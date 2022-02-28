352 мирных жителя, в том числе 14 детей, погибли в результате вторжения РФ в Украину, - Минздрав

С 24 февраля российские оккупанты убили 352 гражданских лица, в том числе 14 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, также были ранены 1684 гражданских лица, из них 116 детей.

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