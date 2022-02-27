С начала суток оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов. Идет отчаянная оборона Херсона, уничтожен вражеский десант возле Черноморска, - Генштаб
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Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00 27.02.2022.
Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.
Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:
- к аэродрому МАЧУЛИЩИ перебросили 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;
- к аэродрому БАРАНОВИЧИ – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы удачно защищают город.
Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.
"Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов ХАРЬКОВ и БАЛАКЛЕЯ. Идет отчаянная оборона города ХЕРСОНА", - говорится в сообщении.
Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.
Также отмечается, что противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе ЧЕРНОМОРСКА. Вражеский десант уничтожен.
Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
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Любі українці, цього року, на весні. бички та рачки, на Чорному морі будуть трохи смердіти "русским духом", тому вони підлягають ретельній термообробці