Оккупанты прекратили движение на Киевском направлении, угрозы большим городам нет, - ОП. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать на главном направлении – Киевском. Угрозы большим городам нет.
Об этом сообщил во время брифинга советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты полностью прекратили движение с севера и запада Киева, некоторые подразделения противника отходят. Наша артиллерия и авиация наносят значительные удары и заставляют задуматься: может, вообще стоит отойти.
Черниговское и Сумское направление – тишина, Харьковское направление – попытка дневного входа, которая закончилась печально для тех, кто хотел сходить.
Что касается Купянска: несмотря на запись с мэром города и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию - там не все так просто.
Зона ООС - благодаря контратаке ВСУ Волноваху отбили, там находятся наши войска, и они локализуют проблемы южнее Волновахи.
Мариуполь держится, никаких проблем. Бердянск занят противником, там не было наших войск.
Произошел воздушный налет на Украину - три ракетных удара совершены по Киеву, одна ракета неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Ракетные удары были также по Житомиру, Запорожью.
Каждый день для нас - это новые победы и усиление веры в свои собственные силы. По состоянию на 18 часов потери противника: личный состав - 4500 человек (это убиты и ранены), уничтожены и повреждены 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БМП, около 50 пушек, два корабля.
Держим оборону. Приходят новые силы. За двое суток более 100 тысяч резервистов поступили в ВСУ и силы теробороны.
Наша тактика дает огромные успехи, по крайней мере, эти два дня, а дальше посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо, если они начали отступать в Киевском направлении – самом главном. Угрозы большим городам нет.
Пожалуйста, подождите...
А кто там вообщє?
- Да говорят хуіло какоє-то
враг готовит котёл на востоке доя украинских военных
две группировки идут навстречу из Харькова и Крыма и хотят замкнуть Котел , а потом шантажировать и требовать сложить оружие и подписать капитуляцию Украине
а с Крыма дошли до энергодара
Расстояние Днепр - Энергодар 215 км. Рисуйте на карте котёл ‼️‼️
вы явно кацапский троль
украинцы прошли окружение в ДАП, Илловайске, Дебальцево
ХИТРОЖОПОСТЬ ОРКОВ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ
Угрожает любому, так как там сейчас шастают мародеры и полный бардак. Но это следствие войны. Военная зона это там где безопасность исчезает, так как тебе на дороге может попасться дезертир, бандит или стать жертвой случайного огня. Такая история была на Донбассе в 14 году.
вони насправді досвідчені і знають що роблять.
Я наприклад єдине що можу, то відсилати кошти НБУ на патрони та зброю. І роблю це регулярно, кожен день. Але ж ніяк не давати поради як ті гроші тратити.
Інакше буде кінець нашій цивілізації.
Росія - це рак, який треба лікувати.
ВОПРОС - что они делают ночью ??? Перетирают переговоры и созваниваются с Зе? А завтра просто будет спектакль ??
Що тринадцяти - чотирнадцяти річні хлопці та дівчата яких у 2014 році висмикували із автобусів та черг за хлібом, щоб насильно записати до лав НацГвардії - сьогодні вже повноцінні 21- 22 річні каратєлі!
Краще здавайся сам!
Еще не понятно кого советник Геращенко? Как так вышло что Авакова нет, а Геращенко есть?
Тощій Тоша? Мутний тип. Очі і вуха ще одного мутного типа - аФФакоФФа. За інших обставин він, спотикаючись, поніс би аж бігом кацапам хліб і сіль. А так - мусить бавитись у патріота.
АФФакоФФ... Хто сказав, що його нема? Він спеціально заліг на дно, в очікуванні шторму. Дочекався. А коли все стихне - не сумнівайтесь: вискочить, як чорт з табакерки.
Господи спаси і помилуй🙏
Теперь с кацапской рожей никуда не ткнутся, везде будут бить. Думаю даже в Анталии и Хургаде...