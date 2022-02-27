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Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Буче (Киевская область) горят многоэтажки и частные дома.
Об этом сообщают пользователи Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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+43 Іван5
показать весь комментарий27.02.2022 13:52
+15 ladyar
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+14 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий27.02.2022 13:55
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.. на я бы остановился на развалинах кремля - чтобы в Украине ВСЕ эти "красоты кацапского мира" что они устроили Нам восстонавливали за деньги похороненной Нами недоимперии свинособак !!!
10 миллионов мигрантов пусть себе оставят
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Руцкій мір" крім зброю не на що не гідний (створити) -- виключно середньовічний дикун руйнатор .
а то орки кричат что они там все захватывают
(хотя им конечно "очень" верить можно)
а потом орки, попавшие в плен - на видео плачут, что они не хотели.. не берите тварей в плен, они пришли в Украину убивать украинцев ..