ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.
Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - сказала она.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.
"Впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", - детализировал Боррель.
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Правда, бід вони ще можуть наробити...
Вбиває виключно рашистів
Щас каждый житель вооружиться по Джавелину и будет шмалять по этим тварям из-за каждого угла)
Бойтесь, *********, возмездие близко)
Украинско-Китайская граница будет проходить по Уральским горам.
вот и будет новая жизнь
там в недрах метро крысоподобные мутанты выросли
умные стали))
Это какая-то бешеная цифра в истории Украины!
А путин говорит, что это незаконный президент и его нужно свергнуть.
Нету правды за россией в этой войне!
За россией не правда! за Украиной правда!
(а путин сам то незаконный президент. он 20 лет фальсифицирует выборы, убивает и садит оппозиционеров, контролирует телевидение. и нигде в мире один человек не может быть президентом больше чем 2 срока!)
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage
Спасибо братья.
Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен повідомила, що Данія відправить Україні 2700 одиниць протитанкової зброї.
За її словами, це рішення має широку підтримку в датському парламенті.
Але краще так чим ніяк.
Правда, бід вони ще можуть наробити...
тебе весь ЕС помогает, чем может. на беспрецедентный шаг пошли - впервые в истории ЕС оплачивает поставку оружия(!) в третью страну (Украину), а ты все еще рашистские штампы клеишь на кого попало? стыдно.
я если бы не война то в лугандоне никогда бы и не был..
но, я думаю, ***** это исправит (если дойдет, конечно. там километров 100 до Донецка)
я сказал образно о их озабоченности в поведении кацапов..
просьба к тебе не зацикливаться на этой теме. нам, европейцам неприятно когда нас пытаются оскорблять.
мягко говоря, это не американцы тупые.
ты почитай биографию Рейгана сперва, а потом скажешь актером он был или политиком.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine