Будем рады, если результатом переговоров будет мир и конец войны. Но мы не капитулируем, не отдадим нашей территории, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация отправилась на границу с Беларусью на переговоры с Россией.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и выразить, что думает украинская сторона о преступных действиях России.

"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы".

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