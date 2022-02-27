За поддержку Украины в России будут наказывать до 20 лет лишения свободы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России начало полномасштабного вторжения в Украину назвали "операцией по защите ДНР и ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генпрокуратура страны-захватчицы.
"Необходимо учитывать, что предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственное предательство).
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - сказано в заявлении.
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Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну
Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.
"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі.
Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'їна Гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери
ПС: нещодавно Зеленський поговорив з Лукашеном. Але про деталі не повідомлялося
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
https://t.me/operativnoZSU
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Нет войне.
❗️Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):
- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.
В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
https://t.me/charter97_org/63812
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Путлер столько не проживет,хватит сцаться, защитите своих детей, биомасса!
Їм малюють 90% підтримки, а вони все одно бздять.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну
Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.
"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі. Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'яна гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери