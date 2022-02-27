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На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО

На территории Днепропетровской области нет ДРГ и войск РФ.

Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Днепре, в области, стабильная. Все работает. Вся критическая инфраструктура в рабочем состоянии. Электротранспорт, все в отличном состоянии. По поводу ДРГ, спасибо всем за информацию, которую вы передаете. Могу заверить горожан, что на территории нашей области сегодня нет ДРГ, а все задержанные.

Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии. Сегодня их нет. На территории области нет войск РФ. Они боятся заходить сюда. Сегодня Днепропетровщина это укрепрайон, это Сталинград. Они останавливаются, не доезжая в нашу область", - подчеркнул он.

Читайте также: Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский
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Топ комментарии
+25
Остановите Зеленского!!!
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
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27.02.2022 15:42
+20
Поможіть сусідам. Запоріжжю.
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27.02.2022 15:42
+16
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27.02.2022 15:44
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⚡Центр старого города в Чернигове под артиллерийским обстрелом армии РФ!!
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27.02.2022 15:41 Ответить
⚡Северная Македония закрывает свое небо для российских самолётов.
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27.02.2022 15:42 Ответить
Поможіть сусідам. Запоріжжю.
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27.02.2022 15:42 Ответить
Да.Было бы кстати.
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27.02.2022 15:50 Ответить
Всех рубают, всем областям накидывают проходят мимо Днепра в Запарожье...Как так?
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27.02.2022 15:52 Ответить
Запоріжжя південніше Дніпра.
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27.02.2022 15:55 Ответить
Позавчера в Харьков погнали наши. в Тербатах пока много в запасе . Столько желающих что не хватает просто возможности организовать
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27.02.2022 16:01 Ответить
Остановите Зеленского!!!
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
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27.02.2022 15:42 Ответить
Переговоры - не означает согласие. Переговоры это возможность выснить позицию и высказать свою
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27.02.2022 15:45 Ответить
С таких "переговоров" нет гарантий вернуться живым!!!!!
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27.02.2022 15:48 Ответить
Але ж сам Зеленський туди не поїде... ***** там ж також не буде...
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27.02.2022 15:51 Ответить
В такому разі навіщо взагалі кудись їхати. Можна через вайбер погомоніти.
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27.02.2022 15:56 Ответить
Ну, то дипломатія і всє дєла...)) Україні треба показати, що вона згідна розпочати переговорний процес... Ось єдиний зміст цієї зустрічі...
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27.02.2022 16:01 Ответить
Сто відсотків.
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27.02.2022 16:08 Ответить
Ну пацаны на речке встретятся, на рыбалке тама...
водки папьют, кокса нюхнут, пабазарят па пацански и где т па сярьодке лаптями стукнутся...
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27.02.2022 16:11 Ответить
Да хоть бы и поехал.. Или клоун за три дня превратился в великого полководца?
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27.02.2022 17:42 Ответить
⚡В Санкт-Петербурге проходит большой митинг против войны в Украине.
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27.02.2022 15:43 Ответить
ага тільки сирени перестали гудіти... Це що було?
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27.02.2022 15:43 Ответить
Похоже, р-н аэропорта
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27.02.2022 15:56 Ответить
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27.02.2022 15:44 Ответить
Другий пішов... Так це не працює - несіть башку вашого недофюрера
⚡Ещё один олигарх из России призвал к переговорам о мире.

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», - заявил российский миллиардер Дерипаска.
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27.02.2022 15:45 Ответить
і це ще завтра біржі не відкрились ))
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27.02.2022 15:46 Ответить
Хоть не спи...ожидая открытия бирж и того как все кацапские рванет вниз
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27.02.2022 23:12 Ответить
Переживает, падла за свой николаевский глиноземный...
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27.02.2022 15:59 Ответить
Чому в магазинах АТБ пусто?

Головна контора цієї мережі в Дніпрі.
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27.02.2022 15:46 Ответить
Контора продукти не виробляє а розподіляє , мережі постачання нині трішки не працюють ((
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27.02.2022 15:52 Ответить
⚡️Офис президента подтверждает разговор Лукашенко и Зеленского.
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27.02.2022 15:46 Ответить
гугль нічого по копії цого речення не знаходить
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27.02.2022 15:50 Ответить
Круто! Супер!!!!
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27.02.2022 15:49 Ответить


Ритула


@NeTojPrytula

·
2 хв



у Ворзелі захопили пологове відділення і прикриваються жінками
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27.02.2022 15:49 Ответить
Звичайно:бо це ж бєня домовився з ворогом!
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27.02.2022 15:51 Ответить
ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКИМ МАТЕРЯМ
Слухати усім !
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27.02.2022 15:56 Ответить
А нам оно нахрена нужно? Ты российская мать? Тогда слушай!
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27.02.2022 17:51 Ответить
"А кто затронет наш родной Бердичев, тому кадухес будет на живот!"
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27.02.2022 15:57 Ответить
Коломойского боятся ))
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27.02.2022 15:58 Ответить
Кончились войска у ********* ,скоро их нигде в Украине не будет ..
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27.02.2022 16:00 Ответить
"Они останавливаются, не доезжая в нашу область" они ждут остальных, собирают ударную группу.
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27.02.2022 16:00 Ответить
А нікого не дивує ,чому кацапи на лізуть в Дніпро?Я думаю що "бородатая бабушка" врятувала Дніпро в 2014, і,схоже, тепер знов рятує.Просто путлер не хоче нищити майно свого спільника - КОЛОМОЙСЬКОГО.Якщо протягом нашої переможної війни на Дніпро і область кацапи не нападуть,то моя здогадка вірна.
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27.02.2022 16:00 Ответить
Ну прямо баба Ванга (( а то нічого що Дніпропетрівщина у самому центрі держави , до неї на шляху у ворога міста герої Харків , Херсон , Маріуполь , Миколаїв а тили закривають Суми , Чернігів і Київ ?
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27.02.2022 16:12 Ответить
Все проще, они не смогут взять кривой рог и Днепр, даже если зайдут в область, только по дорогам покатаются по новым и все, больше ничего не смогут.
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27.02.2022 16:12 Ответить
Карту Украину купи и посмотри где Днепр. Идут с юга... сначала Запорожье. Кстати бои уже в 40 км от Запорожья в Васильевке..
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27.02.2022 17:54 Ответить
Як на рахунок кацапських ураганів ,смерчів,калібрів,крилатих ракет,авіабомб,котрими обстрілюють інші міста.Я звичайно проти кацорилих, просто цікаво чому така вибірковість.Якщо це заслуга бородатої бабусі,то нехай так і буде,чим менше орки зруйнують тим краще.
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28.02.2022 15:26 Ответить
В Днепре главная синагога Украины.
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27.02.2022 19:32 Ответить
Жодних перемовин з ворогом!Збивайте тих хто на них полетить-це зрадники!!!!!!
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27.02.2022 16:06 Ответить
Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну поглядим як ви защитите... чи уже все проплатили и дагаварились?
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27.02.2022 16:06 Ответить
краще мовчав би
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27.02.2022 16:08 Ответить
Днепр. в 15.00 шо-то трижды тихо загудело и народ стал проверять свои нервы и подвалы...
но так как нигде ничего никто не знал....и ничто (слава Богу или местному Яхве))) не бахнуло... то будем считать тренировкой...
фуууух...
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27.02.2022 16:09 Ответить
та гудит то не гудит я уже простите за ** ся штаны туда сюда надевать не то что с 11 этажа бегать в подвал - ППЦ
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27.02.2022 16:19 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:24 Ответить
видимо не начнется....ибо наш напольен спасет расию-матушку...согласившись так быстро на непонятные презренные переговоры...
и главное наши друзья кричат - только после вывода войск надо проводить переговоры...но клован то лучше знает !!!!!!!!
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27.02.2022 16:27 Ответить
А как он всех успокаивал . Все страны посольства вывозят их Киева , а он все как попугай - фейк фейк
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27.02.2022 16:32 Ответить
тут недавно стали восхищаться отросшими (пардон) яйцами зели... (Вы понимаете о чем я? ))))
так вот...сдается мне шо то не яйца в а бубенцы!!! (пардон, еще раз)
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27.02.2022 16:48 Ответить
центр Днепра. пиксельное табло )))) ( Короленко)
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27.02.2022 16:32 Ответить
Может просто бояться ненароком зацепить хозяина вована?
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27.02.2022 16:47 Ответить
если это было сказано главным рэкетиром Украины - так оно и есть... но...
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27.02.2022 17:36 Ответить
 
 