Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что не может быть никаких переговоров с Россией по Украине, пока войска РФ в соседней стране.

Трасс сообщила, что уже составила "список пораженных" российских олигархов, и каждые несколько недель правительство будет нацеливаться на их частные самолеты, их имущество и другие активы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Так что, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", - заявила она.

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"Я составила список олигархов, которые подпадут под удар... Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", - добавила Трасс.

Но она отметила, что потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину".

"Это может длиться несколько лет, потому что мы знаем, что у России мощные силы, и также мы знаем, что украинцы храбры, и они настроены отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность" - сказала Трасс.