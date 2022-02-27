Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага, – глава ОГА Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прорвавшийся в Харьков российский враг показал себя абсолютно деморализованным.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага", – написал он.
"Российский враг - абсолютно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - добавил он.
Комментируя ситуацию в области по состоянию на сейчас, он отметил, что Чугуев – полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях.
"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - отметил Синегубов.
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Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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1. Південний напрямок. Ціль захопити південь Херсонщиниі дати воду на Крим .(вони вже це реалізували)
2. Східний напрямок. Ціль розширити кордони "лднр" до кордонів Донецької і Луганської областей.
3. Північний напрямок, з території Білорусі. Ціль захопити Київ і змінити владу. Це сама головна ціль.
путін ніяк не може змиритися, що він програв майдану. він хоче вернути все в зад.
він же казав, що не дозволить ніяких президентів в світи скидати.
Германия построит 2 терминала для СПГ;
Создаст стратегический резерв угля и газа, для создания буффера
Ускоряет переход на возобновляемые источники энергии
Бонусом: увеличивает расходы на оборону до 2% ВВП, создаёт специальный «оборонный» фонд размером в 100 млрд. евро, разместит свой войска на «восточном фланге НАТО»
Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.
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