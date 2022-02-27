РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18472 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
18 169 18
армия РФ (15376) Беларусь (7526) война (46847) Генштаб ВС (4291) Россия (91279)

С начала суток оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов. Идет отчаянная оборона Херсона, уничтожен вражеский десант возле Черноморска, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов. Идет отчаянная оборона Херсона, уничтожен вражеский десант возле Черноморска, - Генштаб

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00 27.02.2022.

Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

- к аэродрому МАЧУЛИЩИ перебросили 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

- к аэродрому БАРАНОВИЧИ – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Читайте также: Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, - Кличко

Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы удачно защищают город.

Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.

"Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов ХАРЬКОВ и БАЛАКЛЕЯ. Идет отчаянная оборона города ХЕРСОНА", - говорится в сообщении.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Также отмечается, что противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе ЧЕРНОМОРСКА. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
https://twitter.com/i/status/1497914484299554825
показать весь комментарий
27.02.2022 14:52
+2
⚡️ Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Беларусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу, - Эммануэль Макрон
показать весь комментарий
27.02.2022 14:52
+2
У херсона цыгане спиписдили кацапский танк.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/i/status/1497914484299554825
показать весь комментарий
27.02.2022 14:52 Ответить
⚡️ Беларусь не может стать местом размещения российских ядерных ракет, нацеленных на Европу. Беларусская молодежь имеет право выбирать Европу, демократию и свободу. Мы готовы к этому. За будущее Беларуси. За Украину. За Европу, - Эммануэль Макрон
показать весь комментарий
27.02.2022 14:52 Ответить
говорил со знакомыми с Минска, про молодежь Беларуси можно забыть, в новостях полный вакуум , все сцут выходить на улицы
показать весь комментарий
27.02.2022 15:02 Ответить
похоже Белорусы будут вводить свои войска тоже ***** не справляется сам . ********** не удался
показать весь комментарий
27.02.2022 15:06 Ответить
Похоже с белорусами будут разбираться ещё быстрее, чем с руснёй. У этих точно никакой мотивации воевать не может быть.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:12 Ответить
https://censor.net/ru/news/3319735/belarus_lichnym_sostavom_gotovitsya_k_vtorjeniyu_v_ukrainu_smi
показать весь комментарий
27.02.2022 15:03 Ответить
ты наверное дибил? зачем ты постиш во всех темах эту херню. ты удмурт уйдешь в бан как обычный спамер.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:09 Ответить
у них еще ракеты есть?
показать весь комментарий
27.02.2022 14:54 Ответить
Разве что те ржавые ядерные болванки в шахтах.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:02 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 14:59 Ответить
У херсона цыгане спиписдили кацапский танк.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:07 Ответить
не Херсонские а Каховские, не цыгане а ромы, не списдили, а реквизировали, не кацапский а удмурто мордовский панцермашишен.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:12 Ответить
так русня в город не заходила. Она по объездной прошла в сторону Николаева. Ей на НИИОС ( район бериславского шоссе ввалили и она в город не решилась идти.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:21 Ответить
в херсоне самом тихо..но в чернобаевке флаги
показать весь комментарий
27.02.2022 15:13 Ответить
На этом фоне Зеленский отправляет делегацию в Гомель и болтает с лукой
показать весь комментарий
27.02.2022 15:16 Ответить
Их корабли будут поражать морские средства ВМФ Украины, а наши ракеты нептун заморожены к производству отлично произносящим патриотические речи зелей
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
Где наш дивизион Нептун?? Почему не топят ****** русские корабли.и не уничтожат ****** мост??
показать весь комментарий
27.02.2022 15:54 Ответить
"в районі ЧОРНОМОРСЬКА. Ворожий десант знищено" І це початок...
Любі українці, цього року, на весні. бички та рачки, на Чорному морі будуть трохи смердіти "русским духом", тому вони підлягають ретельній термообробці
показать весь комментарий
27.02.2022 16:56 Ответить
 
 