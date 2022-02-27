РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15414 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
29 747 106
война (46847) Зеленский (16555) военнослужащие (5638) заработная плата (81)

Мы будем платить военнослужащим, защищающим страну от агрессора, по 100 тыс. грн в месяц, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы будем платить военнослужащим, защищающим страну от агрессора, по 100 тыс. грн в месяц, - Зеленский

Зарплата военных, воюющих и ныне защищающих Украину, увеличивается до 100 000 грн в месяц.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сейчас украинские военные защищают Родину не за деньги, однако они заслуживают справедливой зарплаты.

"Быть военным, сегодня это важнейшая работа. Защищать Украину, и поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 тыс. гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили спасибо, а для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится война", - сказал Зеленский.

Читайте также: Окопная война: "Жители Донецка, я сам из Донецка. Не верьте российской пропаганде, мы не будем стрелять в гражданское население и не стреляем", – боец ​​ВСУ Михаил. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+59
заслужили пацани
показать весь комментарий
27.02.2022 18:26
+31
США: Никаких признаков на местах развертывания, свидетельствующих о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боеготовности, не наблюдается.
показать весь комментарий
27.02.2022 18:27
+27
О, Гундосик начинает прозревать. Где ж ты раньше был? Но, сейчас не время для разборок, лишь бы не на...ал
показать весь комментарий
27.02.2022 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Слава Укранским защитникам, тероборона тоже на передке, не забывайте это.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:04 Ответить
Мне за 50, но наворачиваются слезы радости за то как ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАНЫ, ПОМОГАЕТ СВОИМ ЗАЩИТНИКАМ, ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКАВСЕ СПЛОЧИЛИСЬ ПРОТИВ врага который улетит в АД минуя РАЙ, потому что более адское животное трудно представить.

СЛАВА НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЕДИНОЙ ДРУЖНОЙ УКРАИНЕ.
ВСЕХ ЛЮБЛЮ, прощаю всех врагов, умирать за РОДИНУ НЕ СТРАШНО, ЗНАЧИТ НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:11 Ответить
Невыполнимые обещания
показать весь комментарий
27.02.2022 22:15 Ответить
Досить по 50$ за живого москаля та 100$ за вбитого.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:00 Ответить
А НАХЙ ТОБІ ЖИВИЙ !? ЩОБ ПОМУЧАТЬ !?) ПОКИ НЕМАЄ ЧАСУ !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 23:25 Ответить
Бутусов, почему вы не освещает кого зеленский послал на переговоры с рускими фашистами - поехали - член слуга арахамия, член опзж - абромович, зам министра обороны и ещё несколько лиц. Как вы думаете, что они там договорятся - если арахамка говорил, что США провоцируют своими снимками скопления войск фашистов на наших границах. Это ******.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 