352 мирных жителя, в том числе 14 детей, погибли в результате вторжения РФ в Украину, - Минздрав
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С 24 февраля российские оккупанты убили 352 гражданских лица, в том числе 14 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
По данным Минздрава, также были ранены 1684 гражданских лица, из них 116 детей.
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