень правильное предложение, причем свинособаки должны выйти отовсюду - и из Крыма, Молдовы, Грузии
показать весь комментарий
27.02.2022 12:33 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 12:33 Ответить
Давайте відновимо хід подій для історії.

Отже, восени 2021 року Путлєр усвідомлює, що в нього складається ідеальний флеш-рояль.

Нафта-газ дуже дорогі і попит б'є історичні рекорди.

На чолі України - слабкий нікчема, Кабмін - слабкі нікчеми, Рада складається з 2/3 слабких нікчем. Опозиція маленька і тому малосильна, її підтримує лише 10-15% населення.

По енергоносіям ми залежні від Рашки прямо чи опосередковано.

Ковід у нас вирує і люди знесилені локдаунами. Економіка слабенька, грошей мало.

Армія наша послаблена і деморалізована.

А Путіну рапортують про нові гіперзвукові вундервафлі армії РФ.

Китай перший оклигав від ковіду і інтенсивно нарощує економіку, споживаючи ресурси як Молох дітей.

Захід заслабнув від пандемії та економічних проблем. Досвідчена Меркель пішла. Байден - старий сонний дід, якого гнобить власне суспільство за ганебну втечу з Афганістану, не є сильним гравцем.

Північний потік 2 добудований, питання тільки в сертифікації. Але попереду зима, і це дає важелі до примусу Європи зробити це швидко. Запуск ПП2 автоматично вб'є транзит в Україні. А через йовбацьке керування державою в України напівпусті газові сховища і росте невдоволення народу закручуванням гайок. Від рейтингу 73% лише третина.

Прийдешня зима, шамани сказали, буде дуже лютою.

Білорусь повністю пригнічена, Лука жере з долоні.

Ідеальний розклад! Путлєру везе навіть в дрібницях. Чесно, якщо він до цього не відчував себе Месією, то в цей момент він точно увірував в своє Особливе Призначення.

І Путлєр робить велику ставку, примушуючи Зє до фактично капітуляції.

Але Зє, знаючи, що його просто пошматує власний народ, крутиться як вуж на пательні, і відмовляється робити як вєлєно. Не від благородства та великої любові до України, а виключно через сильний інстинкт самозбереження та судомний страх розлюченого натовпу. Саме так поводиться і слизький Захід, бо ніхто не бажає залишитися в історії Чемберленом.

На випадок, якщо Зєля пручатиметься задовго, готується план Б - силовий сценарій.

Йде час, Зєля морочить голову, Захід юлить, тягне з сертифікацією Пп2, зима виявилася теплою.

І Путлєр дає хід підготовці плану Б. Про це одразу дізнаються США та починають нагнітати. Але наш веселунчик ************ від попереджень та годує населення життєрадісними відосами та серіалом "Як я посадив Порошенка".

Час майже добіг кінця. Сучий лютий також виявляється теплим. Важелі тиску на Європу тануть з кожним днем.

І план Б йде в життя.

Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
показать весь комментарий
27.02.2022 12:38 Ответить
хочу немного добавить-конец февраля оказался теплым,солнечным и безоблачным-поля подсохли,для авиации нет помех -что сразу добавило желания ************* военной машине повоевать ,особенно авиацией и танковыми подразделениями
показать весь комментарий
27.02.2022 12:49 Ответить
Крым надо брать, мост уничтожить, тогда южный фронт будет закрыт! а силы юга перенаправить на восточный фланг зачищать донбас
показать весь комментарий
27.02.2022 12:34 Ответить
Та донбас він здасть без жалю. А от за Крим буде триматись до смерті. Поки живий *****, Крим не віддадуть
показать весь комментарий
27.02.2022 12:50 Ответить
Возьму на себя ответственность поправить уважаемую Лиз Трасс. - Украина вправе требовать сложить оружие. И только в ЭТОМ случае готова устроить гуманитарный коридор. В противном случае - полное уничтожение воинского состава.
показать весь комментарий
27.02.2022 12:38 Ответить
это зеленский тебе подсказка
они помогут оружием и техникой, а вы держитесь
только полный вывод войск рашки
из крыма и донбасса
ничего другого
иначе не соглашаться
показать весь комментарий
27.02.2022 12:41 Ответить
А чому б Великобританії не замалювати триколірну кокарду на кілях "тайфунів" і "торнадо" українським тризубом та не оголосити про їхню передачу в лізинг Україні (пілоти-добровольці, напевно, теж знайдуться)?
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
Сейчас все переговоры с врагом - это пуля ему в лоб!

Никаких переговоров с врагом в Белоруссии

Сказали же ******, что в Варшаве и на наших условиях только!

Путину уже капут!

Вон с Украины, включая Крым, разумеется. Репарвции: думаю, что от 1 триллиона зелени за все. Потом уточним без нашей мафии.

Проблема в том, что Россия однозначно развалится, и кто будет нам платить? _ Поэтому, очень важно, что их активы на Западе уже заморозили
показать весь комментарий
27.02.2022 12:43 Ответить
Переговоры только об условиях капитуляции РФ
показать весь комментарий
27.02.2022 12:47 Ответить
Які ше переговори? Щоб і далі х*йло брязкав зброєю біля наших кордонів? А з Кримом як? Вони ж не відчепляться ніколи!

Тільки приймання акту капітуляції від кацапстану та Гаага для всіх військових злочинців на чолі з х*йлом! Інших варіантів бути не може!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:06 Ответить
Та чого ви, можливо, я б навіть сказав важливо влаштувати перемовини!
Стільці для пацанів з Мордовії приготувати, особисті, ну знаєте, такі - електричні, а для пана Хутіна побільше.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:11 Ответить
Бегите, россияне, с Украины!
Вас поглотит бесследно чернозем.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:29 Ответить
Переговоры с любой делегацией Росии можно вести, когда делегация предъявит отрезанную голову Путина.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:34 Ответить
Пане Президенте, прислухайтеся до Трасс
показать весь комментарий
27.02.2022 16:35 Ответить
 
 