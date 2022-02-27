В результате вражеских обстрелов в Ирпене вспыхнули три жилых дома: в подвалах могут быть люди. ВИДЕО

27 февраля в 12:21 г. Ирпень в результате обстрелов по ул. Озерная произошло возгорание трех частных жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации в подвалах могут укрываться люди.

От ГСЧС привлечены 5 человек и 1 ед. техники.

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