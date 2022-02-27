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Беларусь (7526) война (46847) переговоры (4649) Россия (91279) Кулеба Дмитрий (2636)

Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны. Но мы не капитулируем, не отдадим нашей территории, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны. Но мы не капитулируем, не отдадим нашей территории, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация отправилась на границу с Беларусью на переговоры с Россией.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и выразить, что думает украинская сторона о преступных действиях России.

"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы".

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Топ комментарии
+66
Крым и Донбасс в Украину назад!
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27.02.2022 17:33
+52
Який мир ?

Допоки Донбас і Крим не у нашому складі ??
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27.02.2022 17:34
+38
Договор про выход из Иловайского котла не забыли? Любые переговоры и договоры с казламордыми затея идиотов.
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27.02.2022 17:43
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Страница 3 из 3
Обратите внимание, что Пуйло озвучил свои требования на переговоры, а наши ничего конкретного не озвучивают. Риторика такая же как для перемирья на Донбасе и отвода войск. Очередной лохотрон от Нелоха ?
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27.02.2022 19:15 Ответить
Одностороннє перемир'я як завжди!
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27.02.2022 20:03 Ответить
А не може бути так, що здадуть Росії ще якусь частину території України?
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27.02.2022 22:20 Ответить
тільки на умовах України!!!
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27.02.2022 19:27 Ответить
Соловьиный помет уже кричит
Переговоры о капитуляции Украины
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27.02.2022 19:35 Ответить
невозможно с россией договориться о мире, для них это будет только передышка. только полное разоружение и отказ россии от армии и ядерного оружия и полная смена режима. в противном случае они лишь сделают выводы и нападут через несколько лет опять. российскому руководству плевать на любые потери в людях, технике и деньгах, им плевать на любой бизнес, они окопаются как северная коррея и будут источников новых проблем, а-ля обстрелов, может займутся похищением людей как северная корея и т.п.
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27.02.2022 19:58 Ответить
теми договоренностями можно дупу подтереть даже не просохнут чернила
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27.02.2022 20:04 Ответить
Что значит не отдадим?
А возврат Крыма, Донбасса, репарации, 300 киллометровая демелиторизированная зона на России и восстановление разрушенной инфраструктуры, и что с раненными, и убитыми? Во сколько это все оценивается?
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27.02.2022 20:10 Ответить
Я теж так думаю.
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27.02.2022 20:57 Ответить
Ще раз про мир.То куйло напав на нас аби підписувати мир?Чи визнаємо крим та лугандон і позаблоковий статус?Для чого тоді воювали,чи то парашенка торгував на крові?
Я хз але тоді всі хто скаже шо то гарант конституції такий самий ворог як і запоребрикові
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27.02.2022 20:17 Ответить
Ось як, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території? Це він також має на увазі і території тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Криму та Донбасу.
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27.02.2022 20:17 Ответить
Ні, ну що ви !
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27.02.2022 20:46 Ответить
Кулеба чому з Білорусією не розірвані дипломатичні відносини? Вони Украінуобстрілюють
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27.02.2022 20:22 Ответить
Виктор Сотник, так они и затеяли, они и поедут, а расхлебывать будет Украина.
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27.02.2022 20:24 Ответить
Опасность этих идиотских «переговоров» в другом.

Их ни в коем случае нельзя было проводить без участия третьей стороны (USA &/or UK).

Теперь, независимо от содержания и/или результатов, лаптеногие будут рассказывать любую интересную им ***** «о возмутительно неприемлемой позиции укрАинских фашистов и нацистов». 😡
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27.02.2022 20:25 Ответить
100%
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27.02.2022 21:16 Ответить
Беларусь обстреливает Житомир искандерами, а через два часа украинская делегация садится за стол переговоров с лукашенко. Странно всё это.
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27.02.2022 20:31 Ответить
Зеля аж 3 дні чекав цього!
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27.02.2022 20:45 Ответить
Зеленський говорив з Лукашенком в 13 годині , В 17 годині з Білорусіі прилетіли крилаті ракети.де розрив дипломатичних відносин..?і це не перша ракета , не перший вертоліт і не перший солдат, який прийшов з Білорусії
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27.02.2022 20:37 Ответить
Так він про це домовлявся!
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27.02.2022 20:44 Ответить
https://censor.net/ua/user/504272 Що це за гімно Lubomir Budnik
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27.02.2022 21:01 Ответить
ніяких переговорів.бо переговори тільки,щоб путін зробив ротацію. мобілізує 0,5млн. військових резервістів.зупиніть ЗЄ.
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27.02.2022 21:15 Ответить
ковід лютує.які переговори?
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27.02.2022 21:32 Ответить
Кінець переговорів мають бути кордон 2013 року і гарантії в безпеці України від США АНГЛІЇ ТА КИТАЮ. Росії більше вірити не варто
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27.02.2022 21:53 Ответить
Пу ядерной атакой начал пугать.

Russian President Vladimir Putin raised the alert status for his nuclear forces to "special regime of combat duty" as Russia and Ukraine battle for the fourth day.
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27.02.2022 22:05 Ответить
Про який ,, мир " йдеться ?

Знову перемир'є ?

Не можна вірити кремлівському фюреру , так як він не знає такого слова , як ПРАВДА 😡
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27.02.2022 22:06 Ответить
"Ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо..."
Не здадуться, не капітулюють, не віддадуть нічого тільки наші хлопці зі зброєю, ті - що зараз в строю, і ті - що в небі.
А ти - наївний Кулеба в зеленій команді, нафаршированій московськими кротами.
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27.02.2022 22:13 Ответить
Уважно читайте текст. Істерикою там не пахне.
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27.02.2022 22:26 Ответить
Извините, не там оставила комментарий.
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27.02.2022 22:29 Ответить
Вести перемовини з Росією коли воне не виявила жодних признаків зміни курсу або навіть риторики - то є критична помилка я ка дорого коштуватиме. Вже зараз Кремль це преподносить як "перемові про капітуляцію". Ну якщо вони кажуть одни і тут же правять інше, якщо ви знаете, що при цьому режиму неможна вірити жодному слову - навіщо тоді усе це робити? Ви ж подаєте ворогові руку, напевно знаючи, но у другій - ніж! Безглуздя!
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27.02.2022 22:44 Ответить
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