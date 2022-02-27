Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Впоследствии эту информацию подтвердил сам Зеленский.
"Результат разговора с Александром Лукашенко. Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинского делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - написал он в телеграмме.
Пожалуйста, подождите...
А домовлятися про нейтральний статус можна, тільки в переговорах мають брати участь і НАТО. Ми можемо не входити в НАТО не розміщувати в себе їхні ракети, але підписати документ що як тільки на нас хтось нападає - НАТО одразу воює за нас рівноцінно як за свого члена, до повної перемоги.
Какие переговоры с предателем? о чем??
- Руський корабль, иди нажуй.
Развернуться и уехать!!!
Готують перемир'я для котла ...
Але я мовчу бо сваритись не потрібно.
Щось у мене є думка, щоб я помилилася (дуже хочу) , без депломатії, нас можуть просто здати , ох.
Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.
ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.
В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
Если ты, ни дай бог, вздумаешь про шось втихаря персонально домовлятися, або поступися хоч одним-єдиним інтересом країни - начувайся!
А дозволу на запуски ракет у мінського маньяка ніхто не питав, не та шавка по розміру пащеки, він тільки баб з букетиками на площах вміє ганяти. А те, що відпетляє від кидка своїх "тарасових" це факт.
У него уже три дня не было ванны...