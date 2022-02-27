МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко
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МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в твиттере.
"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал Николенко.
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+7 Яукр
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Как сообщается в Тelegram Зеленского, в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко они договорились о встрече делегаций Украины и России.
Встреча делегаций без предварительных условий состоится на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Переговоры могут быть только об условиях капитуляции РФ
зеленский, если ты кинешь наших военных, то по закону военного времени - тебя надо поставить к стенке..
***** зеленский тупой и трус..
если это ультиматум от ***** по поводу ядерного удара - то надо об этом звонить во все мировые СМИ и мировые организации..