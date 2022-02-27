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Из-за российского вторжения погибли более 210 украинцев, более 1100 раненых, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за российского вторжения погибли более 210 украинцев, более 1100 раненых, - Денисова

Из-за вторжения РФ в Украину погибли более 210 украинцев, более 1100 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Омбудсмана.

"По состоянию на начало четвертых суток войны погибли более 210 граждан Украины, более 1100 получили ранения", - уточнила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Она констатировала, что ни один день российского военного вторжения в Украину не обходится без жертв гражданского населения.

По словам омбудсмана, с невиданной жестокостью враг уничтожает жилые дома, больницы, детские сады и школы, отбирая право на жизнь сыновей и дочерей украинской земли, даже малышей.

В частности, из-за артиллерийских обстрелов детской больницы "Охматдет" в Киеве погиб ребенок, еще четверо (двое детей и двое взрослых получили ранения). Также российская ДРГ расстреляла машину на улице Елены Телиги в Киеве, в которой находилась семья с тремя детьми. Девочка и родители погибли, еще двое детей в тяжелом состоянии в больнице.

По данным Денисовой, вблизи Херсона враг нанес удар по карете скорой помощи, и водитель и раненый украинский военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.

В Ахтырском районе Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. "Скорые" российские военные не пропускают, местность вокруг заминирована. Семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.

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Отдельно Денисова проинформировала, что в Херсонской области в районе села Зеленовка военные РФ обстреляли авто гражданского журналиста. Также в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Харькове по улице Бучмы 40а погибла женщина, 60 человек, находившиеся в подвале, силами ГСЧС Украины удалось спасти.

Отмечается, что в рейсовом автобусе, который попал под обстрел войск агрессора в районе села Волохов Яр в Харьковской области, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. В Чернигове без тепла и света остались гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница, уничтожен детский сад.

В свою очередь после обстрелов из тяжелой артиллерии в больницах Мариуполя Донецкой области находятся 47 гражданских лиц, в том числе 17 в тяжелом состоянии. А в Василькове Киевской области враг обстрелял детский интернат.

Уточняется, что во время авиаудара и обстрела "Градами" городов Сартана, Талаковка, Гнутово в Донецкой области было ранено гражданское лицо, из-за постоянного огня скорая помощь не может доехать.

"Не осталось ни одной нормы актов международного гуманитарного права, которую бы не нарушила РФ во время своего вторжения в Украину. И за все эти преступления она должна понести строжайшую ответственность. Украина фиксирует все факты для передачи военному трибуналу в Гааге", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсман призвала международное сообщество наших партнеров продолжать усиливать экономические и финансовые санкции на РФ для немедленного прекращения военных действий и геноцида украинского народа.

"Мы благодарны вам за решение об отключении агрессора от SWIFT. Следующим шагом должно стать введение бесполетной зоны над Украиной, что позволит избежать авиационных обстрелов гражданских объектов. Украина борется! Украина победит", - подчеркнула она.
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‼️Росія продовжує воювати проти України не тільки військовою зброєю, а й інформаційно. Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон моєї сторінки в Інстаграм.

❌Ввечері російські Інтернет-видання розповсюдили інформацію з посиланням на В. Кличка, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива.
І дивно, що це розпочали ширити українські телеграм-канали…
Не вірте брехні! Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел.

Усі разом, згуртувавшись, ми вистоїмо. Україна переможе!

Слава нашій армії, слава нашим громадянам! Слава Україні!
https://t.me/KyivCityOfficial/2188
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27.02.2022 21:46 Ответить
Та х... там. Украинцы уже понимают что такое фейк.
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27.02.2022 23:03 Ответить
Сатаністи уйобані.
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27.02.2022 22:54 Ответить
Этот выродок за все ответит. Проблема в том что наказание еще не придумали адекватное
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27.02.2022 23:02 Ответить
чего не придумали, трибунал! тем более уже ядерним х₴ем угрожал!
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27.02.2022 23:09 Ответить
Сла́ва Украї́ні! до утра ***** не будет , его как он и мечтал замочат в сортире ,потери армии ,крыма ,донецка, ,обосраться перед всем миром получие страной Репара́ции за войну ,развал страны ему не простят----- сами удавят!!
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27.02.2022 23:02 Ответить
Тут вспоминается его рожа перепуганная когда свет вырубили как он где то выступал.
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27.02.2022 23:05 Ответить
Смерть каждого Украинца должна быть отомщена. НИ ОДИН павший герой не должен быть забыт!!!
Козломордые выродки обязательно заплатят за все.
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27.02.2022 23:12 Ответить
подписываем петицию в НАТО о закрытии неба над Украиной. осталось 5 дней, набрано чуть больше половины

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 23:14 Ответить
- Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? - *** его знает, оттуда еще никто не возвращался
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28.02.2022 06:05 Ответить
 
 