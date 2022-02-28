РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8033 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
26 144 31
война (46875) ОГА (2376) Россия (91288) Херсон (2104)

"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные завладели украинским одностроем и видом сил теробороны и планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.

"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов!

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.

Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.

Поделитесь этой публикацией. Это должны понимать и знать все.

Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Под Херсоном оккупанты расстреляли машину скорой помощи: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дары!" ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Фашисти!!!!!типер ви рузумієте що нас чекало би як би ми не почали супротив,вони би нас в газових камерах травили,думаєте для кого в тайзі Шойгу збирався города будувати
показать весь комментарий
28.02.2022 01:32
+17
Каждый их план гнуснее предыдущего.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:33
+16
⚡️Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Демпартия) подписала указ, запретив своему штату вести бизнес с РФ, поручив изъять из страны инвестиции, а также принять беженцев из Украины.

«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полонених цапів знищувати без жалю.На радіо частоті 7933 на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ слухайте як цапи дають команду на обстріл України, а потім кажуть, що вони нічого не знають.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:25 Ответить
Ты какой-то подозрительный тип, и ссылка подозрительная, не вирус ли ты какой-то тут распростроняешь?
показать весь комментарий
28.02.2022 01:28 Ответить
а ми їх 300_м медичну допомогу 😡
показать весь комментарий
28.02.2022 01:43 Ответить
НАРОД!
робіть таку та схожі розсилки на мило парші.

Поздавляю 4500 кусков удобрения, 150 танков нах, 600 БТР И БМП, 19 самолетов, 18 вертолетов
Делайте репост, пока живы)
Ждите доллар по 300!

А теперь на колени и просить прощения!
Вчіть - Слава Україні!

- Героям СЛАВА!

- Бандера наш батько!

Сиджу розсилаю на усі можливі адреси, нажаль по іншому не можу(
Гроші на АРМІЮ скинув, що вільні були.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:27 Ответить
Пиво в Москве по 32грн))
показать весь комментарий
28.02.2022 01:42 Ответить
задорого буде, Українцям з доплатою! Мінімум у 2 рази
показать весь комментарий
28.02.2022 01:47 Ответить
Сорі, забув наголосити - на любе МИЛО!
показать весь комментарий
28.02.2022 01:48 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1b1LICsPfDI47WFMII0KULYNhap5CVDzg/view?usp=sharing
показать весь комментарий
28.02.2022 02:22 Ответить
Паляніца
показать весь комментарий
28.02.2022 04:15 Ответить
⚡️Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Демпартия) подписала указ, запретив своему штату вести бизнес с РФ, поручив изъять из страны инвестиции, а также принять беженцев из Украины.

«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:29 Ответить
Хай будуть обережні, ато багато хто спробує зараз прикинутись біженцем з України.
показать весь комментарий
28.02.2022 05:31 Ответить
Фашисти!!!!!типер ви рузумієте що нас чекало би як би ми не почали супротив,вони би нас в газових камерах травили,думаєте для кого в тайзі Шойгу збирався города будувати
показать весь комментарий
28.02.2022 01:32 Ответить
Каждый их план гнуснее предыдущего.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:33 Ответить
Російські окупанти не говорять українською і не знають місцевих назв. Тому ії легко вирізняти при спілкуванні
показать весь комментарий
28.02.2022 01:34 Ответить
Але як це пояснити старушці 75 років , або нервованій мамці з двума дітьми на руках . Тим більш в Херсоні , де українську знають усі , але розмовляють на ній дуже й дуже корчи ...

Єфективнійше просто не виходити й не відкривати двері , ніж коли вже відкрив , а там людина зі зброєю . Навіть якщо з"ясують що москаль , то й що це змінить ? Якщо їх візмуть у заручники , то хто з ними буде панькатися ?!

Крайще , не відкривати й позводнити до контактного номера тероборони чи поліції .
показать весь комментарий
28.02.2022 01:47 Ответить
В Херсоні куча ватанів. Вони можуть і самі поїхати якщо кацапляндєри скажуть. Хоча вони і ссикуни в більшій мірі
показать весь комментарий
28.02.2022 01:38 Ответить
Я с пленными вообще не понимаю, говорят, что их уже 1000. Куда их девают? Отправляйте их в ЕС, пусть там их держат. Тут они точно не нужны.
показать весь комментарий
28.02.2022 01:41 Ответить
Може на органи? Був колись веселий фільм про пригоди пєрвобитних людей, то там канібали хавчик за собою водили, а потім носили і іли по частям, спочатку руки зідять і прижгуть, потім одну ногу, другу і так далєє поки одна срака не залишиться. А як срака залишалась, тоді у них пір був. Ось так люди колись жили. Можете Лесю Подеревлянському пересказать
показать весь комментарий
28.02.2022 04:21 Ответить
https://twitter.com/newkc14/status/1498019144679239680?t=mBGRw223NoluGsvk58_SlA&s=19


Це якийсь лютий треш....це повний пздець... Не вірю, що 145 млн.країна могла до такого дійти...
😆🤣😆🤣 Невже РУССКІ не бачать, що це ментально хвора людина?

Навіть зек Якунович, більш адекватним виглядав на фоні Пуйла😆😆😆
показать весь комментарий
28.02.2022 01:42 Ответить
Кавказ Центр = хороший сайт
показать весь комментарий
28.02.2022 01:48 Ответить
Кажется, там никто, никуда уже не идёт. И очень похоже, что хутину кирдык. Посмотрите, что уже с курсом у них - 150-200 за доллар. Сбербанк покидают ведущие специалисты, экономика уже начинает своё пике, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 01:52 Ответить
Не завжди....у них зазвичай свої, мусульманські штучки)))..потрібно добре фільтрувати.... Але інколи трапляється щось цікавеньке....
показать весь комментарий
28.02.2022 01:52 Ответить
Просто я еще со времен Майдана его помню )
показать весь комментарий
28.02.2022 02:41 Ответить
Не ментально. ***** больнэ на всю голову
показать весь комментарий
28.02.2022 01:52 Ответить
А не може бути таке.....ШО ДЄД ПОЧИНАЄ КОСИТИ ПІД ДУРКУ? Ну типу, щоб не попасти в ГААГУ...Типу визнають лікарі неосудним і відправлять на лікування...
показать весь комментарий
28.02.2022 01:59 Ответить
А почему именно в Гаагу?
Нигде раньше не втречал эту мысль, попробую быть первым: может, Украина Сама будет решать, где и как судить эту мразь? В разбитой Волновахе или Симферополе? Или на развалинах кремля?
показать весь комментарий
28.02.2022 07:51 Ответить
Мы эвакуируем ВСЁ кацапьё на ТОТ СВЕТ !!!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:27 Ответить
Значить треба оту техніку лупить дронами, Бпйрактарами Джавелінами зверху та з боків.
Смерть кацапським підарасам!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:42 Ответить
Хер им а не херсонцев.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:59 Ответить
 
 