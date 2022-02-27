Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 27 февраля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ЗСУ.
Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.
Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.
В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.
Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.
По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожены и повреждены самолеты – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед, танков – около 150, ББМ – свыше 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, Четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 единицы.
Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в его ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он автоматами
Наш полуостров Крым
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Пугает всех он Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами послал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для Русских эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
21.20. 27.02.2022.
Воины ВСУ в Гвардейском ликвидировали колонну российских диверсантов.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост".
Судя по фото, выложенных на канале, украинские воины сожгли технику, на которой передвигались оккупанты. Самих захватчиков нейтрализовали. Сколько оккупантов погибло в этом бою, на данный момент неизвестно.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Новый Мир наступил! Боевые порядки роSSии
Открывают эпоху! Над руSSью восходит заря!
Весь роSSийский народ сыновьями гордиться своими
Что для братской Украйны собой удобряют поля! ....
Тяжелый огнемет ТОС-1 способен стрелять термобарическими ракетами.
Согласно сообщениям, термобарическое оружие способно испарять человеческие тела и разрушать внутренние органы.
По данным The Guardian, на кадрах из России видно, как термобарическая ракетная установка направляется в сторону границы с Украиной. https://www.yahoo.com/news/russian-army-deploys-tos-1-135336380.html
Беларусские войска готовятся вторгнуться утром в Украину
По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
Вот только чеченцев никак понять не могу... РусНаци их веками чмырили. Вроде и не тот народ, что готов подошвы лизать а лижет... Шамиль точно бы такого не делал.
Для рамзана тяжёлые дни наступают, 300млрд буду чимаданами привозить. Да и привозить скоро нечего будет. А потом скорее всего погромы. Как это в рассее принято.