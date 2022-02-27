Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс
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Страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, считает глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интефакс-Украина.
"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать (эти лимиты. – Ред.) со временем", – сказала Трасс в эфире Sky News.
По ее словам, в настоящее время Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами из G7.
Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.
"Мы будем налагать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Сбежать некуда", - приводит слова Трасс Financial Times.
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Якщо ви цим дикунам залишите хоч барель по ліміту , то вони й гроші від бареля потратять не на "невиний народ , який не повинен страждати" , а на зброю !
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!
A.Babchenko
плешивый фюрер молодец
превратил страну в страну 3го мира
но не расслабляться
у него яо
а оно долбанутое, мало ли
а в россии максимум по 30$ (почти себестоимость)
Що немає де нафти газу брати?
У тих стільки енергоресурсів, що вони змушені зменшувати свій видобуток, щоб ціни на енергоресурси не росли!
то хай нічого не зменшують, хай добувають скільки зможуть! а зменшення нафти/газу на ринку можна зробити за рахунок росії.