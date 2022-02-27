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обстрел (20205) операция Объединенных сил (4182) Кулеба Алексей (97)

С начала суток в Киевской области погибли 9 человек, еще 60 гражданских и военных ранены, – председатель ОГА Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток в Киевской области погибли 9 человек, еще 60 гражданских и военных ранены, – председатель ОГА Кулеба

Девять человек погибли и 60 были доставлены в больницы в Киевской области с начала полномасштабной российской агрессии на 12:00 воскресенья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в фейсбуке.

""Всего с начала 27 февраля в больницы области доставлено 60 человек - гражданских и военных. Есть 9 летальных исходов", - написал Кулеба.

По его словам, с утра происходит сильный обстрел в Буче, Гостомеле, Ирпене.

"В 8:30 поступило сообщение о попадании в 9-этажное здание в Буче. Пожар локализован. Скопление российской техники, утром идет бой.

В Бородянской территориальной громаде – бои с русскими войсками. В направлении Вышгорода – формируется колонна танков. Все 9 территориальных громад Фастовского района и населенные пункты находятся под нашим контролем. На территориях Фастовской, Калиновской и Глеваховской ТГ проводятся мероприятия по обнаружению и уничтожению ДРГ врага", – проинформировал Кулеба.

Он отметил, что повреждения объектов критической инфраструктуры отсутствуют.

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"Территориальная оборона – Вышгородский и Бучанский батальоны приняли бой. Броварской и Бориспольский выполняют задания на определенных позициях. Погибших нет. Один ранен", – отметил Кулеба.

Глава обладминистрации добавил, что пищеблоки учебных заведений обеспечивают приготовление пищи для местного населения и сил территориальной обороны.

"Учреждения с круглосуточным пребыванием детей обеспечены всем необходимым. В целом ситуация в Киевской области полностью контролируема", - подчеркнул Кулеба.

С начала суток в Киевской области погибли 9 человек, еще 60 гражданских и военных ранены, – председатель ОГА Кулеба 01
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Героям Слава!
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27.02.2022 14:35 Ответить
⚡️ Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине.

Компания начала рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину.
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27.02.2022 14:35 Ответить
Собрал 12 небольших комплектов выживальщика (медицинские и гигиенические препараты первой необходимости и не портящиеся продукты типа тушенка,паштеты,сгущенка,чай,кофе,сладости ...),которыми можно пользоваться сегодня,или через неделю,или через год,и отнес в центр приема беженцев. Тьма народу приносят мешки,ящики,коробки,упаковки... Девочки-добровольцы все принимают,складывают и разбирают. Полно машин,автобусов и всякого другого транспорта. Даже не ожидал что там будет столько людей...
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27.02.2022 14:48 Ответить
Греческие каналы передают. что Зеленский согласися на переговоры в гомеле и посылает своих представителей. Не очень верю. пока не услышу по нашим новостям
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27.02.2022 14:51 Ответить
 
 