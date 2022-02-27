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С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском участке, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском участке, - Госпогранслужба

На границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины, КМУ утверждено распоряжение №188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля". В частности, с 00 часов 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украино-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых "Борисполь", " Киев"(Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и др. В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины", - рассказали пограничники.

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Топ комментарии
+26
Наконец-то прозрели. А раньше нельзя было?
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27.02.2022 14:19
+14
мають бути завдані ракетно-бомбові удари по місцях дислокації авіаз'єднань ре фе в рб та по їх великих залізничних вузлах

усі розмови повинні вестися з симетричних позицій
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27.02.2022 14:21
+13
реально треба мінувати всю границю,цей підор вусатий схибленний
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27.02.2022 14:23
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Наконец-то прозрели. А раньше нельзя было?
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27.02.2022 14:19 Ответить
❗️ Глава МИД Германии о поставках оружия в Украину:
мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов...
https://t.me/charter97_org/63790
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27.02.2022 14:23 Ответить
НІМЕЧЧИНА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ ВІДМОВИТИСЯ ВІД РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ.
Берлін перейде на постачання із США

"LNG термінали мають бути розширені якнайшвидше", - заявив канцлер Шольц під час виступу в Бундестазі.

Шольц заявив, що Росія зателефонувала ціни і загрожує безпеці всього континенту. Тому більше не може вважатися нормальним партнером.

Важливо. Це не означає, що сьогодні німці самі закривають труби, обрізають поставки і так далі. Ні. Це означає, що німці прозріли. І що росіяни більше не є партнерами. Як тільки LNG-термінали будуть розширені - нових контрактів не буде.

Все, шляху назад немає. Тепер Європа разом до кінця. Паралельно Брюссель планує розпочати постачання зброї та палива для української армії у масштабах ЄС.
https://t.me/operativnoZSU/9275
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27.02.2022 14:26 Ответить
Давно пора еще 8 лет назад . Лучше поздно чем никогда
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27.02.2022 14:28 Ответить
Новини з Москви від іноземних кореспондентів. Черги біля банкоматів у москві, відкриті листи протесту від діячів науки і культури рашки в інтернеті.
Порада європейським прикордонникам від моєї дружини : видавайте підгузники українським "чоловікам"-біженцям, щоб не було видно, що вони вср...
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27.02.2022 14:20 Ответить
1 доляр - 120 фублєй
завтра буде ще більше фублєй, бггг
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27.02.2022 14:22 Ответить
То вата тікає , я давно попередив своїх друзів з Польщі . Їх там приймуть …
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27.02.2022 14:28 Ответить
А ти теж бачу макаронами відстрілюєшся з Італії.
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27.02.2022 15:24 Ответить
⚡️ Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.
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27.02.2022 14:21 Ответить
мають бути завдані ракетно-бомбові удари по місцях дислокації авіаз'єднань ре фе в рб та по їх великих залізничних вузлах

усі розмови повинні вестися з симетричних позицій
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27.02.2022 14:21 Ответить
€башити треба ціх агромаріонеток кремлядів!
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27.02.2022 14:27 Ответить
Херачить колорада картошечника а там и Дай БОГ народ подымется сметут ********** строй
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27.02.2022 14:30 Ответить
1000%
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27.02.2022 15:11 Ответить
⚡️ Румыния готова лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.
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27.02.2022 14:21 Ответить
реально треба мінувати всю границю,цей підор вусатий схибленний
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27.02.2022 14:23 Ответить
На х&й цю рабську бульбарусь
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27.02.2022 14:25 Ответить
Почему у нас дороги в сторону врага ровные и пустые? Почему через каждые 100 метров не высыпаны бетонные блоки которые хоть на время но задержат продвижение колон врага чтобы их можно было накрыть артой или авиацией
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27.02.2022 14:34 Ответить
беларусь дождется до "беларусь иди на ..."
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27.02.2022 14:39 Ответить
русская беларусь, иди *****! - так хотел сказать?
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27.02.2022 14:51 Ответить
Сябры, не сцыте! Лукашенковские ******* горят так же хорошо, как и ********** окупанты. Рецепт коктейля Молотова на украинских сайтах. Сейчас самое время доказать, что вы Сябры!
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27.02.2022 15:22 Ответить
Тобто вони ще були не закриті?!!
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27.02.2022 16:07 Ответить
 
 