Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.

Во время воздушно-наземной наступательной операции он продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

На Полесье в направлении КИЕВ враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе ДЕМИДОВ. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.

По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

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Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника.

Группировка войск обороны г. Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ", - говорится в сообщении.