ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.

Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - сказала она.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

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"Впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", - детализировал Боррель.