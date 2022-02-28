Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля
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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"Противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.
Во время воздушно-наземной наступательной операции он продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
На Полесье в направлении КИЕВ враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе ДЕМИДОВ. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.
По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника.
Группировка войск обороны г. Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.
Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Буква V на кузовах.
Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?
Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!
Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".
"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".
"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.
ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С одной стороны - проверка эффективности шпионажа, с другой - косвенное препятствие обмена боеголовками.
И да, если бы запад мог этими разведданными эффективно воспользоватся, они бы ими воспользовались - экономические потери для всего цивилизованного мира тоже очень существенные, а от диктаторов и за меньшее избавлялись.
П.С. не треба мені казати, що не всі вони такі - я не буду не перед ким вибачатись, я кажу як є - білоруси нам не браття, через них іскандери ******* по наших містах, там заправляють ворожу техніку і підтримают наступ *****
Слава ВСУ! Слава Укоаїнї!
Те, кому усатый хер доверил оружие очень мало, а остальное население уже 20 лет живет как в концлагере. Он не потому не помогает пыне, что не хочет последствий, а ему тупо некого отправить, отморозков и зашуганного мяса у него в армии очень мало.
Если он даст оружие хоть десятой части тем, кому не всё равно на свою страну, ему тут же вафли - прям в тот же день начнётся гражданка в Беларуси. Этим ребятам будет посрать на русские войска на своей земле, они переглянутся, тихо передушат командиров и пойдут разрозненными отрядами на свою столицу - перебьют отделения милиции, взорвут остатки омона и аэродромы, сделают всё, что бы усатый хер никуда от них не делся.
И вот это он очень хорошо понимает.
Тогда, тогда попутно возникает вопрос: А сколько же дней они там могут простоять?
Потому что мистеру Джавелину это ну никак уж не нравится, да и у перелётных птичек семейства байрактаров зрение ну просто очень остр_ОЕ
https://twitter.com/vasilkanev4/status/1498078488028401671
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война
Уже сожжены, подбиты, раскурочены либо пришли непригодность сотни танков, БТР, БМП. Но, потеря московитами одной боевой машины пехоты стоит особняком. Ее увели из-под носа у оккупантов в селе Любимовка Каховского района.
Причем, селянин осуществил эту диверсию средь бела дня на легендарном колесном тракторе «Беларус», взяв на буксир «бесхозную» технику. Мол, чего добру зря пропадать!
Хотя злые языки уверяют, что это у хозяйственного селянина проснулись гены конокрада. Вот и увел бесстрашный ром «железного коня», вписав тем самым свой маленький подвиг в историю войны с российскими оккупантами.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает." Н.В.ГОГОЛЬ.
Не гупає на околицях, не стріляють гармати ППО.