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Новости Война в Украине
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 27 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 27 февраля

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ЗСУ.

Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

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В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.

Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожены и повреждены самолеты – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед, танков – около 150, ББМ – свыше 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, Четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 единицы.

Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+35
Ох-ть підари, цих в полон не брати.
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27.02.2022 21:57
+34
не пойму, почему не ******* по этому аэродрому, раз с него происходит агрессия на Украину? По Миллерово же бахнули
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27.02.2022 21:57
+32
хай еще какая то тварь скажет мне про МЫШЕБРАТЬЯ

урою
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27.02.2022 22:01
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Вставай, народ Украинский,

На суверенный бой,

С безумной кликой Каинов,

С про-путинской бедой!

Не смог гадёныш выдержать

Свободы от себя,

Теперь нам надо выдюжить

Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь

поверит в его ложь:

про нациков, бандеровцев

и про Донбасс трындеж.

Заслал туда бандитствующих

Стрелковых, Моторол

И Урайну, гарну дивчину

Терзает мерзкий тролль.

Отжал он автоматами

Наш полуостров Крым

И сделал малороссию

Придатком сырьевым.

Пугает всех он Западом:

Кто верует - блажен.

Психозом стал он массовым

Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи

С ракетами послал

Бомбить Одессу с Киевом,

Что б влезть на пьедестал,-

Тут Миру стало ясно, что

Совсем с ума сошёл

Обиженный историей,

Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните

Смелей ведь с нами бог!

Что для Украйны новый путь,

Для Русских эпилог!

Стал на века отверженным

Кичливый "Русский Мир".

Украйны верные сыны,

Огонь из всех мортир!

Жека Новобытов, 26.02.2022
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27.02.2022 23:01 Ответить
В Гвардейском (Днепр.обл Новомосковский р-н) ликвидировали колонну диверсантов. Фото
21.20. 27.02.2022.


Воины ВСУ в Гвардейском ликвидировали колонну российских диверсантов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост".

Судя по фото, выложенных на канале, украинские воины сожгли технику, на которой передвигались оккупанты. Самих захватчиков нейтрализовали. Сколько оккупантов погибло в этом бою, на данный момент неизвестно.
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27.02.2022 23:01 Ответить
подписываем петицию в НАТО о закрытии неба над Украиной. осталось 5 дней, набрано чуть больше половины

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 23:17 Ответить
вже підписала,і надіслала посилання всім друзям
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27.02.2022 23:22 Ответить
Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3319865

Новый Мир наступил! Боевые порядки роSSии
Открывают эпоху! Над руSSью восходит заря!
Весь роSSийский народ сыновьями гордиться своими
Что для братской Украйны собой удобряют поля! ....
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27.02.2022 23:29 Ответить
Україна ось-ось почне пермовини,а Путін входить в Бердянськ - а що то такі правила перемовин?
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27.02.2022 23:42 Ответить
На кадрах CNN видно, как тяжелый огнемет ТОС-1 развернут у границы с Украиной.
Тяжелый огнемет ТОС-1 способен стрелять термобарическими ракетами.
Согласно сообщениям, термобарическое оружие способно испарять человеческие тела и разрушать внутренние органы.
По данным The Guardian, на кадрах из России видно, как термобарическая ракетная установка направляется в сторону границы с Украиной. https://www.yahoo.com/news/russian-army-deploys-tos-1-135336380.html
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27.02.2022 23:55 Ответить
Блин, ну чес сказать такая оперативная информация не очень удовлетворяет. По Запорожью ******* не так давно, что, как, не могу найти информацию, что с Мелитополем, Бердянском, Токмаком, Васильевкой......
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28.02.2022 00:09 Ответить
В Бердянськ дали увійти в тил наших біля Маріополя- їх там сук зустрінуть
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28.02.2022 00:11 Ответить
Бердянск сдали, Васильевку вроде тоже. Токмак могут вообще обойти он не нужен. Теперь разделятся - одни направо на Марик, другие на Запорожье (40 км осталось).
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28.02.2022 00:43 Ответить
Виктор Житняков

Беларусские войска готовятся вторгнуться утром в Украину

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
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28.02.2022 00:31 Ответить
А вообще ПВО у нас есть? Что то не похоже. Ракеты туда-сюда летают без проблем.. самолеты. Ну ладно шустрые мелкие, но грузовые черепахи... Пару бортов с десантурой грохнуть - сразу охота отпадет..
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28.02.2022 00:45 Ответить
Бльбофюреру хана... наверное отключат от всего что можно и возможно его личные батарйки изымут. Оступи он так с Израилем-отсчет бы давно затикал.
Вот только чеченцев никак понять не могу... РусНаци их веками чмырили. Вроде и не тот народ, что готов подошвы лизать а лижет... Шамиль точно бы такого не делал.
Для рамзана тяжёлые дни наступают, 300млрд буду чимаданами привозить. Да и привозить скоро нечего будет. А потом скорее всего погромы. Как это в рассее принято.
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28.02.2022 01:01 Ответить
--Для А. Антипова ! Вчора мали розмоау з рідними із Мелітополя . Там все прогнозовано : населення давно вражено бацилою русского мира . Відповідно маємо і аналогічний результат : ключове місто перед Кримом здали без пострілу... Танчик заїхав місто --збив причілок в СБУ і все скінчилося... На Міськраді розвиівається триколор РФ. Танкісти шниряють по квартирах і жебрають їжу... Повернути його буде тяжко : він у зоні досяжносі обстрілів із Криму . Та найголовніше : московские женьі генералитету ужас. как любят мелитопольскую черешню...
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28.02.2022 13:18 Ответить
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