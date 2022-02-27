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Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями истребителей, хватит на всех оккупантов, - командование Воздушных Сил
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзника за мощную поддержку Украинской армии!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+58 Перехватчик
показать весь комментарий27.02.2022 12:23
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+28 Юрій Ан
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Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
Куди написати, чи скинути передати інфу щоб грохнути телеграм чат
ЦЕ ру чат там така агресивна єресь це жах
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-peredal-batalonu-terroborony-partiyu-1645890792.html
Одобрена поставка Украине средст ПВО, летального оружия, финансов
Увеличение расходов на армию и отказ от энергоресурсов из параши
Все аплодируют стоя.
Штольц сказал - война путина меняет все.
даже это?
ну хоть зашевелились
жаль пришлось ждать пока начнуть бомбить уже все
Давайте відновимо хід подій для історії.
Отже, восени 2021 року Путлєр усвідомлює, що в нього складається ідеальний флеш-рояль.
Нафта-газ дуже дорогі і попит б'є історичні рекорди.
На чолі України - слабкий нікчема, Кабмін - слабкі нікчеми, Рада складається з 2/3 слабких нікчем. Опозиція маленька і тому малосильна, її підтримує лише 10-15% населення.
По енергоносіям ми залежні від Рашки прямо чи опосередковано.
Ковід у нас вирує і люди знесилені локдаунами. Економіка слабенька, грошей мало.
Армія наша послаблена і деморалізована.
А Путіну рапортують про нові гіперзвукові вундервафлі армії РФ.
Китай перший оклигав від ковіду і інтенсивно нарощує економіку, споживаючи ресурси як Молох дітей.
Захід заслабнув від пандемії та економічних проблем. Досвідчена Меркель пішла. Байден - старий сонний дід, якого гнобить власне суспільство за ганебну втечу з Афганістану, не є сильним гравцем.
Північний потік 2 добудований, питання тільки в сертифікації. Але попереду зима, і це дає важелі до примусу Європи зробити це швидко. Запуск ПП2 автоматично вб'є транзит в Україні. А через йовбацьке керування державою в України напівпусті газові сховища і росте невдоволення народу закручуванням гайок. Від рейтингу 73% лише третина.
Прийдешня зима, шамани сказали, буде дуже лютою.
Білорусь повністю пригнічена, Лука жере з долоні.
Ідеальний розклад! Путлєру везе навіть в дрібницях. Чесно, якщо він до цього не відчував себе Месією, то в цей момент він точно увірував в своє Особливе Призначення.
І Путлєр робить велику ставку, примушуючи Зє до фактично капітуляції.
Але Зє, знаючи, що його просто пошматує власний народ, крутиться як вуж на пательні, і відмовляється робити як вєлєно. Не від благородства та великої любові до України, а виключно через сильний інстинкт самозбереження та судомний страх розлюченого натовпу. Саме так поводиться і слизький Захід, бо ніхто не бажає залишитися в історії Чемберленом.
На випадок, якщо Зєля пручатиметься задовго, готується план Б - силовий сценарій.
Йде час, Зєля морочить голову, Захід юлить, тягне з сертифікацією Пп2, зима виявилася теплою.
І Путлєр дає хід підготовці плану Б. Про це одразу дізнаються США та починають нагнітати. Але наш веселунчик ************ від попереджень та годує населення життєрадісними відосами та серіалом "Як я посадив Порошенка".
Час майже добіг кінця. Сучий лютий також виявляється теплим. Важелі тиску на Європу тануть з кожним днем.
І план Б йде в життя.
Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.
Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.
Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.
Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.
І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.
І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.
Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.
Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.
"Запомітє етот твіт"©
Анна Оскоміна
и блеял да сами бы справились
аха сами
столько катюш было на шасси амереканском
на че бы они их ставили без лендлиза
про тыл стран средней азии и вообще урал не говорю
там заводы с украины и белоруси перевозили
и уже в тылу работали
только больной человек
может придумать из 9 мая тот парад бесов
что они сделали
еще и буки возили, что взорвали боинг тот
(и техника наверное, которая на донбассе "не была")
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!
A. Babchenko