МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко

МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в твиттере.

"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал Николенко.

Читайте также: Представителей Украины в Гомеле не будет. Такой формат действительно обсуждался, но РФ в последний момент потребовала сложения оружия украинской армией, - Никифоров