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Решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT будет принято сегодня, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главы МИД Евросоюза примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы примем более жесткие экономические санкции, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.
Также, по его словам, министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру "для финансирования поставок летального вооружения украинской армии".
Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется сегодня.
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+19 Папєрєднік
показать весь комментарий27.02.2022 14:44
+5 Hanka Panyanka
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+5 Arsen Kirillov
показать весь комментарий27.02.2022 14:46
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Глава МИД ФРГ считает, что "наши меры не должны прежде всего затронуть жителей России, которые как не хотят, так и не отвечают за эту войну". Судя по всему, она считает, что на Украину напали не жители россии, а марсиане.
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Перестаньте плекати надію, що до них можна донести правду.
То есть с трупами нельзя общаться, с остальными можно
По сути хоть одно исключение, делает закон бессмысленным, так как все платежи путину за нефть и газ просто пойдут через него
Німці всіма способами допомагають пуйлу. Всього лиш стараються менше компрометуватися.
Колись говорили - бреше, як німець... і схоже, й будуть так говорити ще довго.
Эти паскуды будут через Беларусь работать.
большое спасибо.............
как вы за......бали, партнеры наши, дорогие.
вывод у меня один.
вам нужны большие разрушения, большое количество смертей, нищая и разрушенная Ураина,
которая сейчас защищает и вас казлов, в том числе.
выражаю глубочайшую благодарность за то, что на четвертые сутки жесточайшей войны,
вы, люди без человечесской морали только собираетесь РЕШИТЬ, ****, не отключить РФ а
РЕШИТЬ об отключении нескольких банков рф
тоесть оставите путину немножко возможности не останавливать войну!
Суки!