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Новости Война в Украине
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Различия в форме и маркировке между ВСУ и российскими оккупантами. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Вооруженных Силах Украины рассказали об основных отличиях в маркировке и форме наших защитников и российских оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+12
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:11
+5
Будьте пильні форма і колір техніки не означає що це на 100% наші, ворог хитрий і підступний!
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27.02.2022 14:14
+5
⚡️ Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
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27.02.2022 14:17
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Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:11 Ответить
роздавати думаю небезпечно, а от якщо кацапи самі знайдуть і вживуть - буде добре
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27.02.2022 14:31 Ответить
Так це було потрібно йще 2-3 дні тому .
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27.02.2022 14:13 Ответить
Будьте пильні форма і колір техніки не означає що це на 100% наші, ворог хитрий і підступний!
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27.02.2022 14:14 Ответить
Перевірка:
- Мертві бджоли...?
Відповідь - гудуть.
А коли і гудуть...?
Відповідь - то тихо-тихо.

Рускаязичная челюсть перевірку не пройде.
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27.02.2022 14:30 Ответить
*не гудуть
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27.02.2022 14:31 Ответить
⚡️ Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
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27.02.2022 14:17 Ответить
Хлопці, вони можуть знаки, мітки класти повз дороги на деревах, по ходу їзди, різних кольорів для орієнтування і напрямку руху тих чи інших колон. Тому всім мешканцям звертати увагу на дерева теж.
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27.02.2022 14:17 Ответить
обозначения на свино-собачьей технике:
https://t.me/operativnoZSU/9268
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27.02.2022 14:21 Ответить
Стільки ***** непотрібного і зайвого навантаження з'являється для простого розпізнавання свій чи ворог. Уявіть наскільки було б легше валити кацапів, якби всі українці розмовляли своєю, українською, мовою, а не мовою окупантів. Почув шо хтось ******* російською - застрелив *****. А так вони і в форму нашу можуть перевдягтись, і просто звичайні цивільні речі носити і шпигувати та вести диверсійну роботу.
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27.02.2022 14:34 Ответить
Не треба забувати, що кацапи - це підлі, ниці, нікчемні істоти, які ********** рольові ігри. Вони можуть легко перевдягнутися у форму ЗСУ, як колись їхні срані дєди перевдягались у форму бандерівців. Вже були випадки, коли козломорді п#дори під виглядом наших захисників вештались містом, стукали у двері і повідомляли про "нємєдлєнную евакуацию". Люди залишали своє житло, а ці чорти починали займатись улюбленою справою - мародерити. То ж спершу перевіряйте невідомих на "паляницю".
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27.02.2022 14:35 Ответить
Почти вся кацапская техника по окраске выглядит будто её нашли в свалке. И по внутренностям (где не сгорело) тоже.
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28.02.2022 12:49 Ответить
 
 