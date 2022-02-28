"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные завладели украинским одностроем и видом сил теробороны и планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.
"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов!
Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.
Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.
Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.
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Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
робіть таку та схожі розсилки на мило парші.
Поздавляю 4500 кусков удобрения, 150 танков нах, 600 БТР И БМП, 19 самолетов, 18 вертолетов
Делайте репост, пока живы)
Ждите доллар по 300!
А теперь на колени и просить прощения!
Вчіть - Слава Україні!
- Героям СЛАВА!
- Бандера наш батько!
Сиджу розсилаю на усі можливі адреси, нажаль по іншому не можу(
Гроші на АРМІЮ скинув, що вільні були.
«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
Єфективнійше просто не виходити й не відкривати двері , ніж коли вже відкрив , а там людина зі зброєю . Навіть якщо з"ясують що москаль , то й що це змінить ? Якщо їх візмуть у заручники , то хто з ними буде панькатися ?!
Крайще , не відкривати й позводнити до контактного номера тероборони чи поліції .
Це якийсь лютий треш....це повний пздець... Не вірю, що 145 млн.країна могла до такого дійти...
😆🤣😆🤣 Невже РУССКІ не бачать, що це ментально хвора людина?
Навіть зек Якунович, більш адекватним виглядав на фоні Пуйла😆😆😆
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!
Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".
"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".
"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.
ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нигде раньше не втречал эту мысль, попробую быть первым: может, Украина Сама будет решать, где и как судить эту мразь? В разбитой Волновахе или Симферополе? Или на развалинах кремля?
Смерть кацапським підарасам!