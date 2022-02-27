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Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага, – глава ОГА Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага, – глава ОГА Синегубов

Прорвавшийся в Харьков российский враг показал себя абсолютно деморализованным.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага", – написал он.

"Российский враг - абсолютно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - добавил он.

Комментируя ситуацию в области по состоянию на сейчас, он отметил, что Чугуев – полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях.

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"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - отметил Синегубов.
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Топ комментарии
+31
⚡️ Нидерланды закрывают небо для российских самолётов.
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27.02.2022 13:58
+31
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27.02.2022 14:00
+18
Вы , НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ Герои ! Огромная благодарность ВСУ !!!
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27.02.2022 13:59
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⚡️ Нидерланды закрывают небо для российских самолётов.
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27.02.2022 13:58 Ответить
Украина понад усе! Вирым ЗСУ!
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27.02.2022 13:58 Ответить
СРОЧЬНО!Распространяем!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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27.02.2022 13:58 Ответить
буквою V кацапи позначають свою морську піхоту
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27.02.2022 14:52 Ответить
Слава нашим воїнам!Хлопці-ви боги!
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27.02.2022 13:58 Ответить
Вы , НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ Герои ! Огромная благодарность ВСУ !!!
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27.02.2022 13:59 Ответить
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27.02.2022 14:00 Ответить
Шановна молодь України!

Ви зараз можете допомогти на інформаційному фронті в нашій спільній боротьбі з російським агресором.

Ворог в ТікТок викладає сотні відео з України та своєї пекельної ходи. Велике прохання знаходити їх акаунти та надсилати скарги на всі відео для блокування ресурсів. Пошук по хештегах #россия2022 #армияроссии #всрф #вооруженныесилы #спецназроссии #ссороссии #новороссия та інші.

А також хештеги міст України які вони намагаються атакувати. Всі пропагандистські канали повинні бути заблоковані! 🤝🇺🇦

Разом переможемо! Слава Україні 🇺🇦! https://t.me/operativnoZSU/9262
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27.02.2022 14:00 Ответить
Кацапские вояки говорят что не знают что попали в Украину. Зато бросают технику и разбредаются по лесам боясь к ней подойти потому что знают что такое Джавелин
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27.02.2022 14:00 Ответить
брати кацапы говорят что они победили Харьков, вот их канал https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 на ютубе, кто сидит дома давайте поможем нашим военным тут в нете, кидаем по таким каналам видео на то что происходит на самом деле у нас в стране. ДОЛУЧАЙТЕСЬ, з нас кожен воїн.
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27.02.2022 14:05 Ответить
кацапы дураки-дураками, но тут у них срабатывает смекалка, лучше сдаться нашим воинам, и остаться в живых, чем сдохнуть за путлера.
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27.02.2022 14:05 Ответить
это самый лучший исход для них, перейдя границу сразу сдаться.
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27.02.2022 14:10 Ответить
Рідне місто, я пишаюся відвагою твоїх захисників! Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.02.2022 14:07 Ответить
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:07 Ответить
Як видно, у цієї війни 3 цілі, і з трьох напрямків наступають.

1. Південний напрямок. Ціль захопити південь Херсонщиниі дати воду на Крим .(вони вже це реалізували)

2. Східний напрямок. Ціль розширити кордони "лднр" до кордонів Донецької і Луганської областей.

3. Північний напрямок, з території Білорусі. Ціль захопити Київ і змінити владу. Це сама головна ціль.
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27.02.2022 14:07 Ответить
Чуш. Цель одна, блокада Киева и смена руководства. Хотят поставить Януковича, тот "я как законный президент просил Путина ввести войска". А потом наших 19 летних пацанов, принудительно мобилизируют и кинут на границу Польши Румынии против НАТО. Вот такой план. Вода в крым это по мелочи
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27.02.2022 14:14 Ответить
я ж кажу, що це головна ціль.

путін ніяк не може змиритися, що він програв майдану. він хоче вернути все в зад.

він же казав, що не дозволить ніяких президентів в світи скидати.
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27.02.2022 14:38 Ответить
Підриваємо дамбу Каховки і реалізована ціль накрилась тазом.
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27.02.2022 14:29 Ответить
Нужно распространить информацию народу, всем сделать коктейли Молотова и закидывали русскую технику из каждого окна из за каждого угла!!! русские еще не поняли куда попали - это АД!
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27.02.2022 14:09 Ответить
Германия объявила о начале работы по полному отказу от российского газа

Германия построит 2 терминала для СПГ;
Создаст стратегический резерв угля и газа, для создания буффера
Ускоряет переход на возобновляемые источники энергии
Бонусом: увеличивает расходы на оборону до 2% ВВП, создаёт специальный «оборонный» фонд размером в 100 млрд. евро, разместит свой войска на «восточном фланге НАТО»
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27.02.2022 14:09 Ответить
Спасибо тебе,Украина и прости нас пожалуйста,если когда -нибудь сможеш
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27.02.2022 14:16 Ответить
Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.



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27.02.2022 14:16 Ответить
Охреніти, ментів нагнали воювати, не, такі москалі ідіоти.
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27.02.2022 14:30 Ответить
что-то пошло не так:
https://t.me/operativnoZSU/9267
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27.02.2022 14:18 Ответить
Разсмешили
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27.02.2022 15:28 Ответить
 
 