Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА. СПИСОК
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Для обороны Соломенской РГА срочно необходимы мешки с песком, другие средства для организации баррикад на улице, лекарства.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Соломенская РГА обращается с просьбой о помощи для укрепления позиций на случай нового штурма. Защитники нуждаются в мешках с песком и паллетах.
По информации бойцов терробороны Соломенского района, ночью велись жесткие бои с вражескими ДРГ, которые использовали гранатометы. Возможен новый штурм.
Бойцы нуждаются в:
1. Мешки с песком, паллеты для укрепления РДА, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице.
2. Баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток.
3. Лекарство: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокопроновая кислота.
"Друзья! Действуем без паники! Наши ребята стойко держат оборону, уничтожают врага, где только могут! Но, хотя этой ночью наши герои отстояли здание, есть пострадавшие! Сейчас нужна ваша помощь!" – добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Невідома особа телефонує на прохідну гуртожитків, представляється працівником СБУ, намагається дізнатися, чи є у гуртожитку сховище і скільки людей знаходиться у ньому.
Просимо всіх працівників і студентів, які задіяні у чергуванні на прохідних гуртожитків, НЕ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЇ.
https://t.me/dnvr_31/2001
Ти провакатор !
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.
Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.
A. Babchenko
Начебто
Все буде завтра
А по щоб більше людей писало про це
что прорвется 10 20 танков
че они посреди города могут
блин это тактика тупейшая просто
в миллионном городе, когда тебя все ненавидят
и есть куча оружия
Их ещё оплювали где-то
В Словакии вроде
Для более эффективного поражения подойдет сахарная ракетная смесь, готовиться из селитры и сахара, температура горения такой смеси высокая и прожигает метал, горит активно. Можно пакетик вставить в бутылку, наполнить смесью, завязать, потом бутылку наполнить коктелем молотова, можно, чтобы пакет со смесью прилип к цели, сначала в него налить битумный праймер, потом в этот паке вставить пакет и в него залить смесь
1. ствол- 1 труба 50ка
2. снаряд- часть трубы длинной 15см в котором формируется заряд в виде отливки зажигательной смеси из карамельного реактивного топлива, по центру арматурина d=8мм для пробития стекла и поджигающая смесь, например емкость со Смесью сахара и бертолетовой и ампулой с концентрированной серной кислотой, которая разобьется при попадании и воспламенить смесь
3. резонатор для создания давления, труба 100ка с заглушкой, можно запал сделать из смеси из газового баллончика, а можно из строительного потрона и спускового устройства с бойком
youtube.com/watch?v=wF8V5Ap4bDg
https://www.youtube.com/watch?v=_5jeSEugVWE