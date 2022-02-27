В Ахтырском районе российские танки расстреляли автобус с гражданскими: скорую к нему не подпускают, - председатель ОГА Живицкий

Российские танки расстреляли автобус с гражданскими в Ахтырском районе, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорую помощь к нему сейчас не подпускают", - написал он в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут.

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"Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им навстречу, на место расстрела. Будут стараться оказывать им медпомощь до приезда скорой", - добавил Живицкий.