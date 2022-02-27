В Николаеве Нацгвардия остановила фуры "АТБ" с российскими военными: был бой, все российские оккупанты были обезврежены, - МВД

Российские войска ехали в Николаев в фурах с маркировкой АТБ.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве наряд Национальной Гвардии Украины совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", - говорится в сообщении.

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