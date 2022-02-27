Граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей и не пускать в подъезд незнакомцев
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Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи, в частности, не присоединять к соседским чатам новых пользователей, сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи", - говорится в сообщении Центра, информирует Цензор.НЕТ.
В теробороне, в частности, просят рассыпать на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпатлевку, гипс, что позволит понимать проникновение на крышу и не нужно будет тратить силы на проверку.
Кроме того, просят не впускать в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
Призывают также не подключать к соседским чатам новых пользователей.
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По всей Европе украинцы устроили охоту на российских и белорусских дальнобойщиков.
Фуры подрезают, пытаются скинуть в кювет, на стоянках бьют фары.
Со стороны белорусского Бреста дальнобойщиков уже перестали пускать пограничники.
Англичане зашли в морские воды Крыма.
Интересно."
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc