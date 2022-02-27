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Противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы взять его и заявить о какой-то победе, - Арестович дает брифинг по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Брифинг советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. По-моему, противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы по крайней мере взять его и заявить о какой-то там победе", - отметил Арестович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как по мне, противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы хотя бы взять его и заявить о какой-то там победе", - отметил Арестович.

Читайте также: Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, - Кличко
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Топ комментарии
+58
красивое падает рузгое ил 76 с десантниками
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27.02.2022 16:50
+31
Новым мемом становится фраза большинства комментаторов видео : "Русские ******** !"
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27.02.2022 16:50
+26
Знайомий з Білорусі сказав, що до Гомеля прибули ракети до "Сонцепьока", тому розслаблятись не верто, у путлєра агонія!!!! Старий маразматик здатний на все!!!!
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27.02.2022 16:50
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екіпаж Грузії : «русскій корабль, іді на*уй»
https://t.me/operativnoZSU/9325
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27.02.2022 19:14 Ответить
сильно
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27.02.2022 19:34 Ответить
D
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27.02.2022 19:35 Ответить
Браво!
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27.02.2022 19:49 Ответить
Ну Киев-не Киев а вот в рот вате взять придётся ...
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27.02.2022 19:15 Ответить
дух конечно надо поднимать, но нельзя преуменьшать опасность
Орки прут с севера. С югом проблема...
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27.02.2022 19:16 Ответить
последние силы на Киев... ага понятно.
А какими силами он прет без остановки с юга? Предпоследними?
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27.02.2022 19:29 Ответить
Алексей Толстой когда-то (петр1) что за рубль будут давать в морду
, он ошибся в морду будуть только ко за то что ты кацап
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27.02.2022 19:32 Ответить
Арестович..! Я це вчора вже казав .коли побачив істерику )(уйла у зверненні..біндеровци наркомани
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27.02.2022 19:37 Ответить
Дорогие украинцы, я как и сотни миллионов людей в мире, восхищён вашей стойкостью и героизмом в отражении вероломной агрессии путинской *********. В поддержку Украины сегодня в Берлине демонстрировали около 500 000 человек, и я был одним из них. Такой гигантской демострации тут я просто не припомню. И из личных разговоров я знаю, что немцы полностью на вашей стороне, и это при том, что прежде здесь всегда были очень сильны пророссийские настроения. Помимо того, канцлер выступил с максимально решительным заявлением, объявив о безоговорочной поддержке Украины и её народа, а также о резком увеличении военного бюджета ФРГ. Так что трусливая гебешная крыса просчиталась: результат нападения на Украину уже сейчас прямо противоположный тому, который хотел достигнуть Кремль.

Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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27.02.2022 19:46 Ответить
Трое бывших президентов Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - подписали совместное обращение к украинскому народу и всем украинцам мира.

Экс-президенты поражены подвигами защитников, волонтеров и рядовых граждан в первые дни войны.

"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России", - отметили они. Facebook-страницу пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер.
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27.02.2022 19:47 Ответить
плевать на этих троих, особенно на кучму кучку наложить. именно он создал систему, из-за которой мы имеем то, что имеем..
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27.02.2022 20:08 Ответить
Когда этим трём недоделанным наш народ делегировал свое доверие, они насрали на голову, в душу, на сам факт существования Украины.
Терь они поражаются героизму и стойкости?
Не для них! И не за них, ********** всраных, народ старается.
Пусть смотрятся в зеркало и поражаются своей убогости.
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27.02.2022 20:40 Ответить
Поэтому нужны переговоры. Подтянуть силы и передислоцироваться.....
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27.02.2022 20:03 Ответить
Знаєш, якби Зеля дійсно був умілим командиром-хитруном" - то я бы ще повірив би, що це тактичны дії...
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27.02.2022 20:09 Ответить
И доколе можно верить, ониж конченые, на прямой вопрос, собираетесь ли нападать? Отвечали нет, Лукашенко тоже, после учениц войска России уйдут.... Эти двое не достойны быть президентами ни разу, у них ни чести ни достоинства, ни совести ни вообще ничего человеческого.
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27.02.2022 20:07 Ответить
Какое там "недостойны быть президентами"?
Эти подлые четвероногие мрази недостойны называться людьми.
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27.02.2022 20:42 Ответить
Я русская, живу в Казахстане. Очень переживаю за Украину, практически круглосуточно смотрю новости: независимые СМИ, которые признаны в России иноагентами, украинские сайты. И верю, что Украина выстоит! Но прошу... Не нужно всех русских называть оккупантами и п***сами. Не все русские - россияне, не все россияне за войну... Все мы знаем, что и среди немцев не все были фашистами. Знайте, что есть русские, которые искренне болеют за вас и желают победы вам, а России - освободиться от режима Путина!
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27.02.2022 20:11 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.Вас русских казахи ненавидят.Называют орыс шошка.Т.Е. Русские свиньи..Соава Богу,шо я не кацап.Мою бабушку сослали в Караганду в скотском вагоне с о Львова.Дед воевал в УПА,гдеи огиб за Украину. Не верьтерусне!
Долбите кацапскую падаль в кашу! Слава неньке Украине!
Слава ЗСУ! Горжусь вами!
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27.02.2022 20:25 Ответить
Я живу в Караганде. Поверьте, наш КарЛАГ - напоминание о страшном прошлом. Вы думаете, мы здесь оказались иначе?.. Родню сослали сюда - просто высадили в степи в лютый мороз, но это уже другая история.

Казахстан - многонациональная страна, мы живём дружно. Националисты найдутся везде, в любой стране, но подавляющее большинство у нас относятся ко всем дружественно. Впервые слышу такое ругательство "орыс шошка" от Вас.

Уважаю страну, в которой живу и ее язык. И учу ребенка тому же. Главное не национальность, а быть хорошим человеком.

Сил Украине в борьбе за свободу!
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27.02.2022 20:42 Ответить
спасибо за поддержку, но сейчас мы вас, русских, люто ненавидим и будем убивать до тех пор, пока последний оккупант не покинет нашу землю

ваш позор должен быть смыт кровью и только наши правнуки, возможно, вас простят, Слава Украине!
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27.02.2022 21:21 Ответить
Но ведь и русские сражаются с вами бок о бок, русские, которые живут в Украине и любят свою родину. Не забывайте об этом. А мы так и вовсе живём в другой стране, имеем другое гражданство и совершенно не имеем отношения к этому нападению...
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27.02.2022 21:33 Ответить
это в основном касается россиян
русских много и в всу
их же никто не обвиняет

в любом случае сейчас ситуация такая

но в такой нынешних границах
россия не от чего пока не освободится
почему?потому что режима путина не было в 91-95м

а за это время россия успела
оккупировать часть молдовы (приднестровье)
оккупировать часть грузии (абхазия, южная осетия в 2008 уже)
начать войну в чечне

это не было никакого путина и рядом
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27.02.2022 20:28 Ответить
Именно. А пишут-то не "россияне", а "русские", которых по всему свету много. И многие выходят на митинги в поддержку Украины. И даже в России выходят, их задерживают, но они выходят все равно.

Вы правы. Когда Чечня хотела выйти из состава России - не позволили, мол, наше, не отдадим. А сами пришли за Крымом и Донбассом - так Украина плохая, что свои земли не хотела отдавать...

А теперь вероломное вторжение. Надеюсь, что Украина победит!
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27.02.2022 20:52 Ответить
Киев взять не получится а вот взять в рот это да ...
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27.02.2022 20:12 Ответить
У меня есть ряд опасений, что наступление орков на Киев имеет цель оттянуть силы нашей Армии от других горячих точек, очень важных пуйлу. Надеюсь наши ВСУ это учитывают. Азовское и Черноморское побережье одна из первых задач пуйла. А в Харьков уже сейчас требуется добавить сил ВСУ.. И Мариуполь тоже. Он почти в кольце. Плюс орки вернулись в сторону Херсона там тоже идет сценарий окружить город.
Одна из целей Кремля создать водную блокаду Украины. А именно захват всего черноморского побережья, окружение Одессы и области с выходом к своей Приднестровской группировке.
Одессу и область надо удержать любой ценой,это форпост страны с моря. Удержим-освободим все побережье. А в Одессе сейчас очень неспокойная ситуация. В Теробороны заявили, что в городе много диверсионных групп....
Но украинскому спецназу нужно уже начинать переносить боевые действия на территорию врага. Первые цели - уничтожение летного состава, диверсии на аэродромах и военных складах. Ну и на железке рвать нужно все подряд, а не ожидать когда он выдохнется, устанет и умрет..
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27.02.2022 20:19 Ответить
Еще один вопрос:
Идут сообщения , мол там заметили коллону техники, то там скопление.
А шо, нет авиации или ракет шо б жахнуь?
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27.02.2022 20:38 Ответить
Во первых - много противоречивой инфы, а во вторых пример сегодняшнего боя в Ирпене - долго ждали но заманили в ловушку колонну (подорвали мост и она стала) и раскуярили ее артой и РПГ, а потом палернули их еще 2 Сушки и добила выживших кадыровцев-кацапов местная Тер.Оборона ... - это тактика УПА - малыми группами уничтожать большие группы врагов...
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27.02.2022 20:45 Ответить
С помощью Байрактаров повзрывать взлетно-посадочные полосы на военных аэродромах вдоль украинской границы и в Белорусии тоже. Это не сложно сделать, т.к у них ещё нет ПВО-средств по обнаружению Байрактаров. А нет ВПП - не и взлетов всего, что не является вертолетом!
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27.02.2022 23:27 Ответить
Разбомбили эти, они будут взлетать с других аэродромов, глубже расположеных.
Да и после первого налёта украинских БПЛА, они примут меры предосторожности (если ещё не приняли)
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28.02.2022 00:50 Ответить
Если на каждом коктейле молотова, написать: "Цветы" то, мы из реально встретим цветами и с горячительными напитками!
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27.02.2022 20:23 Ответить
кокаин на кокаине, героин на героине
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27.02.2022 20:32 Ответить
Бельгиец пдра россиянина **** ))) каждый день и денег дает )))
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28.02.2022 03:18 Ответить
Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС припиняє мовлення телеканалів Russia Today та Sputnik
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60548081?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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27.02.2022 21:52 Ответить
Это подтверждает переговор россиян из Гостомеля в штаб российского округа, где они упоминают ОМОН, т.е. в России из 146 млн. населения уже нет кадровых военных, если они уже используют в Украине даже ментов!!!! «На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Спецназ и ОМОН, отходим в аэропорт лесом, сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск - сводный отряд тоже разбиты, но они в самом Гостомеле, отходить не могут, у них «двухсотые» и «трехсотые», передайте в округ, что необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать - https://babel.ua/ru/news/77188-problemy-ne-tolko-s-palyaniceyu-no-i-s-gostomelem-sbu-perehvatila-razgovor-rossiyskogo-********-so-shtabom
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27.02.2022 23:22 Ответить
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