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МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко

МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в твиттере.

"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал Николенко.

Читайте также: Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров

МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко 01
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Топ комментарии
+7
Умови! Вивести війська орди з відступом з Криму та Донбасу, компенсувати збитки! Суд над ****** і знищення 4500 боєголовок
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27.02.2022 15:50
+5
В Гааге ,только в Гааге ..ну а если на *** послать то можно и на Припяти ...
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27.02.2022 16:01
+3
РФ нужно добивать, а не давать ей передышку.

Переговоры могут быть только об условиях капитуляции РФ
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27.02.2022 16:14
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Умови! Вивести війська орди з відступом з Криму та Донбасу, компенсувати збитки! Суд над ****** і знищення 4500 боєголовок
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27.02.2022 15:50 Ответить
Хто бреше ???
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27.02.2022 16:00 Ответить
Окрик из Лондона.
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27.02.2022 18:05 Ответить
В Гааге ,только в Гааге ..ну а если на *** послать то можно и на Припяти ...
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27.02.2022 16:01 Ответить
Может Зеленский троллит кацапов?То меняет место переговоров,то приеду-не приеду))
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27.02.2022 16:02 Ответить
Украинская делегация едет на переговоры с Россией. Встреча состоится в районе реки Припять на украинско-белорусской границе.
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27.02.2022 16:02 Ответить
Только что, сообщение о Зеленского.Лукашенко гарантировал безрпасность,сама встреча не в Гомеле,а чуть ли не на берегу Припяти.
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27.02.2022 16:03 Ответить
сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как сообщается в Тelegram Зеленского, в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко они договорились о встрече делегаций Украины и России.

Встреча делегаций без предварительных условий состоится на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
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27.02.2022 16:03 Ответить
А вообще,правильно-сть только два лидера,к которым прислушается путло:Эрдоган и син цзиньпин.Но китай не на нашей стороне.
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27.02.2022 16:04 Ответить
Да, переговоры с врагом таки состоятся на реке Припять. Где точнее? - В местном морге между делегацией врага и их трупами!!! Смерть фашистским оккупантам!!!
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27.02.2022 16:08 Ответить
РФ нужно добивать, а не давать ей передышку.

Переговоры могут быть только об условиях капитуляции РФ
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27.02.2022 16:14 Ответить
что-то сильно быстро преЗЕ согласился..... треуголка напольёна жмет?
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27.02.2022 16:19 Ответить
Ну, если пуйло захотел договариваться с тем, кого называл "наркоманом" - то это победа, я считаю. Знать бы ещё, на каких условиях всё это закончится... Думаю, сначала просто прекратят огонь, выведут войска и под наблюдением Красного Креста позабирают трупы. И договорятся о дальнейшей более серьезной встрече уже на нейтральной территории какого-нить Стамбула.
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27.02.2022 16:23 Ответить
это может быть ловушка,Лукашенко диктатор и пособник путинского режима....Только в безопасном для нашей власти месте-Варшаве,например
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27.02.2022 16:23 Ответить
*****, какие переговоры? кабаев и его кодла потребуют прекращение огня для передышки и мобилизации нового пушечного мяса из раши..
зеленский, если ты кинешь наших военных, то по закону военного времени - тебя надо поставить к стенке..
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27.02.2022 16:24 Ответить
Ага, переговоры в доме культуры "Гомсельмаш".
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27.02.2022 16:25 Ответить
это может быть ловушкой, лукашеску очень хитрый, это будет охота на руководство Украины..
***** зеленский тупой и трус..
если это ультиматум от ***** по поводу ядерного удара - то надо об этом звонить во все мировые СМИ и мировые организации..
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27.02.2022 16:28 Ответить
По ТВ только что подтвердили, ну зачем весь этот блудняк ?
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27.02.2022 16:58 Ответить
Если Украина в лице Зеленого даст согласие на нейтральный статус и пойдет на какие-то уступки для сохранения морды лица путина, то мой нейтралитет и статус (и не только мой) "информационного НЕнападения" к Вове, вызванный войной, закончится мгновенно !!! И еста очень плачевно для Зе и Ко ..
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27.02.2022 17:37 Ответить
 
 