С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском участке, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины, КМУ утверждено распоряжение №188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля". В частности, с 00 часов 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украино-молдавской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых "Борисполь", " Киев"(Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и др. В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины", - рассказали пограничники.
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мы до последнего рассчитывали на дипломатию, пришел момент сделать разворот на 180 градусов...
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Берлін перейде на постачання із США
"LNG термінали мають бути розширені якнайшвидше", - заявив канцлер Шольц під час виступу в Бундестазі.
Шольц заявив, що Росія зателефонувала ціни і загрожує безпеці всього континенту. Тому більше не може вважатися нормальним партнером.
Важливо. Це не означає, що сьогодні німці самі закривають труби, обрізають поставки і так далі. Ні. Це означає, що німці прозріли. І що росіяни більше не є партнерами. Як тільки LNG-термінали будуть розширені - нових контрактів не буде.
Все, шляху назад немає. Тепер Європа разом до кінця. Паралельно Брюссель планує розпочати постачання зброї та палива для української армії у масштабах ЄС.
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Порада європейським прикордонникам від моєї дружини : видавайте підгузники українським "чоловікам"-біженцям, щоб не було видно, що вони вср...
завтра буде ще більше фублєй, бггг
усі розмови повинні вестися з симетричних позицій