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В Николаеве Нацгвардия остановила фуры "АТБ" с российскими военными: был бой, все российские оккупанты были обезврежены, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска ехали в Николаев в фурах с маркировкой АТБ.
Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.
"В Николаеве наряд Национальной Гвардии Украины совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", - говорится в сообщении.
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как правильнее ?
https://www.youtube.com/watch?v=1unhVdNnI_A&ab_channel=%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90TV
лучше поздно, чем никогда.
мы все же сломим хребет рашиской тварюке и будет оновленный мир
Практически все поддерживают Украину и её доблестных защитников, у государственных зданий на флагштоках три флага: Германии, ЕС и Украины.
Слава героическому народу Украины! Смерть рашистским захватчикам!
Вибрали фури з логотипом АТБ і самі перетворилися на заморожений фарш.
Яка іронія…
І швидко його розібрали
https://t.me/xwarua/2218
підераси продажні(
Ага
Я так не дуже.
Я сподіваюсь, що воно очнеться, взнає, що воно наробило своїм брудним ротом із світом.
І тільки після цього гигне.
скільки ШТУК було орків?
машина надали чи віджали?
доводьте інфу до логічного кінця
Бойцы полка "Азов" передали "привет" кадыровцам, собравшимся воевать в Украине. Заряжая магазин в автомат Калашникова, воин предупредил, что в нашей стране их не ждет ничего хорошего... (внимание на спец.смазку для куль)))))
https://youtu.be/bQwJPcpK4GI