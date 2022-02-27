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В Ахтырском районе российские танки расстреляли автобус с гражданскими: скорую к нему не подпускают, - председатель ОГА Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские танки расстреляли автобус с гражданскими в Ахтырском районе, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
"Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорую помощь к нему сейчас не подпускают", - написал он в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут.
"Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им навстречу, на место расстрела. Будут стараться оказывать им медпомощь до приезда скорой", - добавил Живицкий.
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+47 Witek Dani
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Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
пішла рашистська людяність нагору.
Суки, не розрахуються ані ваші діти ані їх онуки за кров і сльози наших людей
ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, НЕДОЛЮДКИ
Будьте ви прокляті на віки....
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
А для чого торф використовують?)
они сменили тактику
уже не такие "вежливые"
теперь как привычно делают работают
РИА: Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям.
"Решение украинского вопроса".
Политика Рейха в отношении евреев называлась Endlösung der Judenfrage - "решение еврейского вопроса".
Показувати це тим хто думає з ними про перемовини.