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За поддержку Украины в России будут наказывать до 20 лет лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За поддержку Украины в России будут наказывать до 20 лет лишения свободы

В России начало полномасштабного вторжения в Украину назвали "операцией по защите ДНР и ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генпрокуратура страны-захватчицы.

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"Необходимо учитывать, что предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственное предательство).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - сказано в заявлении.
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Топ комментарии
+26
а у нас за приховану чи навіть відкриту підтримку ворога?
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27.02.2022 14:56
+12
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27.02.2022 14:59
+10
дибіли
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27.02.2022 14:55
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дибіли
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27.02.2022 14:55 Ответить
а у нас за приховану чи навіть відкриту підтримку ворога?
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27.02.2022 14:56 Ответить
Звісно є і у нас таке
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27.02.2022 14:57 Ответить
Та невже? І де ті всі опезежопники тоді?
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27.02.2022 14:59 Ответить
У нас нема закон про колабораціонізм
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27.02.2022 15:01 Ответить
То було риторичне питання, не зважайте. Але й справді: де все те падло? Щось жодної ********** не чути...
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27.02.2022 15:04 Ответить
Я зрозумів. Я знаю те що, того дрочєра вигнали з ОПЗЖ
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27.02.2022 15:09 Ответить
Тра саме опзж вигнати з України до раші: най там сидять разом з Овочем, Азіровим та іншою наволоччю.
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27.02.2022 15:13 Ответить
Депутатство та засідання у ВР.
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27.02.2022 14:59 Ответить
намалюють плямку на лобі
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27.02.2022 16:07 Ответить
зеленкою. щоби куля інфекцію не занесла!
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27.02.2022 16:57 Ответить
ха у нас за содействие Рашке расстрел веревка с мылом или Ф-01 в задницу... то же мне испужали придурки.. страна .. 404 ПОМЫЛКА ПОМЫЛКА ПОМЫЛКА
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27.02.2022 14:57 Ответить
В стояло !!!
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27.02.2022 14:57 Ответить
всьо, уже карателі кінчаються

Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну

Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.

"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі.
Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'їна Гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери

ПС: нещодавно Зеленський поговорив з Лукашеном. Але про деталі не повідомлялося

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/9283
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27.02.2022 14:58 Ответить
slishal shto okolo 5000 desant belarusov otkazalis napadatj - neznaju pravda ili net
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27.02.2022 15:05 Ответить
На ехо москви пишуть, що після розмови Зеленського з бульбафюрером все ж така українська делегація поїхала на перемовини до гомеля. Наскільки правда - хз. Але можливо і так.
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27.02.2022 15:07 Ответить
Хорошая возможность Польше вернуть Гродно.
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27.02.2022 15:28 Ответить
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27.02.2022 14:59 Ответить
В дідівському гаражі був виявлений бездимний порох сокіл, ще з савєтских часів. ціна 2р70к. Банка 500 гр. Запечатана. Порох сухий. Хто підкаже, як з його допомогою нагадить свинособакам? Жду пропозицій.
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27.02.2022 14:59 Ответить
у там вариантов много особенно если есть топливо гугли минно взрывные ловушки
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27.02.2022 15:02 Ответить
Може просто хлопцям в тероборону віддати?
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27.02.2022 15:04 Ответить
Найпростіша порохова граната. Дві трубки с картону, в меншій порох, в просторі між меншою та більшою готові поражаючі елементи, саморобний фітиль....
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27.02.2022 15:30 Ответить
Терміново евакуювати Ахеджакову!
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27.02.2022 14:59 Ответить
Краще евакуювати ***** в пекло.
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27.02.2022 15:01 Ответить
Она успела до выхода этого закона. Наш ей респект!
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27.02.2022 15:12 Ответить
Не забыть про Адочку Роговцеву...
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27.02.2022 18:27 Ответить
Это фашизм - что тут удивительного. Там уже и концлагеря есть 100%
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27.02.2022 14:59 Ответить
если надумали строить железку к карскому морю, то понятно же что лагаря для строителей уже построены
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27.02.2022 15:02 Ответить
Плевать, как там кацапские свиньи будут друг друга душить у себя в свинарнике. Лишь бы дохли регулярно и побольше.
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27.02.2022 14:59 Ответить
⚡️Белорусы соберутся сегодня в Минске в 17:00 возле Генерального штаба.

Нет войне.

❗️Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):

- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.

В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
https://t.me/charter97_org/63812
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27.02.2022 15:05 Ответить
❗️Белорусы начали получать (http://t.me/mkbelarus) первые повестки в военкомат. https://t.me/charter97_org/63813
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27.02.2022 15:05 Ответить
генеральный штаб Беларусии!!!!! ***** на улице комунистической
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27.02.2022 16:01 Ответить
к стати твоя полная копия ника работает 24 часа в сутки за Олешками. Свежий пепел русни сбрасывают там же в соснах. никто зажмуренуж кацапню на крым не вывозит т.к. в армянске еще во второй день все холодильники забиты касапней под завязку.
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27.02.2022 16:03 Ответить
Хтось ще не зрозумів, що російськомовність є підтримкою Росії, бо мова є імунною системою нації, що відрізняє свого від чужого.
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27.02.2022 14:59 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:00 Ответить
Кадирівці захопили пусті казарми, пофоткались, пішли далі. Далеко не зайшли. Через годину їх бандерівська арта накрила. Все, нема кадирівців
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27.02.2022 15:15 Ответить
за підтримку параші, в Україні вже дают пинди. крупной. далі буде.
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27.02.2022 15:01 Ответить
пинди то дають, але закону нема, можуть і посадити потім якщо хтось за раху щось скаже, а ти йому бошку одіб'єш.
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27.02.2022 15:05 Ответить
прийшли інші часи.
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27.02.2022 15:07 Ответить
Генпрокуратура РФ идёт нах?й !
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27.02.2022 15:01 Ответить
Что выбрать кацапы, хоронить родных,сдохнуть самим или 20 лет тюрьмы?
Путлер столько не проживет,хватит сцаться, защитите своих детей, биомасса!
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27.02.2022 15:02 Ответить
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27.02.2022 15:05 Ответить
красивое как бк бахкает кацапы шкварятся https://twitter.com/i/status/1497916723198111747
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27.02.2022 15:03 Ответить
адский молох для русни работает без остановки.
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27.02.2022 16:06 Ответить
красивое...
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27.02.2022 20:25 Ответить
Бздять люто свій же народ - тому й такі закони. "По два не збиратися", "тільки одиночні пікети". Ось яким би не був Фідель Кастро, але поки що був популярним і молодим майже без охорони їздив і була якась свобода.

Їм малюють 90% підтримки, а вони все одно бздять.
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27.02.2022 15:04 Ответить
Рашисты уже готовы проводить переговоры в любое время суток. Видно очень плохо пошла "спецоперация".
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27.02.2022 15:04 Ответить
Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну

Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.

"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі. Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'яна гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери
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27.02.2022 15:05 Ответить
Це вже агонія.
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27.02.2022 15:05 Ответить
Как хорошо, что я не в России и могу поддерживать Украину свободно
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27.02.2022 15:06 Ответить
И я.
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27.02.2022 15:16 Ответить
Кадирівців в Бучі пустили на шкварки.https://twitter.com/i/status/1497920126993190913
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27.02.2022 15:08 Ответить
Сами придумали, сами войной пошли, сами у себя карают. Срочно надо им в союз с кндр, в нормальных странах это мракобесие не понять.
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27.02.2022 15:08 Ответить
На Ахеджакову, падлюки, намекают. Маленькая женщина, а не побоялась идти против этой системы.
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27.02.2022 15:09 Ответить
Згадайте фільм Рязанова "Гараж" - в тій ролі вона вся. Грала саму себе, свій характер, свої погляди.
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27.02.2022 15:34 Ответить
Сильна малышка
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27.02.2022 15:35 Ответить
це вони відповіли Ахеджаковій!
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27.02.2022 15:14 Ответить
И Адочке Роговцевой
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27.02.2022 18:30 Ответить
А в нас Медведчук під домашнім арештом був та і то втік. Що скажите нешановне панство - Баканов, Монастирьський та Венедіктова? Та чому досі гуляють на свободі Ківа, Шуфріч, та Мураєв?
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27.02.2022 15:22 Ответить
так это было же, на мордовии называется ихтамнет.
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27.02.2022 15:23 Ответить
когда народ безмолвствует , он превращается в биомассу -источник зла и преступлений
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27.02.2022 15:40 Ответить
Надо у нас такое сделать.
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27.02.2022 15:56 Ответить
былоруси проти нас 2 аспекти. 1. Якщо росия долучае быдлорусів, то у них реально проблеми з особовим складом ( і некажітьщо путін хоче бульбашей пов"язати кров"ю вони і так вже пов"язані. 2. Білоруські воїни - єє звучить якось
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27.02.2022 16:05 Ответить
так ***** давно болотных будлорусов повязал еще в первый день. он ведь сракетами из болотного микромордора пулял и ватопланы отпавлял оттуда.
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27.02.2022 16:08 Ответить
На скільки років посадили бойка-рабіновича та інших за ПУБЛІЧНУ підтримку терористів *****?
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27.02.2022 16:22 Ответить
Бачили очі, що купували, їжте, аж повилазьте. То иак в Писанні прописано.
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27.02.2022 17:22 Ответить
 
 