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ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.

Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - сказала она.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

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"Впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", - детализировал Боррель.
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Топ комментарии
+55
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27.02.2022 19:39
+47
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27.02.2022 19:40
+41
Знищимо кремлівського Диявола і його імперію!
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27.02.2022 19:39
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Знищимо кремлівського Диявола і його імперію!
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27.02.2022 19:39 Ответить
Одним словом, якщо так справи на фронті підуть, як нині, то в Путіна скоро не залиться армії...

Правда, бід вони ще можуть наробити...
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27.02.2022 20:42 Ответить
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27.02.2022 19:39 Ответить
А ще, що вони всі попали в рай.
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27.02.2022 19:44 Ответить
Ага. Коронавірус. Новий штам. Розриває русню на шматки.
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27.02.2022 19:49 Ответить
Бандеровірус!
Вбиває виключно рашистів
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27.02.2022 20:30 Ответить
Ага. Сказати, що фатальне поєднання нового штаму і звичайного кацапоармійського харчування (ріпа, брюква, горох та пердловка) спричинило катастрофічне виділення метану, і кацапи почали просто вибухати на полі бою від найменшої іскри.
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27.02.2022 21:08 Ответить
Лише забули їм повідомити, що після такої дієти не можна, пардон, випускати гази біля відкритого вогню (достатньо і найменшої іскри). Бо буде замах на Премію Дарвіна.
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27.02.2022 21:16 Ответить
Точнее подлого вражину, которого гонят на убой под страхом смерти! Вспомните, что вытворял гитлер перед падением рейха. Он тоже гнал детей на передовую. Но Германия после этого много переосмыслила. Здесь аналогично, это война не российского народа, а именно с путиным, с его имперскими соплями! Конечно, понимаю ненависть и злость народа не только Украины, но и всего Мира. Слава Украине!
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27.02.2022 23:33 Ответить
кацапи вам п№зда
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27.02.2022 19:40 Ответить
П*зда Рашке.
Щас каждый житель вооружиться по Джавелину и будет шмалять по этим тварям из-за каждого угла)
Бойтесь, *********, возмездие близко)
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27.02.2022 19:40 Ответить
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27.02.2022 19:40 Ответить
яка симпатюля.
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27.02.2022 19:41 Ответить
мамкін штурмовик
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27.02.2022 20:34 Ответить
Бандероль на расеюшку
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27.02.2022 21:44 Ответить
в жизни не поверил бы, что нечто подобное может доставить столько удовольствия ))
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27.02.2022 21:21 Ответить
З якого ресурсу такі красиві світлини?
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27.02.2022 23:02 Ответить
с разных пока есть время от работы свободное -показываю тут красивое
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27.02.2022 23:07 Ответить
⚡️ СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят в радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
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27.02.2022 19:40 Ответить
С Крыма в Харьков, да ну
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27.02.2022 19:47 Ответить
Под Полтавой говорят жмурнули
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27.02.2022 21:23 Ответить
ЄС-респект...
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27.02.2022 19:40 Ответить
А помните, как они смеялись над украинской армией?
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27.02.2022 21:22 Ответить
kto smejalsa ? europa nikogda nesmejalas
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27.02.2022 21:57 Ответить
Починаю думати, що Путіна спеціально заманили в Україну, як ведмідя в яму, щоб тут забити.
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27.02.2022 19:40 Ответить
Щоб кігті руському ведмедику повиривати. А це боляче.
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27.02.2022 19:43 Ответить
що ж ми не запропонували їм формулу заманювати до штайнмайєра та фрау рибентроп? дарма
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27.02.2022 20:37 Ответить
Следующие переговоры должны пройти в Кремле, где Шойгу подпишет капитуляцию.
Украинско-Китайская граница будет проходить по Уральским горам.
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27.02.2022 19:42 Ответить
А кордон Московії буде проходити по МКАДу - масквічі й так постійно говорять, що за МКАДом життя немає...)))
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27.02.2022 20:19 Ответить
Москва без поставок снаружи не потянет. А делать по большому они там умеет только скрепы. То что там начнётся, будет не хуже "Сталкера".
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27.02.2022 21:41 Ответить
так у них же есть глуховский с метро2033
вот и будет новая жизнь
там в недрах метро крысоподобные мутанты выросли
умные стали))
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27.02.2022 21:47 Ответить
on razve svinosabaka ? ja dumal on ukrainec.....
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27.02.2022 21:59 Ответить
Кое-что уже есть. Один из них сегодня потянулся к ядерной кнопке.
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27.02.2022 22:34 Ответить
Когда открываешь окно и дует восточный ветер, то чувствуется запах гамница. И буквально недавно он стал сильнее. Что за аномалия, не понятно.
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27.02.2022 19:42 Ответить
i slyshen golodny voi s balot
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27.02.2022 22:00 Ответить
91% - сейчас поддержка президента Зеленского!

Это какая-то бешеная цифра в истории Украины!

А путин говорит, что это незаконный президент и его нужно свергнуть.

Нету правды за россией в этой войне!

За россией не правда! за Украиной правда!

(а путин сам то незаконный президент. он 20 лет фальсифицирует выборы, убивает и садит оппозиционеров, контролирует телевидение. и нигде в мире один человек не может быть президентом больше чем 2 срока!)
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27.02.2022 19:43 Ответить
Я завжди називав Зє "насрано в куточку", і, тим більше, ніколи за нього не голосував. Але зараз я не наїжджаю на нього і навіть підтримую. Розбиратися будемо після перемоги по результам.
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27.02.2022 19:46 Ответить
91% поддерживает защиту Украины, а ЗЕ вполне могла бы заменить резиновая кукла.
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27.02.2022 19:49 Ответить
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 20:16 Ответить
твое зе что есть что нет , какая разница, на что оно влияет?
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27.02.2022 20:34 Ответить
*** посмотрел русские видосы, так там чуть не пол Украины уже под ними, дай бог чтобы было не та
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27.02.2022 19:46 Ответить
Шведы, викинги наши предки отправляют нам 5000 таких штучек.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage

Спасибо братья.

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27.02.2022 19:48 Ответить
Данія: посилає протитанкову зброю Україні

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен повідомила, що Данія відправить Україні 2700 одиниць протитанкової зброї.

За її словами, це рішення має широку підтримку в датському парламенті.
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27.02.2022 19:54 Ответить
Подарок варягов. История повторяется.
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27.02.2022 21:42 Ответить
Takije xoroso protiv BMP BTR,protiv tanka slabovati.Ne tezioli on
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27.02.2022 21:58 Ответить
УКРАЇНА ніколо не була третьою країною, але дякуючи БОГУ і нашій АРМІЇ буде першою
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27.02.2022 19:51 Ответить
от тепер саме НАТО нехай проситься в ВСУ
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27.02.2022 22:05 Ответить
Минут 10 назад в Киеве звучала сирена. Вышла на балкон и, скорее всего, увидела как сбили вражескую ракету где-то далеко на северо-западе от Оболони. Вспышка, а потом падали вниз яркие искры, как от фейерверка. Через несколько секунд все погасло. Посмотрела в небо и... впервые за много лет увидела над Киевом по настоящему звездное небо.
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27.02.2022 19:52 Ответить
Во время сирены не выходи на балкон!
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27.02.2022 19:59 Ответить
В нас у Львові тільки 20 хвилин тому був відбій повітряної тривоги - зараз гарна погода, мряка і сніг, не для авіації...)
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27.02.2022 20:21 Ответить
пані Галина .яка ви романтична
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27.02.2022 22:07 Ответить
https://youtu.be/p5wTtVW74Uo
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27.02.2022 19:53 Ответить
До пекла з вітерцем
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27.02.2022 19:53 Ответить
⚡️ СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их видят в радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.
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27.02.2022 19:53 Ответить
Нам вообще дали какое-то ПВО или только поговорили опять?
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27.02.2022 22:31 Ответить
долго думали? пока и для вас жареным не запахло.
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27.02.2022 19:56 Ответить
как сегодня выразилась министр оборогы ФРГ: "мир изменился и наша политика в нем тоже."
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27.02.2022 22:02 Ответить
Україна показала, що боятися @уйла не треба?
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27.02.2022 23:10 Ответить
eu eto ne-***** blok - to shto oni delajut ne imejet precidenta. ja udevljon shto takoe voobshe mozhna bylo "propehnutj"
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27.02.2022 22:04 Ответить
Заполучи ***** грн ату!!!! диды пилядь вавали
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27.02.2022 19:56 Ответить
Нарешті братам-демократам почало щось доходити.
Але краще так чим ніяк.
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27.02.2022 19:57 Ответить
Нема часу на створення механізмів, знайдіть скоріш спосіб доставити в Київ, а тоді створюте, бюрократи!
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27.02.2022 20:04 Ответить
Думаю, все уже идет. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но по ходу на кацапских свиней взялись по настоящему.
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27.02.2022 20:32 Ответить
Одним словом, якщо так справи на фронті підуть, як нині, то в Путіна скоро не залиться армії...

Правда, бід вони ще можуть наробити...
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27.02.2022 20:47 Ответить
че там с голосованием по swift?
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27.02.2022 21:20 Ответить
Обрежут, но обрежут частично.
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27.02.2022 21:24 Ответить
Nas ministr tolko sto skazal sto principe dogovorilis po swift,ecio vediot ogranicenije raske po samoliotam,eto kak Belorus variant
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27.02.2022 21:56 Ответить
Вы смотрите как они еврогеи быстро прозрели и наконец-то поняли ху есть ху... странно...
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27.02.2022 21:21 Ответить
hvatet povtarjatj etu rashkin-sovetskuju mantru - nikakie mi ni geji i amerikanci ne pindosi tozhe
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27.02.2022 22:09 Ответить
согласен с тобой. и правильно, надо поправлять когда такой бред пишут в запале, не думая.
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27.02.2022 22:36 Ответить
Это пишет рузький *******, не обращайте внимание
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27.02.2022 23:12 Ответить
сексуально озабоченный? не с Донбасса случайно? а то мне оттуда (с подконтрольной Украине территории!) про "квоты по трудоустройству геев на шахты" еще в 2014-м писали.
тебе весь ЕС помогает, чем может. на беспрецедентный шаг пошли - впервые в истории ЕС оплачивает поставку оружия(!) в третью страну (Украину), а ты все еще рашистские штампы клеишь на кого попало? стыдно.
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27.02.2022 22:33 Ответить
ха.. и кто с нас с донбасса если я этой байды с трудоустройством педиков и не знал..
я если бы не война то в лугандоне никогда бы и не был..
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28.02.2022 00:01 Ответить
я лично с Донбасса. с донецкой области. переписывался тогда с одноклассниками своими. боже, шо там было в голове у некоторых?!.
но, я думаю, ***** это исправит (если дойдет, конечно. там километров 100 до Донецка)
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28.02.2022 00:32 Ответить
Еврогеи - плод советских руссконацистов. Большинство людей в Евросоюзе нормальные люди и на прайды не ходит.
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27.02.2022 22:37 Ответить
та мне пох плод или не плод, и пох в кубе чьей это фантазии..
я сказал образно о их озабоченности в поведении кацапов..
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27.02.2022 23:58 Ответить
мы поняли твою мысль.
просьба к тебе не зацикливаться на этой теме. нам, европейцам неприятно когда нас пытаются оскорблять.
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28.02.2022 00:35 Ответить
а я и не пытаюсь оскорбить европейцев - я гноблю политиков импотентов с ес.
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28.02.2022 00:40 Ответить
а они не европейцы? не знал, не знал, что мы под управлением марсиан...
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28.02.2022 00:59 Ответить
Нам потрібно ппо та про. Бурятів ми самі нажаримо пекельним напоєм бандера-смузі.
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27.02.2022 21:22 Ответить
Европа начинает вспоминать мудрые слова Черчилля о том, что "если вибирая между войной и позором вы выбираете позор, то получите и войну, и позор"!
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27.02.2022 21:24 Ответить
все такие умные стали. где вы были когда украинцы в основном против вступления в НАТО были?..
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27.02.2022 22:39 Ответить
Не обращайте внимание, здесь много кацапских ботов
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27.02.2022 23:15 Ответить
я стараюсь, как могу...
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28.02.2022 00:41 Ответить
Похоже мы не только Крым и Донбасс освободим ...
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27.02.2022 21:25 Ответить
berite vse shto vam meshaet
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27.02.2022 22:11 Ответить
Я-не сторонник Зеленского,но,если Украина устоит(а я надеюсь-устоит),то вторая каденция,скорее всего,ему будет обеспечена
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27.02.2022 21:51 Ответить
zahochet li on posle vsevo etogo ?
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27.02.2022 22:10 Ответить
надеюсь что нет. ну, не должен актер быть президентом. роль не та...
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27.02.2022 22:41 Ответить
Вот Американцы тупые были - выбрали себе президентом актера Рейгана , и СССР -у поплохело до смерти ))))
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27.02.2022 23:23 Ответить
о Господи...
мягко говоря, это не американцы тупые.
ты почитай биографию Рейгана сперва, а потом скажешь актером он был или политиком.
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28.02.2022 00:40 Ответить
RBS-70 so svedov zabrosit nado,te luce cem stingera po mojemu
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27.02.2022 22:22 Ответить
подписываем петицию в НАТО о закрытии неба над Украиной. осталось 5 дней, набрано чуть больше половины

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 23:15 Ответить
 
 