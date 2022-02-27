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Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями истребителей, хватит на всех оккупантов, - командование Воздушных Сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса

Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзника за мощную поддержку Украинской армии!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+58
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27.02.2022 12:23
+33
Сьогодні наша тероборона поповнилась квадрокоптером Фантом 3 4К, особисто від мене. Давно не відчував себе так добре.
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27.02.2022 12:28
+28
Идёт прмая трансляция из Бундестага.
Одобрена поставка Украине средст ПВО, летального оружия, финансов
Увеличение расходов на армию и отказ от энергоресурсов из параши
Все аплодируют стоя.
Штольц сказал - война путина меняет все.
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27.02.2022 12:33
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Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14)

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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27.02.2022 12:20 Ответить
https://twitter.com/i/status/1497878368590704644
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27.02.2022 12:21 Ответить
Допоможіть!!!!!

Куди написати, чи скинути передати інфу щоб грохнути телеграм чат

ЦЕ ру чат там така агресивна єресь це жах
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27.02.2022 12:27 Ответить
передсмертні крики щоб залякати
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27.02.2022 12:32 Ответить
самое время послушать ватного скрябина
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27.02.2022 12:33 Ответить
Гуд!
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27.02.2022 12:21 Ответить
Літаки давайте!
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27.02.2022 12:22 Ответить
Почекай, зараз льотчики з Запада підтянуться (типу пенсіонери), а потім і F-16(35) передатуть
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27.02.2022 12:26 Ответить
Їм теж потрібно вчитись воювати , бо тільки в бою родиться солдат
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27.02.2022 12:51 Ответить
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27.02.2022 12:23 Ответить
А я думав шо то був пастор
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27.02.2022 12:28 Ответить
Пастор на СУ-27 валит
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27.02.2022 12:29 Ответить
"кривавий" яки пив кров младєнцев.
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27.02.2022 13:09 Ответить
скабеевым показывал?
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27.02.2022 12:28 Ответить
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27.02.2022 12:31 Ответить
знатно лизнул. порошенко, перелогинься.
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27.02.2022 12:32 Ответить
Этот вояка даже из винтовки не смог выстрелить без синяка от прицела. Позорище...
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27.02.2022 13:53 Ответить
Правда вона така, не подобається деяким кольорам райдуги. Але давайте залишимо ці внутрішні розборки розборки на після Перемоги.
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28.02.2022 00:01 Ответить
Земляче, ти просто довів мене до істеричного сміху - я так ржав, що мабуть сусідів поперелякував.
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27.02.2022 12:35 Ответить
А хто чув де Порошенко? Ні слуху ні духу... І тут про нього вже забули... Це ви докази надали того що він не втік з України? Якось не віриться
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27.02.2022 12:36 Ответить
Порошенко передал батальону терробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон"

https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-peredal-batalonu-terroborony-partiyu-1645890792.html

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27.02.2022 12:40 Ответить
В кожен батальон такого добродія потрібно.
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27.02.2022 12:48 Ответить
Молодець Порох!
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27.02.2022 13:17 Ответить
Порошенко в теробороні
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27.02.2022 12:51 Ответить
⚡️Сборная Чехии отказалась от проведения возможного стыкового матча с командой России за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре.
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27.02.2022 12:24 Ответить
как говорится, лишь бы выстачило ихних самолетов для наших ракет...
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27.02.2022 12:25 Ответить
Це тільки у мене таке враження, що ху...ло на весну вирішило допомогти нам з перегноем
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27.02.2022 12:26 Ответить
Вони заблокували поставку калійних добрив, зате надали необмежену кількість фекалійних )))
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27.02.2022 12:33 Ответить
Біодобавки.
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27.02.2022 12:44 Ответить
Спирту забагато 😉
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27.02.2022 12:53 Ответить
По-науковому це називається ОРГАНІКА.
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28.02.2022 00:05 Ответить
********** невиліковно хворий, ненавистю сходить, що накрав більше ніж усі крадії миру, а забрати в могилу не може, ось і хоче заплатити смерті.
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27.02.2022 12:44 Ответить
и с металоломом помог...хватит сирья нашим метталургическим заводам на много лет
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28.02.2022 15:26 Ответить
А надо земля-земля, земля-воздух. К нас пока мало авиации. Томагавки надо тысячами.
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27.02.2022 12:26 Ответить
Тисячі томагавків вистачіть що всю рашу зрівняти, ти мабуть про джавеліни або стінгери...
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27.02.2022 12:55 Ответить
У вас неверная информация. Когда американцы в Сирии накрыли аэродром было запущенно в районе полторы сотни. Нужно максимально возможное количество!!!
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27.02.2022 12:58 Ответить
59 було запущено, їх кілька тисяч всього в США, на одне судно ставлять 20 шт, а ви кажете тисячі Україні.






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27.02.2022 13:59 Ответить
Спутал, признаю. Ошибся в два раза всего. Таким образом выходит, что на одну кацапскую точку надо до 100 шт +-. Вот и посчитайте.
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27.02.2022 14:08 Ответить
Боже, ну шо тобі не йметься дядько? От статистика використання Томагавків у війнах. За ВСЮ війну в Іраку було використано 802 шт. 100 на одну точку, серйозно?????????????????????????????????????????????????????????????
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27.02.2022 14:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomahawk_(missile)
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27.02.2022 14:10 Ответить
Там, ситуація в тому, що той аеропорт охороняли російські ППО і для гарантованого прориву оборони було запущено так багато. А взагалі достатньо кількох таких ракет на кожен обьект.
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27.02.2022 14:25 Ответить
Система подвески , разьемьі , управление пуском - совсем другие . Когда успели переделать ? Дай бог , что єто правда , а не туфта .
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27.02.2022 12:27 Ответить
в Польше и Словакии (по крайней мере так говорит википедия) есть миг29 на вооружении, возможно они и поделились
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27.02.2022 12:30 Ответить
У бывших стран варшавского блока они остались по-любому. А так как они переходят на западную технику, то остатки советских запасов отдают нам. Это сугубо моё личное мнение, без претензии на истину.
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27.02.2022 12:34 Ответить
Ракеты такие выпускали несколько стран.
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27.02.2022 12:37 Ответить
Та тут забули добавити, що літачки з латинською буковкою в назві, і льтчики по українськи ні бельмеса)
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27.02.2022 12:35 Ответить
А всерьоз, то справді з запасів країн бувшого Варшаськокого договору.. Подвійна користь, і утилізують старе, і в ділі знадобилось..
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27.02.2022 12:36 Ответить
Аби ото брякнуть
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27.02.2022 12:52 Ответить
Наші вже давно модернизували винищувачі під натівські ракети.
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27.02.2022 13:19 Ответить
это не правда...такая модернизацияч будет стоить как пол самолета
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28.02.2022 15:28 Ответить
⚡️Российское руководство уже скоро почувствует, какую цену придется заплатить за действия в Украине, - канцлер ФРГ Шольц.
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27.02.2022 12:27 Ответить
Повітряні поцілунки для ху***вської армії
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27.02.2022 12:27 Ответить
Це супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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27.02.2022 12:28 Ответить
Сьогодні наша тероборона поповнилась квадрокоптером Фантом 3 4К, особисто від мене. Давно не відчував себе так добре.
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27.02.2022 12:28 Ответить
Микола,тобі респект !!!!
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27.02.2022 13:19 Ответить
⚡️В Минтрансе Германии заявили, что с 16:00 по Киеву воздушное пространство страны будет закрыто для российских самолетов.
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27.02.2022 12:29 Ответить
а что то хорошее чтобы "высокоточное" оружие рашки не летало можно?
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27.02.2022 12:32 Ответить
Идёт прмая трансляция из Бундестага.
Одобрена поставка Украине средст ПВО, летального оружия, финансов
Увеличение расходов на армию и отказ от энергоресурсов из параши
Все аплодируют стоя.
Штольц сказал - война путина меняет все.
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27.02.2022 12:33 Ответить
отказ от энерго ресурсов?
даже это?
ну хоть зашевелились
жаль пришлось ждать пока начнуть бомбить уже все
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27.02.2022 12:35 Ответить
закроют северный поток2?
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27.02.2022 12:47 Ответить
і перший теж!
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27.02.2022 12:55 Ответить
Е-е-е! Это то что нужно что продолжать жарить козломордых свинособак.
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27.02.2022 12:34 Ответить
у мордовских ватолетчиков такого вундерваффе нету. будут гореть удмурты аки свечки на их поганских болотных капищах.
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27.02.2022 12:34 Ответить
План Путіна

Давайте відновимо хід подій для історії.

Отже, восени 2021 року Путлєр усвідомлює, що в нього складається ідеальний флеш-рояль.

Нафта-газ дуже дорогі і попит б'є історичні рекорди.

На чолі України - слабкий нікчема, Кабмін - слабкі нікчеми, Рада складається з 2/3 слабких нікчем. Опозиція маленька і тому малосильна, її підтримує лише 10-15% населення.

По енергоносіям ми залежні від Рашки прямо чи опосередковано.

Ковід у нас вирує і люди знесилені локдаунами. Економіка слабенька, грошей мало.

Армія наша послаблена і деморалізована.

А Путіну рапортують про нові гіперзвукові вундервафлі армії РФ.

Китай перший оклигав від ковіду і інтенсивно нарощує економіку, споживаючи ресурси як Молох дітей.

Захід заслабнув від пандемії та економічних проблем. Досвідчена Меркель пішла. Байден - старий сонний дід, якого гнобить власне суспільство за ганебну втечу з Афганістану, не є сильним гравцем.

Північний потік 2 добудований, питання тільки в сертифікації. Але попереду зима, і це дає важелі до примусу Європи зробити це швидко. Запуск ПП2 автоматично вб'є транзит в Україні. А через йовбацьке керування державою в України напівпусті газові сховища і росте невдоволення народу закручуванням гайок. Від рейтингу 73% лише третина.

Прийдешня зима, шамани сказали, буде дуже лютою.

Білорусь повністю пригнічена, Лука жере з долоні.

Ідеальний розклад! Путлєру везе навіть в дрібницях. Чесно, якщо він до цього не відчував себе Месією, то в цей момент він точно увірував в своє Особливе Призначення.

І Путлєр робить велику ставку, примушуючи Зє до фактично капітуляції.

Але Зє, знаючи, що його просто пошматує власний народ, крутиться як вуж на пательні, і відмовляється робити як вєлєно. Не від благородства та великої любові до України, а виключно через сильний інстинкт самозбереження та судомний страх розлюченого натовпу. Саме так поводиться і слизький Захід, бо ніхто не бажає залишитися в історії Чемберленом.

На випадок, якщо Зєля пручатиметься задовго, готується план Б - силовий сценарій.

Йде час, Зєля морочить голову, Захід юлить, тягне з сертифікацією Пп2, зима виявилася теплою.

І Путлєр дає хід підготовці плану Б. Про це одразу дізнаються США та починають нагнітати. Але наш веселунчик ************ від попереджень та годує населення життєрадісними відосами та серіалом "Як я посадив Порошенка".

Час майже добіг кінця. Сучий лютий також виявляється теплим. Важелі тиску на Європу тануть з кожним днем.

І план Б йде в життя.

Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
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27.02.2022 12:37 Ответить
Пункт про шаманів і зиму був найпереконливіший у вирішенні для ************* *****.
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27.02.2022 12:55 Ответить
кабаев не в курсе, что их февраль - это наш лютий
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27.02.2022 13:42 Ответить
це якась казуістика- план Б пукіна зробив те, що за 30 років не змогла зробить влада п'ять президентів України. він об'єднав українців в єдину націю і не тільки Україну, але і западні країни підняв на боротьбу з новим гітлером під назвою путін. це говорить, що незалежність і воля дається у боротьбі через кров, піт і сльози. Слава Україні!
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27.02.2022 13:06 Ответить
Отлично! Следует напомнить Ил-76-тым, что они тяжелее воздуха.
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27.02.2022 12:38 Ответить
*****-историк эыбыл что войну с Германией выиграла антигитлеровская коалиция , решил с недоноском колхозником всему миру бросить вызов и проиграет он и вся его недострана
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27.02.2022 12:40 Ответить
так он совсем обнаглел
и блеял да сами бы справились
аха сами
столько катюш было на шасси амереканском
на че бы они их ставили без лендлиза
про тыл стран средней азии и вообще урал не говорю
там заводы с украины и белоруси перевозили
и уже в тылу работали

только больной человек
может придумать из 9 мая тот парад бесов
что они сделали

еще и буки возили, что взорвали боинг тот
(и техника наверное, которая на донбассе "не была")
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27.02.2022 12:49 Ответить
Ще б для наших асів F35 або хоча б F16 підкінули. Ото було б діло!
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27.02.2022 12:44 Ответить
Сподіваюся,що це "сайдвіндери" та "спероу"-тоді путінським крилатим пітухам реально п...зда!
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27.02.2022 12:45 Ответить
а подвеска?
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27.02.2022 12:53 Ответить
вместе с самолетами!
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27.02.2022 12:56 Ответить
Наші вже давно модернизували винищувачі під натівські ракети
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27.02.2022 13:21 Ответить
А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!

A. Babchenko
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27.02.2022 13:39 Ответить
Тре ще ракети повітря-море щоб потопити ті всі корита в морі, *****
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27.02.2022 23:23 Ответить
Реально тре повітря-море. Там кацапи корита зі всіх флотів зібрали - тре топити поки є така чудна можливість! НАТО не повинно втратити таку чудову можливість втопити весь *********** флот чужими руками і самі вроді і не причому
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27.02.2022 23:29 Ответить
 
 