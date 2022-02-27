40 650 237
Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны. Но мы не капитулируем, не отдадим нашей территории, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация отправилась на границу с Беларусью на переговоры с Россией.
Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и выразить, что думает украинская сторона о преступных действиях России.
"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы".
Топ комментарии
+66 wittmann1980
показать весь комментарий27.02.2022 17:33
+52 Ksenia VB
показать весь комментарий27.02.2022 17:34
+38 Виктор Сотник
показать весь комментарий27.02.2022 17:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Переговоры о капитуляции Украины
А возврат Крыма, Донбасса, репарации, 300 киллометровая демелиторизированная зона на России и восстановление разрушенной инфраструктуры, и что с раненными, и убитыми? Во сколько это все оценивается?
Я хз але тоді всі хто скаже шо то гарант конституції такий самий ворог як і запоребрикові
Их ни в коем случае нельзя было проводить без участия третьей стороны (USA &/or UK).
Теперь, независимо от содержания и/или результатов, лаптеногие будут рассказывать любую интересную им ***** «о возмутительно неприемлемой позиции укрАинских фашистов и нацистов». 😡
Russian President Vladimir Putin raised the alert status for his nuclear forces to "special regime of combat duty" as Russia and Ukraine battle for the fourth day.
Знову перемир'є ?
Не можна вірити кремлівському фюреру , так як він не знає такого слова , як ПРАВДА 😡
Не здадуться, не капітулюють, не віддадуть нічого тільки наші хлопці зі зброєю, ті - що зараз в строю, і ті - що в небі.
А ти - наївний Кулеба в зеленій команді, нафаршированій московськими кротами.