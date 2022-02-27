Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что не может быть никаких переговоров с Россией по Украине, пока войска РФ в соседней стране.
Трасс сообщила, что уже составила "список пораженных" российских олигархов, и каждые несколько недель правительство будет нацеливаться на их частные самолеты, их имущество и другие активы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Так что, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", - заявила она.
"Я составила список олигархов, которые подпадут под удар... Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", - добавила Трасс.
Но она отметила, что потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину".
"Это может длиться несколько лет, потому что мы знаем, что у России мощные силы, и также мы знаем, что украинцы храбры, и они настроены отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность" - сказала Трасс.
Пожалуйста, подождите...
Об этом мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер написал в своем письме Собянину.
***** НЕ ЖИЛЕЦ !!!
П.С: Перемовини в домі профсоюзов.. в Одесі чи в хаті бандери
и все уходят
Важно то, что во время войны не нужно выступать против своего правительства
Тем более что все видят, что Зеленский делает невероятно много.
Пофих как мы к нему относились раньше, война всё меняет и делает прошлые обиды ничтожными
Сейчас мы должны быть вместе, и о в любом случаи не выступать в СМИ против него
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
видимо британцам надоели эти лошадиные скачки с лавроконем
а тупые ватаны прикалывались что она там про области рашенские че то сказала не то
Любой кто воняет на своего президента во время войны, конченная пропутинская мразь вредящая своей стране!
Отже, восени 2021 року Путлєр усвідомлює, що в нього складається ідеальний флеш-рояль.
Нафта-газ дуже дорогі і попит б'є історичні рекорди.
На чолі України - слабкий нікчема, Кабмін - слабкі нікчеми, Рада складається з 2/3 слабких нікчем. Опозиція маленька і тому малосильна, її підтримує лише 10-15% населення.
По енергоносіям ми залежні від Рашки прямо чи опосередковано.
Ковід у нас вирує і люди знесилені локдаунами. Економіка слабенька, грошей мало.
Армія наша послаблена і деморалізована.
А Путіну рапортують про нові гіперзвукові вундервафлі армії РФ.
Китай перший оклигав від ковіду і інтенсивно нарощує економіку, споживаючи ресурси як Молох дітей.
Захід заслабнув від пандемії та економічних проблем. Досвідчена Меркель пішла. Байден - старий сонний дід, якого гнобить власне суспільство за ганебну втечу з Афганістану, не є сильним гравцем.
Північний потік 2 добудований, питання тільки в сертифікації. Але попереду зима, і це дає важелі до примусу Європи зробити це швидко. Запуск ПП2 автоматично вб'є транзит в Україні. А через йовбацьке керування державою в України напівпусті газові сховища і росте невдоволення народу закручуванням гайок. Від рейтингу 73% лише третина.
Прийдешня зима, шамани сказали, буде дуже лютою.
Білорусь повністю пригнічена, Лука жере з долоні.
Ідеальний розклад! Путлєру везе навіть в дрібницях. Чесно, якщо він до цього не відчував себе Месією, то в цей момент він точно увірував в своє Особливе Призначення.
І Путлєр робить велику ставку, примушуючи Зє до фактично капітуляції.
Але Зє, знаючи, що його просто пошматує власний народ, крутиться як вуж на пательні, і відмовляється робити як вєлєно. Не від благородства та великої любові до України, а виключно через сильний інстинкт самозбереження та судомний страх розлюченого натовпу. Саме так поводиться і слизький Захід, бо ніхто не бажає залишитися в історії Чемберленом.
На випадок, якщо Зєля пручатиметься задовго, готується план Б - силовий сценарій.
Йде час, Зєля морочить голову, Захід юлить, тягне з сертифікацією Пп2, зима виявилася теплою.
І Путлєр дає хід підготовці плану Б. Про це одразу дізнаються США та починають нагнітати. Але наш веселунчик ************ від попереджень та годує населення життєрадісними відосами та серіалом "Як я посадив Порошенка".
Час майже добіг кінця. Сучий лютий також виявляється теплим. Важелі тиску на Європу тануть з кожним днем.
І план Б йде в життя.
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.
Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.
Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.
Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.
І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.
І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.
Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.
Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.
"Запомітє етот твіт"©
Анна Оскоміна
они помогут оружием и техникой, а вы держитесь
только полный вывод войск рашки
из крыма и донбасса
ничего другого
иначе не соглашаться
Никаких переговоров с врагом в Белоруссии
Сказали же ******, что в Варшаве и на наших условиях только!
Путину уже капут!
Вон с Украины, включая Крым, разумеется. Репарвции: думаю, что от 1 триллиона зелени за все. Потом уточним без нашей мафии.
Проблема в том, что Россия однозначно развалится, и кто будет нам платить? _ Поэтому, очень важно, что их активы на Западе уже заморозили
Тільки приймання акту капітуляції від кацапстану та Гаага для всіх військових злочинців на чолі з х*йлом! Інших варіантів бути не може!
Стільці для пацанів з Мордовії приготувати, особисті, ну знаєте, такі - електричні, а для пана Хутіна побільше.
Вас поглотит бесследно чернозем.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!