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Новости Война в Украине
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война (46875) Киев (24550) Офис Президента (1694) Арестович Алексей (327)

Оккупанты прекратили движение на Киевском направлении, угрозы большим городам нет, - ОП. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать на главном направлении – Киевском. Угрозы большим городам нет.

Об этом сообщил во время брифинга советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты полностью прекратили движение с севера и запада Киева, некоторые подразделения противника отходят. Наша артиллерия и авиация наносят значительные удары и заставляют задуматься: может, вообще стоит отойти.

Черниговское и Сумское направление – тишина, Харьковское направление – попытка дневного входа, которая закончилась печально для тех, кто хотел сходить.

Что касается Купянска: несмотря на запись с мэром города и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию - там не все так просто.

Зона ООС - благодаря контратаке ВСУ Волноваху отбили, там находятся наши войска, и они локализуют проблемы южнее Волновахи.

Мариуполь держится, никаких проблем. Бердянск занят противником, там не было наших войск.

Произошел воздушный налет на Украину - три ракетных удара совершены по Киеву, одна ракета неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Ракетные удары были также по Житомиру, Запорожью.

Каждый день для нас - это новые победы и усиление веры в свои собственные силы. По состоянию на 18 часов потери противника: личный состав - 4500 человек (это убиты и ранены), уничтожены и повреждены 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БМП, около 50 пушек, два корабля.

Держим оборону. Приходят новые силы. За двое суток более 100 тысяч резервистов поступили в ВСУ и силы теробороны.

Наша тактика дает огромные успехи, по крайней мере, эти два дня, а дальше посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо, если они начали отступать в Киевском направлении – самом главном. Угрозы большим городам нет.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
Їх треба вбивати незалежно від того просуваються вони у глиб чи ні. І не вірити жодному брехливому слову цих чорних ротів.
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28.02.2022 00:59
+25
Слышал, чё Путин сказал? - Он в 50 метрах, как я услышу?! - Он сказал - ядерные силы в готовность! - Ядерные? - Ну - На которые 200 миллиардов выделили? - Ну - Так мы ж те деньги на ремонт своих поместий потратили. - Тссс, дурак, услышит же! - Да не, он же в 50 метрах сидит...
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28.02.2022 00:58
+25
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28.02.2022 00:59
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Слышал, чё Путин сказал? - Он в 50 метрах, как я услышу?! - Он сказал - ядерные силы в готовность! - Ядерные? - Ну - На которые 200 миллиардов выделили? - Ну - Так мы ж те деньги на ремонт своих поместий потратили. - Тссс, дурак, услышит же! - Да не, он же в 50 метрах сидит...
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28.02.2022 00:58 Ответить
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28.02.2022 00:59 Ответить
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28.02.2022 01:00 Ответить
оно ******** ? что боится дыхания генералов или они анализы не давали по какать?
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28.02.2022 01:09 Ответить
звездный час люськи ! Почему нет никакой информации по Мелитополю ? Или клоунарий сдает Юг ? ОКАЗЫВАЕТСЯ в Бердянске не было военных ?
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28.02.2022 01:18 Ответить
Ну как бы киев важнее. Как бы надо оружие везти с запада, чтобы потом освобождать восток и юг
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28.02.2022 01:45 Ответить
ОНО ЧМО ПЛЕШИВОЕ ПЕРЕЛЯКАННОЕ
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28.02.2022 06:28 Ответить
судя по таким рассадкам, оно боится, чтобы его не траванули воздушно-капельнвм путем... причем и своего окружения боится... шиза и паранойя...
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28.02.2022 06:46 Ответить
Я думаю, що однієї ЧУДОВОЇ миті в його кабінеті погасне світло, він до дверей - зачинені, до телефону - мовчить, і не треба ніякої табакерки.
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28.02.2022 06:16 Ответить
-Вообщє нічєго.
А кто там вообщє?
- Да говорят хуіло какоє-то
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28.02.2022 01:09 Ответить
Не останавливатся . Пришло оружие бить гнать и бить в смерть. ВСе должны сдохнуть все до единого
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28.02.2022 06:26 Ответить
Їх треба вбивати незалежно від того просуваються вони у глиб чи ні. І не вірити жодному брехливому слову цих чорних ротів.
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28.02.2022 00:59 Ответить
Особенно разведчику неизвестно какой страны - арестовичу
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28.02.2022 01:01 Ответить
Увага! Росіяни просунулися вглиб! Вглиб української землі )))
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28.02.2022 01:17 Ответить
2535 років тому наші предки на цій території перемогли непереможну до того перську армію Дарія І. Яким чином? Вивчайте історію - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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28.02.2022 06:27 Ответить
АРЕСТОВИЧ , не забивай баки
враг готовит котёл на востоке доя украинских военных
две группировки идут навстречу из Харькова и Крыма и хотят замкнуть Котел , а потом шантажировать и требовать сложить оружие и подписать капитуляцию Украине
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28.02.2022 01:00 Ответить
че то слабо они идут друг другу навстречу, между группировками тысячи км
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28.02.2022 01:01 Ответить
Из Харькова пошли на Днепр
а с Крыма дошли до энергодара
Расстояние Днепр - Энергодар 215 км. Рисуйте на карте котёл ‼️‼️
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28.02.2022 01:07 Ответить
Дырявый котел.
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28.02.2022 01:10 Ответить
Що, до нас у Дніпро пішли? Земля скловатою.
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28.02.2022 01:13 Ответить
Говорят в направлении Днепра , но Днепр будут обходить , бо цели иные
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28.02.2022 01:15 Ответить
Котёл у тебя в пердаке дурачек
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28.02.2022 01:26 Ответить
НЕ ЧУДИ . На Днепр ??? Смешно .. Они даже не представляют как мы их ждем !!!
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28.02.2022 06:30 Ответить
У Харкові й Херсоні нема металургійної промисловості, металобрухт приїде до Дніпра й Запоріжжя своїм ходом - нормальна логістична операція.
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28.02.2022 06:39 Ответить
Кто-то блин воюет , а арахамия с аристовичем ПИСТЯТ
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28.02.2022 01:02 Ответить
Все эти котлы это русская чушь, чтобы убедить в контролируемости ситуации.
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28.02.2022 01:08 Ответить
Шо ???

вы явно кацапский троль
украинцы прошли окружение в ДАП, Илловайске, Дебальцево
ХИТРОЖОПОСТЬ ОРКОВ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ
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28.02.2022 01:10 Ответить
Я не читаю русские новости, но мне иногда попадаются их обсуждения. После провала блицкрига они все перекрасились и расказывают про котлы. Котлы это миф, который разобьется также как и блицкриг.
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28.02.2022 01:13 Ответить
Так куда они все пошли? На малые города? Что происходит? Большим не угрожает ничего, а малым городам?
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28.02.2022 01:46 Ответить
Они не имеют стратегического значения и россиянам нафіг не потрібні
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28.02.2022 01:53 Ответить
Они должны были взять города в окружения. Мариуполь, Одесса, Харьков, Киев. Зачем они пошли на Охтырку непонятно. Видимо из-за нефтеперерабатывающего завода. Теперь они зачем-то лезут на Чернигов.
Угрожает любому, так как там сейчас шастают мародеры и полный бардак. Но это следствие войны. Военная зона это там где безопасность исчезает, так как тебе на дороге может попасться дезертир, бандит или стать жертвой случайного огня. Такая история была на Донбассе в 14 году.
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28.02.2022 01:56 Ответить
Именно поэтому местным мерам и жителям вместо того чтобы прятаться нужно организовываться, чтобы организовать порядок. Потому что вы у себя повторяете Донбасс. Где менты сбежали, а остальные сидели и тряслись от страха. Никто вас от бандитизма не спасет.
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28.02.2022 01:58 Ответить
Сейчас россиянам котлы каждый день в Харькове устраивают и пленных берут, которых потом заставят очищать этот город от ихже мин лепестков. Как немцев заставляли после 2й мировой.
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28.02.2022 01:54 Ответить
2535 років тому наші предки на цій території перемогли непереможну до того перську армію Дарія І. Яким чином? Вивчайте історію - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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28.02.2022 06:41 Ответить
мабуть не варто вчити наших військових воювати...
вони насправді досвідчені і знають що роблять.
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28.02.2022 01:11 Ответить
Та вже Залужний краше знається на військовій справі, ніж Х-ло, яке, кажуть власноручно керує на карті своїми зомбаками, як колись Гітлер )
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28.02.2022 01:38 Ответить
Я взагалі не розумію, як цивільна особа, яка не має доступу до оперативної обстановки і інших можливостей генштабу може давати поради на військові теми.
Я наприклад єдине що можу, то відсилати кошти НБУ на патрони та зброю. І роблю це регулярно, кожен день. Але ж ніяк не давати поради як ті гроші тратити.
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28.02.2022 01:46 Ответить
Іван, якщо буде перемога, я пропоную вам подивіться канал "World War II", що повідомляє про події другої світової. гитлер после москви саме так і робив, тому що сам собі переконав у своєї геніальности.
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28.02.2022 01:58 Ответить
Не якщо, а коли.
Інакше буде кінець нашій цивілізації.
Росія - це рак, який треба лікувати.
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28.02.2022 02:05 Ответить
Надійся на найдобріше, готуйся до найгіршого.
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28.02.2022 02:22 Ответить
сталин сделал это еще в августе 1941 года, когда в июле 1941 года сдулся план придуманный Маршалами Семеном и Жорою, и эти два маршала тоже были смещены.
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28.02.2022 02:13 Ответить
⚡️Россияне уже ощутили на себе санкции Евросоюза по воздушному пространству. Людям приходится лететь в Египет через Казахстан, поскольку европейские страны не пускают российские самолеты.
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28.02.2022 01:01 Ответить
і як там відпочивається з заблокованими картками?
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28.02.2022 01:47 Ответить
припинили рух? може Байрактарчиком їх трішки пошугати?
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28.02.2022 01:02 Ответить
Новина класна, але люся арестович- иди на х#й !!! Вилізло чмо пиаритись, пи#дуй у ТРО.
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28.02.2022 01:03 Ответить
Арестович реально БЕСИТ как зеленский со селфи и дурацкой улыбкой
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28.02.2022 01:10 Ответить
Арестович понятно кто . От Президента сейчас отвали
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28.02.2022 06:37 Ответить
Вот я не понимаю , какие то переговоры СРОЧНО рашка решила провести . Украинцы поехали ( странная групка из опзж ) , а теперь будут завтра говорить
ВОПРОС - что они делают ночью ??? Перетирают переговоры и созваниваются с Зе? А завтра просто будет спектакль ??
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28.02.2022 01:04 Ответить
Плохо работаешь бот.
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28.02.2022 01:56 Ответить
Бяласруси о 5:00 годині свою десантуру на нас кидають. Це теж не загроза?
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28.02.2022 01:04 Ответить
А про Херсонщину уже все забыли?
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28.02.2022 01:05 Ответить
Ми Великий Вільний Український Народ, на своїй землі який був, є і буде. Друзів запрошуємо, ворогам смерть.
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28.02.2022 01:05 Ответить
Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал о системе подачи сигналов ВС РФ: - 1 белая ракета - «приготовиться к выходу» - 2 белые ракеты - «старт» - 1 желтая ракета - «препятствие» - 1 красная ракета - «стоп» «Полчаса назад была одна белая, недавно - две белых.
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28.02.2022 01:07 Ответить
ну там недалеко отошли от зари танков, когда командир взвода помахом руки указывал направление движения и.д
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28.02.2022 02:16 Ответить
Треба розвісити підсвічені бігборди у них на дорозі, щоб коли будуть їхати, бачили фото своєї розбитої техніки і полонених, а також інформація про те, що ті які здалися, лишилися живі, всі інші, які прийшли перед вами уже згоріли. Така собі соціальна реклама.
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28.02.2022 01:08 Ответить
Краще їхні трупи порозвішувати по трасах просування.Все одно нема де то дівати. А так буде наглядніще і дешевше
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28.02.2022 08:05 Ответить
Не дивлячись ні на що треба лишатися людьми. Ми ж не хочемо бути подібними до них!?
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28.02.2022 15:36 Ответить
Дотиснути ворога до кінця.
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28.02.2022 01:09 Ответить
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28.02.2022 01:12 Ответить
Дайте арестовичу автомат - хай идёт в армию
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28.02.2022 01:13 Ответить
Піти він піде... Лиш до якої армії?
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28.02.2022 01:24 Ответить
Он скорее всего разведчик раши
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28.02.2022 01:31 Ответить
Кремлівська конзерва. І, нажаль, не воно одне таке.
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28.02.2022 02:07 Ответить
о юге почти не слова....
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28.02.2022 01:14 Ответить
Рушкоокупант - пам"ятай:

Що тринадцяти - чотирнадцяти річні хлопці та дівчата яких у 2014 році висмикували із автобусів та черг за хлібом, щоб насильно записати до лав НацГвардії - сьогодні вже повноцінні 21- 22 річні каратєлі!

Краще здавайся сам!
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28.02.2022 01:14 Ответить
І за ці 8 років вони стали запеклими русофагами. Годовані російськомовними немовлятами і ветеранами, вони знаються на смаку москальського м'яса. Кацапи, тікайте, поки вас не з'їли!
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28.02.2022 01:22 Ответить
я вот одного не понимаю. Он же увольнялся
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28.02.2022 01:17 Ответить
Он говорил что Зеленский слабак, но оказалось что Зеленский настоящий кремень и Арестович потек и простил. Люсе нравятся сильные мужчины.
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28.02.2022 01:25 Ответить
А що тут незрозумілого? Рявкнули йому камандір: "Атставіть увальняться!", воно й не уволилось.
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28.02.2022 01:27 Ответить
Так что типа не приняли?

Еще не понятно кого советник Геращенко? Как так вышло что Авакова нет, а Геращенко есть?
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28.02.2022 01:41 Ответить
Люсік - очі і вуха ГРУ ГШ кацапів.
Тощій Тоша? Мутний тип. Очі і вуха ще одного мутного типа - аФФакоФФа. За інших обставин він, спотикаючись, поніс би аж бігом кацапам хліб і сіль. А так - мусить бавитись у патріота.
АФФакоФФ... Хто сказав, що його нема? Він спеціально заліг на дно, в очікуванні шторму. Дочекався. А коли все стихне - не сумнівайтесь: вискочить, як чорт з табакерки.
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28.02.2022 02:26 Ответить
Щоб не відводили перед ядерним ударом, воно ж кончєне.
Господи спаси і помилуй🙏
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28.02.2022 01:19 Ответить
Полонених цапів знищувати без жалю.На радіо частоті 7933 на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ слухайте як цапи дають команду на обстріл України, а потім кажуть, що вони нічого не знають.
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28.02.2022 01:26 Ответить
А нема в нас такого обладнання,щоб слухати.
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28.02.2022 01:48 Ответить
Это дурной знак. Значит начнут укрепляться в областях. Пользуясь тем, что территория большая, а все наши силы сконцентрированы в областных центрах. Я очень надеюсь, что ВСУ будет предпринимать попытки контрнаступления. Иначе все может плохо кончиться.
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28.02.2022 01:31 Ответить
А чого мовчите за Каховку?
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28.02.2022 01:34 Ответить
Немає логіки в тому, що рашисти будуть відступати наголовному напрямку - на Київ. Бо Київ - це головна мрія путіна! Не дуже довіряю аналітичним здібностям люсі.
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28.02.2022 01:35 Ответить
Посміхнула фраза "аналітичні здібності люсі".
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28.02.2022 02:15 Ответить
Я так полагаю, шо оно получило полную инфу о происходящем и теперь думает шо дальше делать. Потому будет какое-то затишье. Рубель рухнул, уже никто никуда не летит, а поехать то могут разве что по их крымнашемскому мосту в для всего мира УКРАИНСКИЙ Крым.. в общем случилась почти полная изоляция от внешнего цивилизованного мира, а всего лишь 4-ый день войны. Сидят небось там сейчас в бункере кумекают шо дальше делать.
Теперь с кацапской рожей никуда не ткнутся, везде будут бить. Думаю даже в Анталии и Хургаде...
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28.02.2022 01:36 Ответить
В усіх аеропортах рашостану - https://twitter.com/newkc14/status/1498046479658799111?s=20&t=**********************
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28.02.2022 01:41 Ответить
Генштаб полностью опроверг Арестовича. Планируется прорыв на Киев через создаваемую понтонную переправу в Демидове
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28.02.2022 01:55 Ответить
Не подобається мені ця тиша.
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28.02.2022 02:13 Ответить
Надо просто не давать им даже поспать
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28.02.2022 02:20 Ответить
Друзі! Звертайте увагу і придивляйтесь до попів і храмів московського патріархату.Є інформація що в їх храмах чи підвалах переховуються диверсанти.Окрім того попи московитів запудрюють мізки прихожанам що це Україна...напала на Росію!Ця інформація достовірна.Нагадую тим хто забув чи не знає.Якщо в храмах богослужіння на церковно-словянській мові,це храм московського патріархату.Людей збиває з пантелику назва храмів,а саме УПЦ і на 98% люди вірять що це українські храми. Наша Церква українська має назву ПЦУ і її предстоятель митрополит Епіфаній,а у московитів Онуфрій. Будь ласка розповсюджуйте це серед знайомих,родичів і друзів,це дуже важливо,бо війна йде не тільки на фронтах,а й в тилу і ця війна не менш небезпечна,бо це пропагандистська війна
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28.02.2022 03:53 Ответить
"....По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать ....."
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28.02.2022 06:16 Ответить
 
 