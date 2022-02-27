В результате вражеских обстрелов в Ирпене вспыхнули три жилых дома: в подвалах могут быть люди. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
27 февраля в 12:21 г. Ирпень в результате обстрелов по ул. Озерная произошло возгорание трех частных жилых домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации в подвалах могут укрываться люди.
От ГСЧС привлечены 5 человек и 1 ед. техники.
Топ комментарии
+16 Ревизор
показать весь комментарий27.02.2022 13:26
+9 Богдан Влад
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+6 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий27.02.2022 13:31
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Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Треба бути покидькиом або ботом, щоб в такий час подібним займатися. І тих і інших не шкода.
Россия заявила о готовности говорить с Украиной о прекращении огня и мире" явно в них там паніка в Бункурі..Слава ЗСУ!!!
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України,
поки Москва має війська у сусідній країні , крапка !!