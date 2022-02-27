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Различия в форме и маркировке между ВСУ и российскими оккупантами. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вооруженных Силах Украины рассказали об основных отличиях в маркировке и форме наших защитников и российских оккупантов.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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- Мертві бджоли...?
Відповідь - гудуть.
А коли і гудуть...?
Відповідь - то тихо-тихо.
Рускаязичная челюсть перевірку не пройде.
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