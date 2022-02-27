Граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей и не пускать в подъезд незнакомцев

Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи, в частности, не присоединять к соседским чатам новых пользователей, сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи", - говорится в сообщении Центра, информирует Цензор.НЕТ.

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В теробороне, в частности, просят рассыпать на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпатлевку, гипс, что позволит понимать проникновение на крышу и не нужно будет тратить силы на проверку.

Кроме того, просят не впускать в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

Призывают также не подключать к соседским чатам новых пользователей.

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