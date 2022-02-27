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На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков вероятного следования вражеских колонн по всей Черниговской области.
Об этом Черниговская ОГА сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! К жителям громад Черниговской области!
Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков возможного следования вражеских колонн по всей области.
Не двигайтесь за пределами городов, поселков и сел автодорогами на частных авто! НЕ покидайте границы населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Cinichny Bandera
показать весь комментарий27.02.2022 14:05
+6 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 14:03
+6 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 14:04
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Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.
Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.
Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.
Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.
Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.
Юрій Гудименко