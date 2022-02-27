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Переговоры с РФ начнутся через несколько часов: делегация изменила маршрут, – "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры с РФ начнутся через несколько часов: делегация изменила маршрут, –

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Об этом Вениславский рассказал в эфире канала Рада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В связи с ситуацией безопасности маршрут (до границы с Беларусью – ред.) изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение", - рассказал Вениславский.

Он не смог назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.

Читайте также: Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский

Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.

Также он добавил, что белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.
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Топ комментарии
+47
Какая то ху..

Напрягает.
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27.02.2022 18:54
+37
⚡️Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ, - глава Еврокомиссии
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27.02.2022 18:53
+30
какие нафиг переговоры ?!?!?!?!? в Житомир с бульбашии прилетело 2 искандера ..... а то что говорило не будет ракет..... он такое же брекло как и его хозяин
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27.02.2022 18:59
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не радуйся раньше времени, есть опасность, что Зеленский вывесит белый флаг..
окружение зеленского - это дерьмаки-арахамии, гогилашвили, гришины и прочие слуги, олигархи - сейчас обработают нелоха на мировую с кацапофашистами..
весь народ Украины против переговоров с террористами, но Зеленский, как всегда народ не слышит..
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28.02.2022 00:38 Ответить
При любых раскладах он проиграл перед западом и россиянами, завтра доллар будет больше 100 деревянных, коллапс фондовых российских бирж и платежей, дальнобоям нужно будет мешки с деньгами возить если их вообще пустят за поребрик, воздушный путь в европу - закрыт, личинки олигархов - вне закона как и сами олигархи, и это ещё не конец. Впереди перспектива международного суда как организатор геноцида.
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28.02.2022 01:17 Ответить
да, главное, чтобы Зеленский не объявил "перемирие" и не отдал приказ "перестать стрелять" нашим украинским военным..
на зеленского может давить его придурошное окружение и олигархи, которые заинтересованы в коррупции и "бизнесе" с рашей..
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28.02.2022 02:05 Ответить
Банки стали продавать доллар по 150 рублей - Яндекс



2 часа назад - » валюту США предлагают купить по 150 рублей

Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит.
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28.02.2022 01:26 Ответить
Пошёл отсюда кремлёвский бот. Зеленский наш герой и он не сбежал из страны. А ваш Путин всрался и сидит под уральскими горами крыса.
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28.02.2022 01:53 Ответить
кацап, своих ботов поищи в окружении зеленского - это дерьмак, арахамия и прочее.. настоящие Герои это военные ВСУ, и только то, что Зеленский, хотя и всрался, но не сбежал - это по твоему подвиг?
а куда ему бежать? вы там совсем зелёные очумели.. где был бы Зеленский, если бы не народ Украины и ВСУ, волонтеры и добровольцы?
насчёт кабаева, так это твой херой..
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28.02.2022 02:01 Ответить
...команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось...
Неужели на этот раз на велосипедах? Как и обещал Голобородько.
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28.02.2022 00:19 Ответить
Президенту и его команде желаю вернуться невредимыми из этой рисковой поездки .слава великой Украине и её людям
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28.02.2022 01:49 Ответить
Лукашенко гнилая лысая бульба.
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28.02.2022 01:51 Ответить
Возмущает одно почему в белорашке? Надо было тащить к Эрдогану и при нем или ***** капитулирует или как руский корабль.
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28.02.2022 05:18 Ответить
Якщо Україна гідно протримається ще тиждень і не підпише мирну змову - капітуляцію з фашистською ********** паРашкою в окупованій нею її колонії Білорусії. Тоді наша армія вже стане багаторазово сильнішою, оскільки величезним безперервним потоком з братнього Заходу надходить супер потужне новітнє озброєння. Вже є і формуються перші потужні міжнародні легіони з країн Європи, Грузії, колонії паРаші Білорусі та всього вільного світу. Ось тоді з'явиться 100% можливість швидко очистити від цієї окупаційної зарази вже всю Україну в тому числі і тимчасово окупованих Донбасу, а можливо і Криму. А от якщо буде підписана капітуляція під виглядом світу, Так тоді Україна 100% що втратить ще більше своєї рідної землі і можливо навіть і суверенітет. і стане жахливою кацапською колонією. У такому разі люба допомога Заходу Україні буде зовсім припинена. І звичайно поступово будуть скасовані санкції з паРаши. Ось чого так люто, наполегливо хоче досягти кривавий )(уйло і ця клята фашистська *********.
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28.02.2022 05:51 Ответить
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28.02.2022 05:52 Ответить
"Не верьте данайцам дары приносящим" Это все либо пропагандистский шаг Путина.. типа вот мы предлагали мир ( нацистам и наркоманам) а они отвергли.. Либо это сделано для " оправдания" вступления Лукашенко и его минского генерал губернаторства в войну против Украины.. а для избежания реакции Запада на коалиционное нападение на Украину уже "двух" государств. Путин уже объявил о приведении ядерного оружия в повышенную боевую готовность. ( как предупреждение Западу , не вмешиваться). Мне видится именно такой пазл.. Хотя возможно хотят усыпить бдительность Украины и Мира и просто потянуть время для укрепления на занятых рубежах, подвезти пропитание, горючее, боеприпасы, пополнения в живой силе и технике. Спланировать планы в связи с неожиданным положением вещей. Нет веры Путину и Лукашенко бандитам с большой дороги, международным военным преступникам.
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28.02.2022 09:55 Ответить
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