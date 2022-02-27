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На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА

Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков вероятного следования вражеских колонн по всей Черниговской области.

Об этом Черниговская ОГА сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! К жителям громад Черниговской области!

Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков возможного следования вражеских колонн по всей области.

Не двигайтесь за пределами городов, поселков и сел автодорогами на частных авто! НЕ покидайте границы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрій Гудименко
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27.02.2022 14:05
+6
⚡️ Площадка Makersplace объявила о поддержке в сторону Украины в виде пожертвований, в том числе направляя заработанные на дропе Hackatao средства.
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27.02.2022 14:03
+6
⚡️Все возможные соперники России в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 отказались играть против нее из-за вторжения в Украину.
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27.02.2022 14:04
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А замінув´ть кримський перешийок нє.чи розхирячить
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27.02.2022 14:02 Ответить
⚡️ Площадка Makersplace объявила о поддержке в сторону Украины в виде пожертвований, в том числе направляя заработанные на дропе Hackatao средства.
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27.02.2022 14:03 Ответить
по ньому ще в Крим заходити нам
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27.02.2022 14:04 Ответить
⚡️Все возможные соперники России в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 отказались играть против нее из-за вторжения в Украину.
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27.02.2022 14:04 Ответить
Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрій Гудименко
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27.02.2022 14:05 Ответить
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:06 Ответить
брати кацапы говорят что они победили Харьков, вот их канал https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 на ютубе, кто сидит дома давайте поможем нашим военным тут в нете, кидаем по таким каналам видео на то что происходит на самом деле у нас в стране. ДОЛУЧАЙТЕСЬ, з нас кожен воїн.
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27.02.2022 14:06 Ответить
⚡️Местные пишут в соцсетях, что с самого утра российские войска из с. Орлянское направляются в сторону Васильевки. (Запорожская область)
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27.02.2022 14:06 Ответить
"На Харківщині жінка спалила БТР орків за допомогою коктейлю Молотова. Кінь на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!"
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27.02.2022 14:10 Ответить
 
 