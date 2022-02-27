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Новости Война в Украине Санкции против России
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Великобритания (4263) Газ (10098) нефть (1809) Трасс Элизабет (116)

Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс

Страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, считает глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интефакс-Украина.

"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать (эти лимиты. – Ред.) со временем", – сказала Трасс в эфире Sky News.

По ее словам, в настоящее время Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами из G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.

"Мы будем налагать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Сбежать некуда", - приводит слова Трасс Financial Times.

Читайте также: Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс
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Топ комментарии
+10
нефть в обмен на ножкі Байдена
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27.02.2022 13:41
+10
це вони так м'яко про ембарго заговорили?
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27.02.2022 13:42
+10
А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!

A.Babchenko
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27.02.2022 13:45
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нефть в обмен на ножкі Байдена
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27.02.2022 13:41 Ответить
Так вони й "ножки Байдена" продадуть по дешевці , й на ці гроші вироблять нову зброю . Це рептілоїди й їх головна ціль пожирати усе , що їм по зубах !
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27.02.2022 13:45 Ответить
їх символ Ведмідь,то нехай сосуть
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27.02.2022 13:47 Ответить
Тільки останні мають нині зовсім іншу факиуру...
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27.02.2022 13:49 Ответить
це вони так м'яко про ембарго заговорили?
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27.02.2022 13:42 Ответить
П..здець близенько!
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27.02.2022 13:43 Ответить
Ось так "нова пісня про головне" .

Якщо ви цим дикунам залишите хоч барель по ліміту , то вони й гроші від бареля потратять не на "невиний народ , який не повинен страждати" , а на зброю !
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27.02.2022 13:43 Ответить
А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!

A.Babchenko
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27.02.2022 13:45 Ответить
Да вы можете в конце концов изолировать эту страну от всех и всего и через месяц я думаю сами россияне разберутся с этим клопом, заодно и Беларусь что бы люди поняли и решили вопрос с тапаканом
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27.02.2022 13:45 Ответить
С *** ли лимиты? 100% эмбарго.
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27.02.2022 13:45 Ответить
Украина должна перекрыть транзит газа с парашии. Или набивать свои газовые хранилища
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27.02.2022 13:45 Ответить
Після капітуляції гроші за їхні енергоресурси підуть на відбудову України
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27.02.2022 13:47 Ответить
А они отключат, когда к ним ракеты полетят
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27.02.2022 13:51 Ответить
Це дуже правильний хід. Нафта - в обмін на ніжки Буша.
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27.02.2022 13:50 Ответить
Зачем это мне, за что... Соловьев
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27.02.2022 13:52 Ответить
нужно уменьшать до полного эмбарго!
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27.02.2022 13:56 Ответить
Очень правильный ход. Постепенная подготовка эмбарго.
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27.02.2022 13:57 Ответить
нефть в обмен на продовольствие?
плешивый фюрер молодец
превратил страну в страну 3го мира

но не расслабляться
у него яо
а оно долбанутое, мало ли
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27.02.2022 14:03 Ответить
О ні, прекрасна маркіза Елізабет, тільки повне ембарго. Пора і Європі відчути москальського "русского міра і духу", а не газу. По крайній мірі Європа уже не замерзне, надворі весна, а далі варіантів для ситих світу сього безліч : заміна газу на електроенергію, поставки зрідженого і т.д. Доречі, до 2-ї Світової війни навіть Німеччина не знала газифікації. Будівництво першого газо трубопроводу Дашава-Берлін ( з Галичини до Німеччини) було розпочато під час війни у 1942 році. Трубопровід був прокладений , але не запущений. До Києва з Дашави газ почали качати в 50-х роках. Тоді і кремлівським оркам сподобалась газифікація, провели вітку до белгородської області на Москву і нещадно викачували українські надри більше 30 років, аж до поки галичани, так саме галичани цілими бригадами літали в Сибір вахтовим методом, зовсім не москалі, не стали бурити у Сибіру свердловини і не будувати нафтові і газові комплекси. Так що друзі європейці, за Україну варто потерпіти, раз не розуміли і не змогли вчасно зупинити московітського фашиста. Тому повне ембарго , повна ізоляція РФ від цивілізованого світу.
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27.02.2022 14:06 Ответить
ЕС НАТО вы хоть введите 50% налог на импорт газа и нефти из РФ и полученные деньги дайте нам на финансирование армии это будет справедливо.!!!
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27.02.2022 14:09 Ответить
Скажите просто, что в других стран будете покупать по 90 долларов (рыночная цена).

а в россии максимум по 30$ (почти себестоимость)
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27.02.2022 14:51 Ответить
Є ж Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар!

Що немає де нафти газу брати?

У тих стільки енергоресурсів, що вони змушені зменшувати свій видобуток, щоб ціни на енергоресурси не росли!

то хай нічого не зменшують, хай добувають скільки зможуть! а зменшення нафти/газу на ринку можна зробити за рахунок росії.
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27.02.2022 14:55 Ответить
Та шейхи зараз такий Джек пот выграли, що нам ПДВ Мали б заплатить з вдячності. Нафта за сотню, качай мілліонами барелів. За рахунок мокші ще один Дубай побудують за пару років
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27.02.2022 19:26 Ответить
 
 