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Граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей и не пускать в подъезд незнакомцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей и не пускать в подъезд незнакомцев

Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи, в частности, не присоединять к соседским чатам новых пользователей, сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи", - говорится в сообщении Центра, информирует Цензор.НЕТ.

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В теробороне, в частности, просят рассыпать на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпатлевку, гипс, что позволит понимать проникновение на крышу и не нужно будет тратить силы на проверку.

Кроме того, просят не впускать в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

Призывают также не подключать к соседским чатам новых пользователей.

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White_eagle 🇺🇦@Whiteeagle210·16 ч

По всей Европе украинцы устроили охоту на российских и белорусских дальнобойщиков.
Фуры подрезают, пытаются скинуть в кювет, на стоянках бьют фары.
Со стороны белорусского Бреста дальнобойщиков уже перестали пускать пограничники.
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27.02.2022 12:59 Ответить
Адміни Цензора, заберіть, будь ласка, морду путлєра з фоток на сайті. Дивитись тошно
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27.02.2022 13:02 Ответить
"Смотрю ввс news на Ютюбе. Показывают конфронтацию в Черном море между королевскими морскими силами в лице военного корабля и пограничным российским судном.
Англичане зашли в морские воды Крыма.
Интересно."
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27.02.2022 13:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc Armenia yerevan umnie armyane s Vami, Slava Ukraine !!!
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27.02.2022 13:14 Ответить
miting vozle pamyatnika Shevchenko v Erevane
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27.02.2022 13:18 Ответить
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:19 Ответить
акция солидарности с Украиной. Прямой efir Yerevan Armenia
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc
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27.02.2022 13:20 Ответить
 
 