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На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории Днепропетровской области нет ДРГ и войск РФ.
Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Днепре, в области, стабильная. Все работает. Вся критическая инфраструктура в рабочем состоянии. Электротранспорт, все в отличном состоянии. По поводу ДРГ, спасибо всем за информацию, которую вы передаете. Могу заверить горожан, что на территории нашей области сегодня нет ДРГ, а все задержанные.
Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии. Сегодня их нет. На территории области нет войск РФ. Они боятся заходить сюда. Сегодня Днепропетровщина это укрепрайон, это Сталинград. Они останавливаются, не доезжая в нашу область", - подчеркнул он.
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+25 Dron
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+20 Ksenia VB
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+16 uanik
показать весь комментарий27.02.2022 15:44
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Пожалуйста, подождите...
Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
Остановите!!!!
Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
водки папьют, кокса нюхнут, пабазарят па пацански и где т па сярьодке лаптями стукнутся...
⚡Ещё один олигарх из России призвал к переговорам о мире.
«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», - заявил российский миллиардер Дерипаска.
Головна контора цієї мережі в Дніпрі.
Ритула
@NeTojPrytula
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2 хв
у Ворзелі захопили пологове відділення і прикриваються жінками
Слухати усім !
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну поглядим як ви защитите... чи уже все проплатили и дагаварились?
но так как нигде ничего никто не знал....и ничто (слава Богу или местному Яхве))) не бахнуло... то будем считать тренировкой...
фуууух...
и главное наши друзья кричат - только после вывода войск надо проводить переговоры...но клован то лучше знает !!!!!!!!
так вот...сдается мне шо то не яйца в а бубенцы!!! (пардон, еще раз)