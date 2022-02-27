Мы будем платить военнослужащим, защищающим страну от агрессора, по 100 тыс. грн в месяц, - Зеленский

Зарплата военных, воюющих и ныне защищающих Украину, увеличивается до 100 000 грн в месяц.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сейчас украинские военные защищают Родину не за деньги, однако они заслуживают справедливой зарплаты.

"Быть военным, сегодня это важнейшая работа. Защищать Украину, и поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 тыс. гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили спасибо, а для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится война", - сказал Зеленский.

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