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Новости Война в Украине
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За сутки штурмовая авиация ВСУ нанесла удары по 6 колоннам военной техники оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки штурмовая авиация ВСУ нанесла удары по 6 колоннам военной техники оккупантов

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины.

"Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье.

Смотрите также: Первая успешная атака на самолет российских оккупантов в украинском небе. ВИДЕО

Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага.
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Топ комментарии
+45
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27.02.2022 23:37
+27
Сла́ва Украї́ні В Харьков зашел долгожданный конвой. NLAW, SMAW-D, Javelin, Stinger и много других приправ для жареных "асвабадителей"

Сегодня 21.20
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27.02.2022 23:36
+26
прівєт баранам із Барановічєй

ЕС может принять решение об отключении беларусских банков от SWIFT уже завтра. https://t.me/charter97_org/63913
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27.02.2022 23:34
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В БЕРДЯНСКЕ УЖЕ КАЦАПЫ
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27.02.2022 23:32 Ответить
В БЕРДЯНСКЕ УЖЕ КАЦАПЫ
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27.02.2022 23:36 Ответить
Слезай со швабры ,членосос ватный ,а то макушку проткнет .
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27.02.2022 23:42 Ответить
ты не ругайся а инфу проверь дурень
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27.02.2022 23:53 Ответить
ты тупой вынужденный ход
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28.02.2022 00:25 Ответить
Не уже, а проїздом на той світ

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28.02.2022 00:03 Ответить
кацап....синоним
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27.02.2022 23:47 Ответить
в спам. Это украинская армия и не сегодня.
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27.02.2022 23:37 Ответить
ЕСЛИ Это украинская армия и не сегодня.-ТО Я ИЗВЕНЯЮСЬ ПРОСТО ХОЧУ ЕСЛИ ПРАВДА ВРАГ ТО ДАТЬ ОГЛАСКУ
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27.02.2022 23:41 Ответить
ИзвЕняюсь - може написати тільки кацап. Так що іди *****!
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28.02.2022 07:48 Ответить
А вот так дали подстрачника кацапердам в Буче Киевской области, не допустив к Киеву.

http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
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27.02.2022 23:41 Ответить
А вот такого подсрачника дали наши хлопцы кацапам в Буче Киевской области, не допустив к Киеву. Видео комментирует наш эмоциональный дядька.Все его эмоции поддерживаю.

http://argumentua.com/novini/zhitel-buch-pokazav-shcho-stalo-z-kolonoyu-ros-yan-z-simvolom-v-yaka-rukhalas-do-ki-va
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27.02.2022 23:46 Ответить
іди нах%й рускій бот
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27.02.2022 23:40 Ответить
095 425 66 80 Мацегора Генадій Миколайович,мер ЗРАДНИК Куп'янська.
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27.02.2022 23:33 Ответить
Ему можно передать привет от бабы с косой.
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27.02.2022 23:34 Ответить
НЕ МОЖНО А НУЖНО
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27.02.2022 23:35 Ответить
Вот уже что появилось в сети:
"Українські кібер війська взламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте.

Контактів дуже багато, тому зробили бот для зручності вибору кому ви можете сказати свої почуття і думки. І не соромтесь у висловах".

https://t.me/gov_rf_bot
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27.02.2022 23:37 Ответить
Хоч би не повісивсь від докорів совісті
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28.02.2022 00:30 Ответить
прівєт баранам із Барановічєй

ЕС может принять решение об отключении беларусских банков от SWIFT уже завтра. https://t.me/charter97_org/63913
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27.02.2022 23:34 Ответить
О - ещё один остров, оторванный от мира будет.
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27.02.2022 23:36 Ответить
Теперь Беларусь никуда от Путина не денется. Единственное, что этой стране осталось - шагать с оккупантами в ногу и быть у них на подхвате.
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28.02.2022 06:47 Ответить
і то швидко, до 9 год.
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27.02.2022 23:38 Ответить
Действительно бараны: вместо свержения колхозного психопата впустую болтались по городу, повторяли мантру "жыве Беларусь" и дарили цветы гестаповцам.
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28.02.2022 00:11 Ответить
УРА ! суки белорусские это вам за десант и за ракеты по нам
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28.02.2022 00:57 Ответить
Сла́ва Украї́ні В Харьков зашел долгожданный конвой. NLAW, SMAW-D, Javelin, Stinger и много других приправ для жареных "асвабадителей"

Сегодня 21.20
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27.02.2022 23:36 Ответить
Зачем писать время? Длинный язык- находка для врага
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27.02.2022 23:50 Ответить
наоборот, пусть знают и думают, еще есть время сдаться.
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28.02.2022 00:16 Ответить
Словаччина пропонує ЄС створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до Європейського Союзу, щоб у майбутньому допомогти Україні стати на ноги і відновитися після війни.

Українці! Виженемо погань з України...ну...виженемо..ви зрозуміли)) І відновимо нашу Неньку. Залікуємо рани. Все буде Україна!!!

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/9376
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27.02.2022 23:36 Ответить
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27.02.2022 23:37 Ответить
Ще й який!
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27.02.2022 23:45 Ответить
У вічно Лєгітімного аж шапка з рук випала, коли він побачив, на що здатні його колишні співвітчизники і як круто йому повезло в 2014му дістатися до Ростова живим. )
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28.02.2022 00:05 Ответить
Nick mytriiev@NDmytriiev%F0%9F%87%BA%F0%9F%87%A6" target="_BLANK">Dmytriiev@NDmytriiev🇺🇦

ДП «ДержККБ «Луч» передало десятки ПТРК «Скіф» та «Корсар» для ЗСУ. Раніше їх готували на експорт.
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27.02.2022 23:39 Ответить
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko
@Yar_Bondarenko

·
6 хв

ТЕРМІНОВО!

Всі, у кого є знайомі біля БОРОДЯНКИ.

Там ворожий БУК, треба його знайти і передати дані про місцезнаходження до наших ЗСУ.

Передайте далі, розповсюдьте якомога швидше.

Уточнення між Бучею і Ірпінем.
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27.02.2022 23:42 Ответить
он тупой как валенок слава богу что оно не командует армией в боях
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28.02.2022 00:58 Ответить
Оба варианта годятся.
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28.02.2022 00:36 Ответить
Новые самолеты нашим пилотам и побыстрее! Наши ВВС должны быть оснащены современным оружием!
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28.02.2022 07:26 Ответить
На щет длинных языков. С сегоднешнего дня, такая инфа -гос таина. О операциях по передаче гостинцев, будут знат. Толко не-которые. Необходимо закрыт. Кометы
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28.02.2022 18:07 Ответить
 
 