За сутки штурмовая авиация ВСУ нанесла удары по 6 колоннам военной техники оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины.
"Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье.
Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага.
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NEXTA@nexta_tv · 2h⚡️The moment of the strike on the airport in #**********
http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
"Українські кібер війська взламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте.
Контактів дуже багато, тому зробили бот для зручності вибору кому ви можете сказати свої почуття і думки. І не соромтесь у висловах".
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ЕС может принять решение об отключении беларусских банков от SWIFT уже завтра. https://t.me/charter97_org/63913
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Українці! Виженемо погань з України...ну...виженемо..ви зрозуміли)) І відновимо нашу Неньку. Залікуємо рани. Все буде Україна!!!
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ДП «ДержККБ «Луч» передало десятки ПТРК «Скіф» та «Корсар» для ЗСУ. Раніше їх готували на експорт.
@Yar_Bondarenko
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6 хв
ТЕРМІНОВО!
Всі, у кого є знайомі біля БОРОДЯНКИ.
Там ворожий БУК, треба його знайти і передати дані про місцезнаходження до наших ЗСУ.
Передайте далі, розповсюдьте якомога швидше.
Уточнення між Бучею і Ірпінем.