С начала суток в Киевской области погибли 9 человек, еще 60 гражданских и военных ранены, – председатель ОГА Кулеба
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Девять человек погибли и 60 были доставлены в больницы в Киевской области с начала полномасштабной российской агрессии на 12:00 воскресенья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в фейсбуке.
""Всего с начала 27 февраля в больницы области доставлено 60 человек - гражданских и военных. Есть 9 летальных исходов", - написал Кулеба.
По его словам, с утра происходит сильный обстрел в Буче, Гостомеле, Ирпене.
"В 8:30 поступило сообщение о попадании в 9-этажное здание в Буче. Пожар локализован. Скопление российской техники, утром идет бой.
В Бородянской территориальной громаде – бои с русскими войсками. В направлении Вышгорода – формируется колонна танков. Все 9 территориальных громад Фастовского района и населенные пункты находятся под нашим контролем. На территориях Фастовской, Калиновской и Глеваховской ТГ проводятся мероприятия по обнаружению и уничтожению ДРГ врага", – проинформировал Кулеба.
Он отметил, что повреждения объектов критической инфраструктуры отсутствуют.
"Территориальная оборона – Вышгородский и Бучанский батальоны приняли бой. Броварской и Бориспольский выполняют задания на определенных позициях. Погибших нет. Один ранен", – отметил Кулеба.
Глава обладминистрации добавил, что пищеблоки учебных заведений обеспечивают приготовление пищи для местного населения и сил территориальной обороны.
"Учреждения с круглосуточным пребыванием детей обеспечены всем необходимым. В целом ситуация в Киевской области полностью контролируема", - подчеркнул Кулеба.
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