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Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.

Об этом сообщил в телеграмме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды, у техники нет запасов горючего.

Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Потому что "дома" их никто уже не ждет", - написал он.

Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов 01
Фото: Синегубов/фейсбук

Также Синегубов призвал жителей Харьковщины быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору в укрывательстве.

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"Мы сильные, единственные, на своей земле и мы не сдадимся! Слава Украине!" – добавил он.

Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов 02
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Топ комментарии
+58
Пішов він ***** той ходорковський разом зі СВОЇМ ******...
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27.02.2022 16:13
+47
А Путин реально думал, что если отобрать у срочников мобильные телефоны (чтобы те не звонили своим матерям), заставить их подписать контракт, посадить на ржавое говно эпохи Брежнева и приказать атаковать Киев, то они будут сражаться насмерть? Что в голове у этого ********* деда?
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27.02.2022 16:10
+45
"Учения" удались..
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27.02.2022 16:08
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А не напоминает ли это Сталина: "У нас военнопленных нет. У нас есть только предатели"
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28.02.2022 01:00 Ответить
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