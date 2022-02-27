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"Выживет только тот, кто сдаст оружие": в Харькове производят зачистку от российских ДРГ и военных

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Харькове производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и частей российских военных, попавших в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в телеграмме.

"Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на машинах, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия, и открытый огонь на поражение", - говорится в сообщении.

Также харьковчан просят оставаться в укрытиях, беречь себя и своих близких.

"ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся! Оккупанты, сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, подлецы, что вам здесь не рады. Выживет только тот, кто сдаст оружие. Слава Украине!" – добавили в ведомстве.

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Выживет только тот, кто сдаст оружие: в Харькове производят зачистку от российских ДРГ и военных 01
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Топ комментарии
+51
Трупы убитых российских оккупантов предлагается отправлять из Украины в РФ почтой. Будет называться "БАНДЕРоль
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27.02.2022 12:37
+41
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27.02.2022 12:37
+25
⚡️Нет продвижения россиян ни в Мариуполе, ни в Энергодаре, ни в Запорожье. Думаю, как военный обозреватель, что у них осталось 1-2 попытки наступления, - советник президента Украины Арестович.
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27.02.2022 12:37
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⚡️ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников, - канцлер Германии Олаф Шольц
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27.02.2022 12:36 Ответить
Не уж прозрели что надо загородить всю вертикаль власти ботоксного гнома? До последнего уборщика.
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28.02.2022 11:57 Ответить
👍
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27.02.2022 12:36 Ответить
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27.02.2022 12:37 Ответить
⚡️Нет продвижения россиян ни в Мариуполе, ни в Энергодаре, ни в Запорожье. Думаю, как военный обозреватель, что у них осталось 1-2 попытки наступления, - советник президента Украины Арестович.
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27.02.2022 12:37 Ответить
резервы тянут,планы меняют..
3,14дошить нужно сейчас и без остановки..
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27.02.2022 12:56 Ответить
Арестовичу думать не стоит, пусть озвучивает оперативную обстановку без комментариев.
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27.02.2022 12:57 Ответить
Шо там запорожские козаки, готовы к бою?
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27.02.2022 13:01 Ответить
Все буде Україна
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27.02.2022 13:03 Ответить
Головне шоб те ******* не пустив у хід арту по містах. Коли закінчитсья м'ясо то буде його останній шанс.
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27.02.2022 13:23 Ответить
Трупы убитых российских оккупантов предлагается отправлять из Украины в РФ почтой. Будет называться "БАНДЕРоль
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27.02.2022 12:37 Ответить
Ну от тобі готовий анекдот:
- Куме! Ви чули - Червоному хресту запропонували організувать операцію по відправці вбитих кацапів на Росію?
- Та чув! І операцію назвать варто "Бандероль"!
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27.02.2022 12:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YTL0v2aYIog


Коломийка про москалів
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27.02.2022 12:38 Ответить
бей рашистскую гадину!
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27.02.2022 12:40 Ответить
Харків місто серйозне
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27.02.2022 12:48 Ответить
Харків ще місяць тому був ватним, а симпатиків Росії там було, мабуть, дві третини насалення.
Але пан путін дуже швидко та вправно перетворює харків"ян на запеклих патріотів та ненависників росії Просто красава.
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27.02.2022 12:58 Ответить
Вата ек обучаема!!!! на третий день боев они все еще любят рашу и говорят что надо сдаваться...поверьте я из Харькова и общался с парой таких
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27.02.2022 13:14 Ответить
Бий одразу в писок і тягни до МВС.
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27.02.2022 13:25 Ответить
две трети не было симпатиков раши, где-то 55%
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27.02.2022 13:50 Ответить
по опросам на май/июнь 2014, в Харькове 15% активистов евромайдана, 10% пророссийских и 75% телевизионные болельщики

думаю что никто не будет требовать источник - некогда копаться в архивах (это была статья на sprotyv.info за 2014/15)
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27.02.2022 16:35 Ответить
Жарьте *********** пітухів!
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27.02.2022 12:48 Ответить
Не дати зупинитись. Аж до китаю.
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27.02.2022 12:51 Ответить
Похоже скоро посылки из Алиэкспресс будут приходить на следующий день
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27.02.2022 13:31 Ответить
 
 