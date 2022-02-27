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В Ахтырском районе российские танки расстреляли автобус с гражданскими: скорую к нему не подпускают, - председатель ОГА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ахтырском районе российские танки расстреляли автобус с гражданскими: скорую к нему не подпускают, - председатель ОГА Живицкий

Российские танки расстреляли автобус с гражданскими в Ахтырском районе, сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорую помощь к нему сейчас не подпускают", - написал он в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут.

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"Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им навстречу, на место расстрела. Будут стараться оказывать им медпомощь до приезда скорой", - добавил Живицкий.
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Топ комментарии
+47
Мрази
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27.02.2022 12:25
+28
чи варто їх брати в полон?
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
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27.02.2022 12:30
+27
Не беріть кацапів в полон! Розстрілюйте тварюк на місці
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27.02.2022 12:28
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Мрази
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27.02.2022 12:25 Ответить
русскую звериную сущность не скрыть ни под каким флагом.....
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27.02.2022 12:50 Ответить
СРОЧЬНО!Распространяем!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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27.02.2022 14:35 Ответить
Взять в плен, на камеру дать воды и закопать к червям
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27.02.2022 12:26 Ответить
Замочить перед камерой и попросить анонимусов ещё раз взломать рашкинские каналы и вставить туда это видео.
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27.02.2022 14:42 Ответить
жечь русских тварей и не закапывать, пусть гниют..
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27.02.2022 12:27 Ответить
ооо
пішла рашистська людяність нагору.

Суки, не розрахуються ані ваші діти ані їх онуки за кров і сльози наших людей

ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, НЕДОЛЮДКИ
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27.02.2022 12:28 Ответить
Не беріть кацапів в полон! Розстрілюйте тварюк на місці
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27.02.2022 12:28 Ответить
Нелюди! Горіть у пеклі, москалі їбучі😡
Будьте ви прокляті на віки....
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27.02.2022 12:29 Ответить
Есть инфа от очевидца, только что в Бородянке свинособаки повернули в сторону Макарова
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27.02.2022 12:29 Ответить
Очень много техники
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27.02.2022 12:33 Ответить
Попалят
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27.02.2022 13:57 Ответить
На 51 вже їх приварили
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27.02.2022 17:42 Ответить
Ну все, тепер рузку сволота будуть мочіть скрізь де ця нечисть тільки но надумає щось ляпнути своїм вонючими язиком.
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27.02.2022 12:30 Ответить
А потом будут блеять про "учения"
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27.02.2022 12:30 Ответить
чи варто їх брати в полон?
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
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27.02.2022 12:30 Ответить
Зате ми цю погань ще й у своїх лікарнях лікуємо.
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27.02.2022 12:32 Ответить
Звіряче харя рузького міру
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27.02.2022 12:33 Ответить
Россія - це незаконне (бо їм плювати на всі закони зі своїми власними включно) озброєне бандформування, іншими словами - терористична організація. Підлягає знищенню.
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27.02.2022 12:35 Ответить
Терористична Організація РФ --- ТОРФ.
А для чого торф використовують?)
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27.02.2022 12:45 Ответить
ну вот, сменился начальник генштаба
они сменили тактику
уже не такие "вежливые"
теперь как привычно делают работают
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27.02.2022 12:37 Ответить
Блін, навіть у нас автобуси не ходять, а там маршрутчики між танками катаються.
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27.02.2022 12:41 Ответить
Скільки вже розстрілялі наших цивільних, яким не сидиться вдома і вони катаються на авто та автобусах під час війни. Ще й поблизу важкої техніки. Як можна бути такими тупими
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27.02.2022 12:43 Ответить
байрактар падлюкам в дупу
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27.02.2022 12:46 Ответить
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27.02.2022 12:59 Ответить
У них завжди такі фундаментальні тексти, їх прямо з "совєтською інтонацією" прочитати хочеться.
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27.02.2022 13:14 Ответить
"ось вам підтвердження нового геноциду:

РИА: Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям.

"Решение украинского вопроса".
Политика Рейха в отношении евреев называлась Endlösung der Judenfrage - "решение еврейского вопроса".
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27.02.2022 13:00 Ответить
Кацапские твари.
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27.02.2022 13:06 Ответить
Аж полоснуло по душі, згадався перший розстріляний автобус з добровольцями у 2014, його московити залишили на блокпосту, як нагадування і залякування для українців
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27.02.2022 13:14 Ответить
и это наверное такие дэбилы малолетки,которых показывают в роликах.всех сосунков утилизировать без разбора
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27.02.2022 14:06 Ответить
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
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27.02.2022 14:14 Ответить
А кто знает где в европе кива ?адрес есть? эта мразина позвала путина ,пора с него спросить за это !
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27.02.2022 14:39 Ответить
Рашисская мразь може тільки з цивільними воювати!!!
Показувати це тим хто думає з ними про перемовини.
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27.02.2022 14:44 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:21 Ответить
Тільки на 4-й день московсько-путлерівського нашестя в Україну (його наші суперввічливі хохли-малороси називають чомусь "війною Російської Федерації проти України") всім стало зрозуміло: московський царик Путлер повністю перевершив своїх духовних вчителів-наставників с...аліна та гітлера. Наприклад, ні 1-й, ні 2-й не ставили, як захисний бар'єр, перед своїми вояками дітей і жінок. Наприклад, ні 1-й, ні 2-й спеціально не обстрілювали дитячі установи та житлові квартали ... Тим часом 2-го збирались судити Нюрнбергом, а Путлера наші владики погрожують притягнути...до Гааги !!! Замість Нюрнберга-2 !!! То ніколи не переведеться в світі таке криваве зло! І ніколи не перестануть гинути волелюбні українці, грузини, казахи, тувинці, якути, татари, ічкерійці...
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27.02.2022 16:42 Ответить
Звірі! Такі ж як і їхній фюрер!
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27.02.2022 17:30 Ответить
 
 