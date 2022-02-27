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Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

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Впоследствии эту информацию подтвердил сам Зеленский.

"Результат разговора с Александром Лукашенко. Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинского делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - написал он в телеграмме.
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Топ комментарии
+119
щось мені це не подобається
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27.02.2022 15:39
+67
⚡Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что, безусловно, поддержит британцев, решивших отправиться воевать с российскими войсками в Украине.
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27.02.2022 15:39
+64
полная изоляция кацапов
после Харькова утром одно.. всех их *********
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27.02.2022 15:38
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Страница 5 из 5
Я об этом говорю 2 с половиной года.
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27.02.2022 17:56 Ответить
Украина предложит РФ - подписать капитуляцию России!
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27.02.2022 16:57 Ответить
Що ви кіпішуєте, делегація це не означає президент і міністри.
А домовлятися про нейтральний статус можна, тільки в переговорах мають брати участь і НАТО. Ми можемо не входити в НАТО не розміщувати в себе їхні ракети, але підписати документ що як тільки на нас хтось нападає - НАТО одразу воює за нас рівноцінно як за свого члена, до повної перемоги.
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27.02.2022 16:58 Ответить
Не балакай дурню, це не дитсадочок.
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27.02.2022 17:21 Ответить
Украинский народ никаких уступок не примет и после случившегося за любые уступки будет расстрел предателю! Украинская власть это понимает и не пойдет ни на какие уступки! Они подымут свой рейтинг - предложив подписать капитуляцию российской армии.
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27.02.2022 17:00 Ответить
Зеля уже принял.
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27.02.2022 17:54 Ответить
о чем говорить с уродом, который обещал что беларусь к нам заедет только на тракторе? его надо под трибунал и разорвать отношения!!
Какие переговоры с предателем? о чем??
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27.02.2022 17:08 Ответить
Приехать:
- Руський корабль, иди нажуй.
Развернуться и уехать!!!
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27.02.2022 17:08 Ответить
Зелений павіан - пішак в багатоходовій грі в/о президента Єрмака.
Готують перемир'я для котла ...
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27.02.2022 17:11 Ответить
Будуть домовлятися "Гдета пасередине" "Перествть стрелять"
Але я мовчу бо сваритись не потрібно.
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27.02.2022 17:17 Ответить
Заманивают. мляди...
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27.02.2022 17:26 Ответить
Путину нужна передышка. У него провал с логистикой, нет топлива и пр. Ставленник еврейской мафии Зеленский договаривается с врагом за спиной народа Украины. Мафия (Коломойский и прочий позор) получат отступные $100 млрд от Путина, а народ Украины останется нищим и несчастным под гнетом мафии.
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27.02.2022 17:27 Ответить
вово... ты не бабахнулся? *****, тебя за эти переговоры клоунские повесят на выезде из припяти...
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27.02.2022 17:38 Ответить
А колхозник сейчас уже спикер мистера З@луп@?
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27.02.2022 17:51 Ответить
Зовсім невчасні перемовини. Але побачимо. Якщо буде зрада, українці не підтримають і будуть бити ворога, але вже з іншим в.о. Президента України.
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27.02.2022 18:10 Ответить
Що ви побачите? Це зрада! У на нема ї не буде часу.
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27.02.2022 18:19 Ответить
А что ещё разболтал по дружбе Лукашеску так между прочим, как о вагнеровцах ?
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27.02.2022 18:15 Ответить
Лукавому віринемає. Але треба почути що москалі будуть вимагати Хоча їх вимоги не мають підгрунтя а погрози не мають сенсу. Іскандери закінчаться, а пам"ять залишиться. Навіть якщо москаль буде волати просячи порятунку ніхто не допоможе.
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27.02.2022 18:22 Ответить
Так запущеный с территории лукашенко искандер - это шо - уже салют?
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27.02.2022 18:25 Ответить
Для Зелі це дрібниці.
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27.02.2022 18:26 Ответить
Головне для Зелі зірвати скасування СВІФТу для Московії.
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27.02.2022 18:28 Ответить
Грохнут да и все,разве им можно верить,Лукашенко с пуйлом,мерзкие скользкие твари
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27.02.2022 18:31 Ответить
Третій день зі сторони Білорусії йде агресія,..Україна до сьогодні не розірвала дипломатичні відносин
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27.02.2022 18:39 Ответить
Хто буде нести відповідальність за наших хлопців в Володимиру
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27.02.2022 18:41 Ответить
От особисто в мене є підозри не тільки в діях Лукашенко. Нажаль.
Щось у мене є думка, щоб я помилилася (дуже хочу) , без депломатії, нас можуть просто здати , ох.
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27.02.2022 18:49 Ответить
Искандер запущен в 17.00 с территории белорашки.Есть видео
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27.02.2022 18:50 Ответить
Я почитал,что там написал наш Главнокомандующий-из его писанины выходит,что он перед бульбофюрером чуть ли не на коленях стоял и хныкал
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27.02.2022 19:07 Ответить
"У меня был очень предметный разговор с Александром Лукашенко. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летали ракеты, самолеты, вертолеты. Я не хочу, чтобы войска шли в Украину из Беларуси. И он меня в этом заверил". То есть точно такой же бандит,как и ***** заверил нашего Верховного Главком-не знаю как это комментировать
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27.02.2022 19:21 Ответить
Ребята, друзья, патриоты! Что это????
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27.02.2022 19:17 Ответить
Лукаш заманивает Зеленского, его там не будет, а Зеленского либо уничтожат, либо возьмут в заложники!!! Никаких переговоров с преступником! Он начал войну, а теперь призывает к переговорам?
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27.02.2022 20:49 Ответить
Буратино скажет Крекс-пекс-фекс и будет миру мир!
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27.02.2022 19:31 Ответить
Нельзя верить Лукашенко, он явно с путиным что-то затевают.
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27.02.2022 19:33 Ответить
Минимум Крым и ордло наши плюс ущерб. Максимум - посмотрим
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27.02.2022 19:36 Ответить
Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять ... и получит от лукашенко, как ответственного за слова человека тех вагнеровцев, кот Лукашенко обещал передать УКраине. И это будет символом надежности достигнутых на переговорах решений. Зеленский
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27.02.2022 19:39 Ответить
ЗЕЛЯ ВОЗЬМИ ХОТЬ ТАКТИЧЕСКУЮ РУЧКУ !)
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27.02.2022 20:01 Ответить
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27.02.2022 20:04 Ответить
Домовилися з Лукашенком - діагноз
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27.02.2022 20:15 Ответить
Лукашенка це гарант перемовин?
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27.02.2022 20:19 Ответить
Цілком ймовірно, що пуйло вже капут. І при владі військові з Мєдвєдєвим, як вивіскою.

Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.

ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.

В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)

З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
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27.02.2022 20:45 Ответить
Лукашу верить- себя не уважать. Он пойдёт на любое преступление, чтобы спасти свою власть в стране!!!!
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27.02.2022 20:46 Ответить
Володенька! Миллион довоенных претензий к тере никуда не делись.

Если ты, ни дай бог, вздумаешь про шось втихаря персонально домовлятися, або поступися хоч одним-єдиним інтересом країни - начувайся!
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27.02.2022 20:50 Ответить
Тільки сайт рузге повідомив, що представником буде Мединський. Теж манкурт з України син замполіта з Лубен (може помиляюсь). Якщо Мединський то буде і Єрмак, Мединський у свій час був протеже Вальки півстакана, кооператорки з Пітера. А він входить в керівництво фонда кіно рузге разом з федею Бондарчуком і ігорком Крутим -"яхве", саме там черпали фінанси для зйомок мультиків, сватів Зеленським з братами. Так що можуть бути "посиделки" манкуртів і перевертишів, "Санрайз кросворд" від Юстаса. думаю, що Патрушев з Наришкіним заводили цього "діла" Але відчаюватись не потрібно, потрібно почути плани рузге.
А дозволу на запуски ракет у мінського маньяка ніхто не питав, не та шавка по розміру пащеки, він тільки баб з букетиками на площах вміє ганяти. А те, що відпетляє від кидка своїх "тарасових" це факт.
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27.02.2022 20:51 Ответить
надеюсь, что это просто блеф зели, иначе это пиз..ц
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27.02.2022 20:52 Ответить
Бубочка, решил сдаваться? Руки вверх?
У него уже три дня не было ванны...
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27.02.2022 20:55 Ответить
Думаю, Зеленскому не стоит доверять договорённостям с колхозным психопатом: его обещания не стоят и ломаного гроша.
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27.02.2022 20:55 Ответить
ніяких переговорів.
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27.02.2022 21:29 Ответить
То що ****...уже курва пустив у Крим воду?????Гундос кінчений,ти зі злодієм бєнєю готувався до здачі України????Тому й не укріплювався????
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27.02.2022 22:08 Ответить
А тепер ще здаєш????Можеш повторити подвиг Скакуна Віталія?
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27.02.2022 22:10 Ответить
Ну и где итоги этой стрелки,или как там можно это обозвать?
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27.02.2022 22:32 Ответить
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