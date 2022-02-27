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США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности: "Мы должны останавливать его действия сильнейшим образом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности:

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ президента государства-агрессора Владимира Путина привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности является неприемлемой эскалацией.

"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Читайте также: РФ планирует использовать ядерное оружие во время военных учений в феврале, - Financial Times
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Топ комментарии
+90
Спробуйте найглибшим занепокоєнням.
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27.02.2022 17:00
+76
Ничто не объединяет народы так, как хорошая охота на кацапскую свинью.
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27.02.2022 17:01
+72
це як? його тре фізично знищити
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27.02.2022 17:00
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Страница 2 из 2
Крыса, загнанная в угол
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27.02.2022 18:28 Ответить
Теперь этот угол нужно загнать в крысу.
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27.02.2022 22:45 Ответить
А хіба ядерна зброя не знищить і россію? Тільки мені здається, що цей божевільний пилить гілку, на якій сидить?!!
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27.02.2022 18:37 Ответить
Ну своих он успокаивал что онив раю будут если шо)
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27.02.2022 18:56 Ответить
Какое-то бесперспективное обещание для самого "одухотворённого" народа. Ни тебе водки, ни поворовать, ни морду друг другу набить... ))
Скукотища смертная...
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27.02.2022 19:12 Ответить
Путин подписал себе смертный приговор.
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27.02.2022 18:38 Ответить
РусеФюреру пора прийняти ціанід.
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27.02.2022 18:40 Ответить
Ви німцям розкажіть, які Свіфт відключати кацапам не хочуть бо в противному випадку отримають на свою територію радіоактивну хмару.
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27.02.2022 18:39 Ответить
Та й справді аж тошнить від їхніх відписок...Може ми простий народ допоможемо їм з відповіддю . Треба закрити небо України протиповітряними системами Patriot . І привести в ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ СВОЮ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ НА АВІАНОСЦЯХ І ПІДВОДНИХ ЛОДКАХ . ТОДІ ЗЇХАВШІ З РОЗУМУ ПОДУМАЮТЬ ЧИ ЧИ ЛЯПАТИ ЯЗИКОМ А ЧИ ПРИКУСИТИ ЯЗИК...
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27.02.2022 18:39 Ответить
У них всё ЯО, которое находится на дежурстве, находится полной готовности. И устраивать шоу, отдавая глупые приказы никто не будет.
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27.02.2022 19:48 Ответить
Віразите обеспокоенность идиоти
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27.02.2022 18:51 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закрив військовим російським суднам прохід у Чорне море.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде", - написав він.
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27.02.2022 18:51 Ответить
Не. Що не говоріть сильно допомагають.
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27.02.2022 18:53 Ответить
Про помощь - уже было!
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27.02.2022 21:18 Ответить
Пора его убирать, но в мордоре все без яйц
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27.02.2022 18:53 Ответить
без мозгов они все...
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27.02.2022 19:16 Ответить
спокуха...., он, как всегда, ***#т по Воронежу.....
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27.02.2022 18:54 Ответить
Да хоть пять раз подряд...
А радиация?
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27.02.2022 19:13 Ответить
Пока самая светлая мысль за сегодня - то что ядерное оружие у русни в том же состоянии, как и все остальное.... Ну или просто списсжено...
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27.02.2022 20:25 Ответить
я думаю, что Петрагон вариант ядерного удара не может не просчитывать...., а средства перехвата у них есть сто пудов....
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27.02.2022 21:05 Ответить
Мир сейчас в шаге от путинского ядерного удара по Украине. Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать.
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27.02.2022 21:15 Ответить
Ты можешь что-то изменить?
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27.02.2022 21:17 Ответить
нет не могу...... увы
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27.02.2022 21:19 Ответить
ну так какой смысл истерить??? подумай о чем ни будь другом, приятном..... )
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27.02.2022 21:24 Ответить
о чем таком приятном можно думать когда в Украине творится такой пздц
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27.02.2022 21:35 Ответить
оперативно установить батареи с противоракетами системы Aegis
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28.02.2022 14:34 Ответить
это флотские, очень дорогие и сложные......
нужен Железный купол....
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28.02.2022 14:40 Ответить
этот Купол от ракет типа Града. От баллистической он не защитит, только Иджис
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28.02.2022 14:50 Ответить
Точечным ударом ракеты Республики Гвинея-))) Это ж не мы=)))
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27.02.2022 18:55 Ответить
Вот же ******** вонючие, чем больше мы имеем дело с НАТай, тем меньше с этими козлами в дальнейшем хочется иметь дело, такое ощущение что у них там вместо ЯИЦ, недоразвитая вагинка!!!
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27.02.2022 18:57 Ответить
Украине нужно предоставить ядерное оружие для ответа.
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27.02.2022 18:58 Ответить
это ничего не изменит. украинцы и без ЯО неплохо уничтожают войска агрессора.
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27.02.2022 19:21 Ответить
нам не нужно ядерное оружие.
высокоточное, и стрелковое, но очень много.
путин и ким чен ын сдохнут и про ядерное оружие можно забыть.
даже не нужно ракет воздух-воздух.
мощьные земля воздух, и достаточно.
к этому, 1 миллион самых мощных снайперок нашего производства
и ниодна млять даже нос не высунет.
и не дорого и содержать дешево и войск в 10 раз меньше.
пример, Фины!!!!
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27.02.2022 19:23 Ответить
это объявление войны всему континенту!!! .. нато хватит хлопать ушами.. соберите консилиум психиатров и давайте с войсками НАТО забирайте из кремля психа бункерного..
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27.02.2022 18:58 Ответить
Ломаченко в теробороне Белгород-Днестровского... Вот же удивил
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27.02.2022 18:59 Ответить
Дешевле шоу, неизвестно в какую сторону он будет стрелять
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27.02.2022 20:19 Ответить
Блет, кончіть вже його як Бенладена. Той лише 2 будинки грохнув, а це маніак з ядрьоною бімбою.
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27.02.2022 19:00 Ответить
Одного звільнили, один повісився в РФ. Це початок кінця пуйла, який розпочав Велику Українську визвольну війну.
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27.02.2022 19:00 Ответить
Окурок включил ядерный шантаж, чтобы Зеленскому было чем оправдать сдачу интересов Украины на переговорах, на которые он так торопится
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27.02.2022 19:01 Ответить
да, такая опасность есть, зеленский слабак ..
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27.02.2022 19:04 Ответить
Надеюсь таки не поедет он на переговоры эх
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27.02.2022 19:08 Ответить
Конечно он сам не поехал. Как и пуйло.
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27.02.2022 19:09 Ответить
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27.02.2022 19:20 Ответить
Нелох прекрасно знает, что это будет последнее, что он успеет сделать в кресле президента. Его просто вынесут, упакуют и отправят посылкой пуйлу.
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27.02.2022 19:51 Ответить
Нет. Сейчас клоун становится президентом, а президент клоуном.
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27.02.2022 20:41 Ответить
ЗЕля здесь уже ни при чем.

после свифта и т.д. пошел взрослый разговор - Запад принял решений закатать окурка вместе с его рашкой в асвальт

точка невозврата жизненной траектории хла пройдена, место приземления - могила
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27.02.2022 20:44 Ответить
Чепуха, Зеленский держится молодцом и ничего сдавать не станет - ни при каких условиях.
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27.02.2022 23:46 Ответить
Похоже, что путин в конце своей жизни решил забрать с собой всех русских и вести войну до последнего русского
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27.02.2022 19:02 Ответить
Сухо как то.
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27.02.2022 19:08 Ответить
Снести весь этот Кремль к )(уям. Они диграется до этого.
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27.02.2022 19:09 Ответить
Да вже ухуйкайте ****, маєте знати де він, хоч чим ядерним чи не ядерним, як Бен ладана

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27.02.2022 19:10 Ответить
Ребята вы, как малые дети , вам же Боря Немцов ,сказал ,что ***** он ******** . Ну ,а насчёт всего Кремля , наша семья их знает больше 90-та лет не по наслышке, и когда я слышу разговоры ,они не посмеяться, просто становится смешно . Посмеют ещё как . Они понимают только хорошую *********
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27.02.2022 19:15 Ответить
Пусть приводит в готовность что угодно . Дни сочтены -- это конец *****
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27.02.2022 19:18 Ответить
да его придушат его же генералы....подыхать в ядерной войне никому неохота
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27.02.2022 19:20 Ответить
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27.02.2022 19:22 Ответить
Какое ЯО? Всему пи*да будет!
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27.02.2022 19:25 Ответить
обісцяний пахан погрожує світу , вважаєте "бояре" готові вмерти ? чекаю що його просто задавлять свої, за гарантії в ГААЗІ.
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27.02.2022 19:25 Ответить
***** совсем поехало....
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27.02.2022 19:35 Ответить
та да, ***** на адреналине - вон ножками-то сучит, адреналин в ботинки натекает из штанин...
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27.02.2022 19:43 Ответить
Нет, на третий срок он не пойдет...
Да ну, Крым он не аннексирует...
Одно дело Крым, а зачем ему Донбасс ?!.
Не, не признает он никогда эти недореспублики Лугандона..
Понятно, что вторжения он не начнет, это блеф чистой воды..
...хм --- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЕЩЕ ЗДЕСЬ И ЧИТАЕТЕ !?!
Тогда далее ; --- Он же не сумасшедший, чтобы использовать ядерное оружие................
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27.02.2022 19:42 Ответить
_До плугов доходит ****** как туго... Просто отрицание (психический феномен) - и всё, действительность сквозь лобовую броню не просачивается!
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27.02.2022 20:41 Ответить
х.йло в уральских горах или саянах уже..))х.йлята в швейцаских альпах...теперь ни "патриотов" ни "таадов" вряд ли амеры дадут, самим нужно стать может..
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27.02.2022 19:46 Ответить
Це ж яким треба бути ********, щоб тебе одночасно закликали зупинитися і Папа Римський, і Талібан !?
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27.02.2022 19:50 Ответить
Putler neponimajet sto NATO vsegda na dezurstve ix podvodki,bombordirovscyki B=52 kotorix ruskije nevydet s jadernimi oruzijam mogut unictozit polnostiu rosiju s poverxnosti zemli luboj moment jesli tolko realno ruskije pustit xot odnu jadernuju raketu.NATO nekogo nebojitsia jesli raska neimela bi jadernoje oruzyje NATO zanialo moskvu za 1 den bez problem
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27.02.2022 19:54 Ответить
Дело пахнет керосином. НАТО и США пора думать не о санкциях и озабоченности , а о своей безопасности. Еще никогда в жизни, я бы не хотел так ошибаться. Он окончательно поехал.
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27.02.2022 19:55 Ответить
Уже давно и конкретно спятил. Это - антихрист.
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27.02.2022 20:43 Ответить
Он понял, что ответ будет языком и продолжает быковать😡
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27.02.2022 20:14 Ответить
Бункерная крыса мечется от бессилия.
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27.02.2022 20:14 Ответить
картина маслом ирония судьбы - из-за пианиста зели и дурачка кулебы мир в скором времени улетит в тартарары вместе с пиндосами, рашкой и украиной
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27.02.2022 20:34 Ответить
Ну и дурак
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27.02.2022 23:45 Ответить
Западная демократия "выкормила" урода с правом вето на-все-про-все. Урод вломился теперь в ее жилище (не в украинском, а в мировом смысле) - "жрать давай" а то выгоню на ядерный мороз

И теперь Запад политкорректно, в "белых перчатках" ждет когда урод первым ё-нет западную демократию по голове ядерной дубиной. Отвечать будет поздно. Злая сила требует проактивной доброй силы. Греться будем (Европа по крайней мере) не русским газом , а от раскаленных "чернобылей".
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27.02.2022 20:35 Ответить
Размахивая ядерной елдой фашистский диктатор требует окончательного решения украинского вопроса.Человечество должно объединиться , чтобы остановить маньяка. Макроны-шольцы , кажется , наконец, поняли, какую гадину они вырастили.(с)
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27.02.2022 20:38 Ответить
Ага, решительно. Так же решительно, как не смогли решить, отключать ли Россию от SWIFT. Если они так же оперативно будут реагировать на действия Путина, то им скоро реагировать уже не надо будет. Потому как некому будет
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27.02.2022 21:01 Ответить
Я уже говорила что надо из космоса поразить весь ядерный арсенал путина. При нынешних технологиях наверняка все давно запеленговано их местонахождение известно. Хватит ✋️ ждать.
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27.02.2022 22:05 Ответить
Переборов блювотний рефлекс і подивився виступ Путіна перед вторгненням. Це деменція, заїжджена платівка. Сліпа віра в свої мантри і поведінка яку вже бачили сто разів, порівняйте з промовою після підриву власних будинків у Росії. У "отця нації" потекла криша, а нація не дуже помічає. До речі, німці можуть розсказати більше як цей індукований психоз працює. Я розумію Суркова, той розважається. А Кірієнко хіба не бачить діагноз. І як можна було зібрати в "собез" холуїв. За "денацифікацію" і "демілітарізацію" окремий приз за яскравість клінічної картини.
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27.02.2022 22:25 Ответить
Я думаю Моссад, ми6 и ЦРУ уже работают по плану устранения злобного карлика.
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27.02.2022 23:05 Ответить
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