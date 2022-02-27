Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, - Зеленский

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге из-за военной агрессии против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - заявил Зеленский.

Читайте также: Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН