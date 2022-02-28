"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

Российские военные завладели украинским одностроем и видом сил теробороны и планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.

"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов!

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.

Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.

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Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.

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