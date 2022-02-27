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Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА. СПИСОК

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Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА. СПИСОК

Для обороны Соломенской РГА срочно необходимы мешки с песком, другие средства для организации баррикад на улице, лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Соломенская РГА обращается с просьбой о помощи для укрепления позиций на случай нового штурма. Защитники нуждаются в мешках с песком и паллетах.

По информации бойцов терробороны Соломенского района, ночью велись жесткие бои с вражескими ДРГ, которые использовали гранатометы. Возможен новый штурм.

Бойцы нуждаются в:
1. Мешки с песком, паллеты для укрепления РДА, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице.
2. Баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток.
3. Лекарство: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокопроновая кислота.

"Друзья! Действуем без паники! Наши ребята стойко держат оборону, уничтожают врага, где только могут! Но, хотя этой ночью наши герои отстояли здание, есть пострадавшие! Сейчас нужна ваша помощь!" – добавили в ведомстве.

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Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА 01
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Топ комментарии
+22
Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.

Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.

A. Babchenko
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27.02.2022 13:25
+9
Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
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27.02.2022 13:23
+5
Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
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27.02.2022 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
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27.02.2022 13:23 Ответить
У КПІшних чатах помітили невідомих, що розпитують про укриття й стан речей у Києві.

Невідома особа телефонує на прохідну гуртожитків, представляється працівником СБУ, намагається дізнатися, чи є у гуртожитку сховище і скільки людей знаходиться у ньому.

Просимо всіх працівників і студентів, які задіяні у чергуванні на прохідних гуртожитків, НЕ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЇ.
https://t.me/dnvr_31/2001
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27.02.2022 13:54 Ответить
Символи треба захищати!
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27.02.2022 13:29 Ответить
Може й урядовий квартал не требо буде ?!

Ти провакатор !
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27.02.2022 13:29 Ответить
Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.

Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.

A. Babchenko
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27.02.2022 13:25 Ответить
Курс сьогодні за 100.
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27.02.2022 13:46 Ответить
Він по вихідним не торгується
Начебто
Все буде завтра
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27.02.2022 13:52 Ответить
Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
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27.02.2022 13:26 Ответить
Не тупіть.
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27.02.2022 13:31 Ответить
Поясни?
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27.02.2022 13:35 Ответить
це дійсно проблема зараз в Києві
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27.02.2022 13:32 Ответить
Мины ставьте хитро.
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27.02.2022 13:30 Ответить
или хотя бы имитируйте мины. перевернутая тарелка покрашена в темный цвет.
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27.02.2022 13:33 Ответить
❗️Якщо вас автоматично додали до чату «Перекличка районов» - негайно видаліться, їх моніторять диверсанти, повідомляє народна депутатка з Харкова Вікторія Кінзбурська.
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27.02.2022 13:30 Ответить
На пересечении Повитрофлотського пр-та и улицы Антонова, на цветном киоске тактический знак русских свиней.
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27.02.2022 13:35 Ответить
почему ты сюда пишешь. а не в сбу звонишь?
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27.02.2022 13:45 Ответить
А бо фейк

А по щоб більше людей писало про це
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27.02.2022 13:53 Ответить
Він продавець новорічних іграшок у тому кіоску.
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27.02.2022 13:53 Ответить
да даже если предположить
что прорвется 10 20 танков
че они посреди города могут

блин это тактика тупейшая просто
в миллионном городе, когда тебя все ненавидят
и есть куча оружия
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27.02.2022 13:39 Ответить
А шо там с посольством параши, еще стоит?
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27.02.2022 13:39 Ответить
там уже давно нет никого
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27.02.2022 13:44 Ответить
сожлги документы и уехали
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27.02.2022 13:45 Ответить
Збежали

Их ещё оплювали где-то
В Словакии вроде
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27.02.2022 13:54 Ответить
список лекарств показывает, что ковид не дремлет...
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27.02.2022 13:44 Ответить
Я туди двічі ходив пішки, 10 км в один бік, записуватися у тероборону і двічі був посланий. Може я ще не усе почув? ))
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27.02.2022 13:51 Ответить
а на Іскрівський 5а є штаб тероборони?
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27.02.2022 14:03 Ответить
А как выйти на улицу? Пристрелят же.
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27.02.2022 14:03 Ответить
Коктейль молотова хорош для майдана или в стародавние времена против масляных тонкостенных и щелястых машин, сегодня при попадании в борт бтр или даже бензовоза смесь быстро прогорает не причиняя вреда, коктейлем можно сжигать брошенную технику которую сами не можете использовать.
Для более эффективного поражения подойдет сахарная ракетная смесь, готовиться из селитры и сахара, температура горения такой смеси высокая и прожигает метал, горит активно. Можно пакетик вставить в бутылку, наполнить смесью, завязать, потом бутылку наполнить коктелем молотова, можно, чтобы пакет со смесью прилип к цели, сначала в него налить битумный праймер, потом в этот паке вставить пакет и в него залить смесь
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27.02.2022 14:05 Ответить
также, чтобы менее подвергать свою жизнь опасности и не бросать бутылки с близкого расстояния, можно сделать метатель смесь из водопроводных труб, надо
1. ствол- 1 труба 50ка
2. снаряд- часть трубы длинной 15см в котором формируется заряд в виде отливки зажигательной смеси из карамельного реактивного топлива, по центру арматурина d=8мм для пробития стекла и поджигающая смесь, например емкость со Смесью сахара и бертолетовой и ампулой с концентрированной серной кислотой, которая разобьется при попадании и воспламенить смесь
3. резонатор для создания давления, труба 100ка с заглушкой, можно запал сделать из смеси из газового баллончика, а можно из строительного потрона и спускового устройства с бойком

youtube.com/watch?v=wF8V5Ap4bDg
https://www.youtube.com/watch?v=_5jeSEugVWE
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27.02.2022 14:26 Ответить
Как помочь? комендантский час, из дому не выйти...
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27.02.2022 14:08 Ответить
Двумя новостями ниже написано про метки! Что не правда, не наводится по ним оружие, просто для паники.
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27.02.2022 14:16 Ответить
 
 