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США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности: "Мы должны останавливать его действия сильнейшим образом"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ президента государства-агрессора Владимира Путина привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности является неприемлемой эскалацией.
"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
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Скукотища смертная...
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде", - написав він.
А радиация?
нужен Железный купол....
высокоточное, и стрелковое, но очень много.
путин и ким чен ын сдохнут и про ядерное оружие можно забыть.
даже не нужно ракет воздух-воздух.
мощьные земля воздух, и достаточно.
к этому, 1 миллион самых мощных снайперок нашего производства
и ниодна млять даже нос не высунет.
и не дорого и содержать дешево и войск в 10 раз меньше.
пример, Фины!!!!
после свифта и т.д. пошел взрослый разговор - Запад принял решений закатать окурка вместе с его рашкой в асвальт
точка невозврата жизненной траектории хла пройдена, место приземления - могила
Да ну, Крым он не аннексирует...
Одно дело Крым, а зачем ему Донбасс ?!.
Не, не признает он никогда эти недореспублики Лугандона..
Понятно, что вторжения он не начнет, это блеф чистой воды..
...хм --- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЕЩЕ ЗДЕСЬ И ЧИТАЕТЕ !?!
Тогда далее ; --- Он же не сумасшедший, чтобы использовать ядерное оружие................
И теперь Запад политкорректно, в "белых перчатках" ждет когда урод первым ё-нет западную демократию по голове ядерной дубиной. Отвечать будет поздно. Злая сила требует проактивной доброй силы. Греться будем (Европа по крайней мере) не русским газом , а от раскаленных "чернобылей".