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352 мирных жителя, в том числе 14 детей, погибли в результате вторжения РФ в Украину, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С 24 февраля российские оккупанты убили 352 гражданских лица, в том числе 14 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, также были ранены 1684 гражданских лица, из них 116 детей.

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⚡️ВСУ вернули контроль над Волновахой - Арестович.
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28.02.2022 00:28 Ответить
Слухав його звернення оптимістична промова , дочекаємося завтра ! Відкриття бірж
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28.02.2022 01:37 Ответить
Созывайте СОВБЕЗ ООН И ВЫГОНЯЙТЕ РАШУ ИЗ СОВБЕЗА- тем более что она туда попала мошенничеством .

А если сотрудники ООН прячут или затягивают показ правоустанавливающих документов - объявляйте их коррупционерами за кацапские деньги.
Главное - не стесняйтесь их бомбить на дипломатическом фронте
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28.02.2022 00:37 Ответить
наконец-то они выяснили, что РФ не имеет права "вето",
их раздели до трусов и кацапы гуляют лесом
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28.02.2022 04:17 Ответить
Вдень Денисова казала 16 діток загинуло - їй я більше довіряю
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28.02.2022 00:40 Ответить
Раю заливают бетоном...., это капец......
https://www.youtube.com/watch?v=PhzGwPYzIlA
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28.02.2022 01:08 Ответить
ЗАПОР ОТПОРОМ! Алан БАДОЕВ обратился к российским и белоруским мамам! СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Женщины, вы ещё можете спасти своих детей, их используют как мясо, заранее зная что они обречены. Для них приготовили не награды или вознаграждение , для них приготовили только мусорные мешки. То что для вас самое дорогое для Путина это ничто . Кто ещё может спасайте мальчиков. Бог вам в помощь, а бог это ваша любовь
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28.02.2022 01:23 Ответить
А москальська пропаганда досить вірить що вони нас примирять , угу , з насінням соняшника . Вільні птахи ******* їх
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28.02.2022 01:29 Ответить
Обидно и очень жаль!хуже всего когда дети не увидит нечего, а уже рядом с богом под ручку!
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28.02.2022 01:57 Ответить
Вечная Память
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28.02.2022 02:06 Ответить
Решил посмотреть параша ТВ. Это кошмар! Я не верил своим ушам......
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28.02.2022 02:17 Ответить
Ну так какой мир Зеленский увидел в глазах Путлера? А убитых женщин и детей он там не увидел? Все хочу спросить поклонников "сватов" - как там войну закончили? Кто победил? Бо выбранный вами президент ее еще в 2019 году закончил
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28.02.2022 03:21 Ответить
Оккупанты должны знать простое правило: в городах где были убиты, ранены или похищены мирные жители ВСУ в плен брать не будет.
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28.02.2022 04:39 Ответить
 
 