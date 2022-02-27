29 747 106
Мы будем платить военнослужащим, защищающим страну от агрессора, по 100 тыс. грн в месяц, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Зарплата военных, воюющих и ныне защищающих Украину, увеличивается до 100 000 грн в месяц.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что сейчас украинские военные защищают Родину не за деньги, однако они заслуживают справедливой зарплаты.
"Быть военным, сегодня это важнейшая работа. Защищать Украину, и поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 тыс. гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили спасибо, а для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится война", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+59 Muron
показать весь комментарий27.02.2022 18:26
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий27.02.2022 18:27
+27 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий27.02.2022 18:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
СЛАВА НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЕДИНОЙ ДРУЖНОЙ УКРАИНЕ.
ВСЕХ ЛЮБЛЮ, прощаю всех врагов, умирать за РОДИНУ НЕ СТРАШНО, ЗНАЧИТ НЕ ЗРЯ ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!