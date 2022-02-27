С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском участке, - Госпогранслужба

На границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины, КМУ утверждено распоряжение №188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля". В частности, с 00 часов 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украино-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых "Борисполь", " Киев"(Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и др. В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины", - рассказали пограничники.

Читайте также: Со стороны Беларуси по воинской части возле Владимира нанесен воздушно-ракетный удар, - председатель Волынской ОГА