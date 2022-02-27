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В Николаеве Нацгвардия остановила фуры "АТБ" с российскими военными: был бой, все российские оккупанты были обезврежены, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаеве Нацгвардия остановила фуры

Российские войска ехали в Николаев в фурах с маркировкой АТБ.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве наряд Национальной Гвардии Украины совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+112
Берлін сьогодні!!!
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27.02.2022 17:22
+74
Путин своими руками уничтожил пророссийское лобби в мире. Теперь выступить в интересах Путина будет означать признаться, что ты **** козу
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27.02.2022 17:25
+57
Сколько штук орков пойдёт на удобрение ?
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27.02.2022 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Сколько штук орков пойдёт на удобрение ?
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27.02.2022 17:21 Ответить
Не треба так неефективно... АТБ теж треба з чогось корм для тварин "Своя лінія" робити...))
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27.02.2022 17:23 Ответить
Не годиться, в Києві навіть бродячі собаки вже гидують, хіба що для опаришів рибалкам.
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27.02.2022 17:27 Ответить
Ракам можно скормить, они не сильно переборчивые.
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27.02.2022 17:53 Ответить
вы бы почитали на упаковке "своя линия" на каких мощностях производится как вы сказали "корм для скота". Например томатная паста делается на конвеере ТМ Чумак
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27.02.2022 18:45 Ответить
Вот даже задумалась - считать дохлых орков поштучно или на тонны ?
как правильнее ?
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27.02.2022 17:24 Ответить
Тоннами... исчисление поштучно будет трудным, так как русня знатно порвалась местами
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27.02.2022 17:31 Ответить
пучками тварей
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27.02.2022 17:53 Ответить
Один из вариантов здесь
https://www.youtube.com/watch?v=1unhVdNnI_A&ab_channel=%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90TV
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27.02.2022 17:57 Ответить
К сожалению,от этого удобрения ни чего не прорастёт( Только завянет.
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27.02.2022 18:30 Ответить
Берлін сьогодні!!!
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27.02.2022 17:22 Ответить
да ладно
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27.02.2022 17:28 Ответить
РЕЙТЕР: Более 100 тысяч человек в Берлине протестуют против вторжения России
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27.02.2022 17:30 Ответить
В Берлине больше 500 000 человек
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27.02.2022 17:50 Ответить
vielen Dank, meine deutschen *******!

лучше поздно, чем никогда.
мы все же сломим хребет рашиской тварюке и будет оновленный мир
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27.02.2022 19:51 Ответить
О це бандеровців!
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27.02.2022 17:58 Ответить
Я был на этой демонстрации в Берлине, там было около 500 000 человек - невероятное, впечатляющее зрелище. Были люди всех возрастов, многие с маленькими детьми. Одна украинка в завершение своей речи сказала с трибуны "Путин, иди на х...й!" Пришлось перевести соседним людям на немецкий
Практически все поддерживают Украину и её доблестных защитников, у государственных зданий на флагштоках три флага: Германии, ЕС и Украины.

Слава героическому народу Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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27.02.2022 23:54 Ответить
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27.02.2022 17:22 Ответить
прекрасна новина... побільше б таких... і головне нікого не брати в полон... убивайте кацапів і русьнявих... народ України будет вдячний... УБИВАЙТЕ!
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27.02.2022 17:22 Ответить
А недобитих на органи!!
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27.02.2022 18:30 Ответить
а было жеж, что по два раба ще?
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27.02.2022 23:03 Ответить
Груз 200
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27.02.2022 17:22 Ответить
Не в те таксі сіли
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27.02.2022 17:24 Ответить
Гарна новина! Знищувати окупнтів всюди!
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27.02.2022 17:22 Ответить
Корабели шороха не терплять...
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27.02.2022 17:22 Ответить
Це карма.
Вибрали фури з логотипом АТБ і самі перетворилися на заморожений фарш.
Яка іронія…
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27.02.2022 17:22 Ответить
не плохая реклама для перевозчика... загружаю живыми выгружаю дохлыми
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27.02.2022 17:56 Ответить
І не кажіть що ця мережа помийок не знала... Кожна їхня машина джипиес тренерами обладнана.
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27.02.2022 17:23 Ответить
наверняка знали и сообщили ВСУ, потому их и приняли так красиво по месту. Вчера же уже пытались их авто в Днепре гоп-стопом взять, это была вторая попытка.
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27.02.2022 17:38 Ответить
Потрібно негайно слідство провести на місці.
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27.02.2022 17:40 Ответить
Цікаво. Одна жінка два роки тому зробила зауваження в АТБ, що обслуговують російською мовою. Адміністрація зробила так, що після цього на касах стали їй робити нерви і присікуватись до банківських карток, а третього разу мало не зламали об касовий апарат карточку. Після цього жінка обходить АТБ десятою дорогою.
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27.02.2022 17:54 Ответить
Не прийняли спорчений "товар".
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27.02.2022 17:23 Ответить
консервы
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27.02.2022 17:24 Ответить
Паскуды уже не знают, как прорваться в города. С наскока не получилось, на броне не получилось. Теперь пошли совсем грязные методы.
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27.02.2022 17:25 Ответить
Это очень прекрасно что остановили и уничтожили.теперь наши будут еще бдительней в 100 крат !
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27.02.2022 17:36 Ответить
Русня вчера уже пыталась угнать фуру АТБ в Днепре и была принята (водитель сообщил), решили повторить попытку и с тем же результатом. Тупые-с.
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27.02.2022 17:41 Ответить
Шо так шо так один хрен их бы перебили.
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27.02.2022 17:42 Ответить
Путин своими руками уничтожил пророссийское лобби в мире. Теперь выступить в интересах Путина будет означать признаться, что ты **** козу
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27.02.2022 17:25 Ответить
Я б навіть сказав - це як зізнатися, що тебе гомосексуально їбав цап.
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27.02.2022 17:35 Ответить
Ще гірше - це як зізнається, що тебе їбав цап.🤔
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27.02.2022 17:39 Ответить
если подключить воображение, то симпатики ***** ********* с козлом развлекаться в позе 69
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28.02.2022 02:11 Ответить
Мне кажется ***** козу это гуманнее
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27.02.2022 18:32 Ответить
згоден)
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27.02.2022 18:33 Ответить
после воскресных событий в Буче многие козы на Кавказе проливают горькие слезы - не вернется, соколик..
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28.02.2022 02:14 Ответить
Что вы! **** козу - это гораздо мене срамно, чем впрягаться за путина! Не оскорбляйте честных ********!
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27.02.2022 18:40 Ответить
Вопрос к СБУ, откуда у деверсантов машины АТБ?! через границу срочно подогнали? да прям аж до Николаева? Ищите пособников!
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27.02.2022 17:25 Ответить
Подумай. Например - они захватили Новую Каховку. Там есть АТБ.
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27.02.2022 17:28 Ответить
То виборец самі знаєте кого, чим там думать??
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27.02.2022 17:40 Ответить
На цей товар чекали!
І швидко його розібрали
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27.02.2022 17:36 Ответить
Ещё вопрос к СБУ: спящие ДРГ , арендующие квартиры заблаговременно, последние 4 месяца их никак не интересовали, а теперь они издеваются над Киевом, Харьковом и другими городами, не успевают их вылавливать. Сообразили узнать у риэлтеро информацию только теперь, это открытый саботаж и предательство .
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27.02.2022 17:39 Ответить
через какую границу, их машины во всех областях товар развозят - взяли на гоп-стоп и поехали. Вчера в Днепре уже такое было, хорошо что водитель успел вовремя сообщить о захвате.
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27.02.2022 17:43 Ответить
откуда, по по-пути отжали, они и в скорых ездят.
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27.02.2022 17:57 Ответить
В Олешках большая база, с которой везут товар по всему югу. Кто сейчас в Олешках?
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27.02.2022 18:34 Ответить
В кабинете администрации Геническа (Херсонская область) уже повесили портреты Путина
https://t.me/xwarua/2218

підераси продажні(
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27.02.2022 17:25 Ответить
***....,что за чучело продажное-повесить на первой гиляке с вы***дками
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27.02.2022 17:30 Ответить
дійсно, шо це за опудало ?
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27.02.2022 17:40 Ответить
А що там чути з відповіддю від Червоного Хреста щодо забрати тушки воїнів пітьми з Української землі?
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27.02.2022 17:26 Ответить
Рузкая смекалка

Ага
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27.02.2022 17:26 Ответить
нууу тупыыые!
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27.02.2022 17:35 Ответить
Туди їм і дорога!
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27.02.2022 17:26 Ответить
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27.02.2022 17:27 Ответить
До речі Жиріка ввели в медикаментичну кому. Бо його стан погіршився. Сподіваюсь він скоро зустрінеться з Кабзоном.
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27.02.2022 17:40 Ответить
А ви добра людина насправді.
Я так не дуже.
Я сподіваюсь, що воно очнеться, взнає, що воно наробило своїм брудним ротом із світом.
І тільки після цього гигне.
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27.02.2022 18:04 Ответить
Раисю непаставить накалени.Ахаха
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27.02.2022 18:19 Ответить
только раком
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27.02.2022 19:50 Ответить
Так вот почему в АТБ все размели!!оказывается поставок нет!
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27.02.2022 17:28 Ответить
інфа, добра але гавняна.
скільки ШТУК було орків?
машина надали чи віджали?
доводьте інфу до логічного кінця
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27.02.2022 17:28 Ответить
М'ясце з душком виявилось )
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27.02.2022 17:28 Ответить
Нужно бытьвсе более осторожными. Кацапоиды поняли что в честном бою они говно. Поетому сейчас будут применять все самые подлые приемы от *переговоров* и перемирий до прикрываться детьми и женщинами. Но захватить Украину они как видим желания не утратили. И вряд ли утратят потому что по кацапским СМИ они типо уже всех пабедили и пьют чай в Харькове и Киеве.
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27.02.2022 17:28 Ответить
могут и Новичком все перемазать
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27.02.2022 17:36 Ответить
Тепер в АТБ буде по акції дешеве м'ясо
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27.02.2022 17:30 Ответить
фууу....фууу... то разве на собачий корм...(собаки пардон)))))
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27.02.2022 18:05 Ответить
Мясопродукты от АТБ. Лучшая реклама .
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27.02.2022 17:32 Ответить
Південь Херсонської області захвачений. Потрібно зірвати кримський міст, щоб відрізати підмогу цьому угрупуванню. і направити українські війська туди. потрібно захходити з кримського напрямку, їм в тил.
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27.02.2022 17:33 Ответить
Флот для цього ще треба
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27.02.2022 17:54 Ответить
Можно ракетой,жаль точка не достаёт.
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27.02.2022 18:57 Ответить
кацапи проявілі смЄкалку
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27.02.2022 17:33 Ответить
Дыбилы, бл...ь... В АТБ поставок нет, официально объявили о закрытии. А если еще и от галициновки ехали, то ваабще пипец.
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27.02.2022 17:33 Ответить
да откуда ж им было знать, они украинские каналы не смотрят и не читают.
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27.02.2022 17:46 Ответить
Они думали доберутся до жратвы таким образом)
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27.02.2022 18:34 Ответить
Це просто чудова готова тема для чергового рекламного кліпу Олі Полякової про АТБ...)))
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27.02.2022 17:35 Ответить
Зачем гнать на АТБ, которые работают и сейчас. Машины могли захватить любой торговой точки.
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27.02.2022 17:35 Ответить
АТыБаты дохлые русские солдаты.
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27.02.2022 17:37 Ответить
АТиБати йшли кацапи подихати.
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27.02.2022 17:59 Ответить
В АТБ завоз будет теперь. Собачий корм. А лучше в зоопарк Николаевский. Там очень хорошие зверушки
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27.02.2022 17:38 Ответить
я знав що кацапи тупі, але вони мене не перестають дивувати)
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27.02.2022 17:38 Ответить
Душити цапів без жалю!
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27.02.2022 17:39 Ответить
Якось так
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27.02.2022 17:54 Ответить
Николаев дивный город. То путлеровцы на фурах АТБ в город прорываются, то цыгане подбитый, в черте города, рашисткий танк на металлолом украдут.
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27.02.2022 18:05 Ответить
Я сразу же вспомнил кавказскую пленницу, как тройка Моргунов, Никулин и Вицин из фуры вылезали )
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27.02.2022 18:06 Ответить

Бойцы полка "Азов" передали "привет" кадыровцам, собравшимся воевать в Украине. Заряжая магазин в автомат Калашникова, воин предупредил, что в нашей стране их не ждет ничего хорошего... (внимание на спец.смазку для куль)))))

https://youtu.be/bQwJPcpK4GI
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27.02.2022 18:06 Ответить
В Николаевский зоопарк отвезти ,там зверьё недоедает ...
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27.02.2022 18:15 Ответить
Норм наверно тир был, в фуре быть зажатым, тот ещё ад спереди ВСУ стреляют, сзади перепуганные сослуживцы. Отличное погуляли по Украине я считаю.
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27.02.2022 18:36 Ответить
АТБ вивезла просрочку на утилізацію .
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27.02.2022 18:36 Ответить
Сразу пишите на фуре "200"
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27.02.2022 18:38 Ответить
Як тебе звати АТеБе пакуйте в будку і пишить груз 200
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27.02.2022 20:25 Ответить
МОЛОДЦЫ Я ДУМАЮ ЗНАЧИТ УБИТЫ НА ЙУХ !
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27.02.2022 20:38 Ответить
легенды и были тыщелетней украины
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27.02.2022 20:52 Ответить
 
 