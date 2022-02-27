Современная военная техника не производит наведения по меткам на столбах и крышах. Их могли ставить для создания шпиономании, – Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой лично не задерживать подозрительных лиц, якобы ставящих световые отметины для наведения огня вражеской артиллерии.
Об этом он сказал на своем пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание, что современная техника и авиация не наводятся из-за световых знаков на столбах или на дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств", - сообщил он.
По мнению Арестовича, сообщение с просьбой срывать или окрашивать световые метки на столбах и дорогах может применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".
Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены на действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.
Напомним, ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.
Пожалуйста, подождите...
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Нахера метки тогда
ніякі ракети по такому не наводяться.
такі мітки можуть використовуватись для орієнтування в нічний час на незнайомій місцевості.
це їх основна роль.
все інше - мітки комунальників, дорожників, будівельників...
А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
Это они зря...
Бендероавтомобілі є? Є.
І наведення може бути.
А докази у Аристовича де, що це не так? Він свою думку змінює на протилежну коли завгодно і як завгодно.
бдительность никогда не мешала, тем более если они так безвредны - нахиба их тулить тогда? кому это надо? и зачем?....а кресты на крышах домов...тоже детская шалость???
Это он заботится о гражданах, чтобы не пострадали? Или имеет умысел чтобы мы не отслеживали метки над обьектами?
Что то, не понял.