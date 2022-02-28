Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Участник переговоров с государством-агрессором Давид Архамия рассказал о планах украинской делегации.
Соответствующий пост он разместил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переговоры пойдут либо в нужном 🇺🇦 направлении, либо как русский военный корабль", - написал Арахамия.
Напомним, в воскресенье, 27 февраля, делегация страны-агрессора прибыла в Гомель (Беларусь) для "переговоров". Представители Украины ехать в Гомель отказались, потому что Россия потребовала, чтобы к началу переговоров Украина сложила оружие. Зеленский заявил, что Украине подходит любой город в стране, с территории которой не летят в нашу сторону ракеты. Наконец договорились о том, что делегации встретятся на границе с Беларусью, в районе реки Припять. Переговоры должны были начаться около 17, затем их отложили, потому что наша делегация изменила маршрут. Ожидается, что они состоятся ближе к утру 28 февраля.
Пожалуйста, подождите...
І що, ні у кого з керівництва ця вимога не викликала якихось запитань, роздумів і висновків?
Ау, Президенте України! Отямтеся! Подумайте краще!
5 хв ·
Вы кстати можете поучаствовать в ДДоС-атаках https://help-ukraine-win.firebaseapp.com (сделали ребята из DC) или пораскидывать по заберебрику ссылки на двухсотых захватчиков https://200rf.com
( Джерело - https://censor.net/ua/news/3319251/ )
Ні, це твердження є необгрунтованим припущенням. Скоріше, навпаки: Путін і його режим в РФ порушили практично всі договори, тому нема підстав вважати, що вони не порушать нові якісь договори чи домовленості.
Та і про що з ним домовлятись?
Про припинення вогню? - якби він хотів врятувати своїх солдатів, то не посилав би все нові партії їх до нас. І тоді бої припинилися б автоматично, а його солдати були б цілі.
Але він продовжує їх сюди посилати. І він вже сказав, чого хоче:
1. Щоб Україна погодилась офіційно віддати Крим Росії. ... (Далі можна не писати.)
2. Щоб Україна офіційно відмовилась вступати в НАТО.
і т.д.
А тепер ось ще (цитата) : "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."
І що, ми будемо вести про це переговори з ним?
СМИ: Истребители из Беларуси летят в сторону Украины
Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Их зафиксировали в районе двух часов ночи (трех часов по Минску) 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Оба видео были сняты в городе Жлобине Гомельской области.
Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?
- Відповідь: це буде ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.
Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Я надеюсь, что он уже просто хочет сохранить лицо в нынешней ситуации. Типа Крым, вода, внеблоковый статус и он уходит. Но он реально больной. Что у него в голове, я сказать не могу. Но на подобный шантаж вестись нельзя. Если поведемся, то это лишь отсрочка решения проблемы, а не решение. ***** накопит силы и ударит по новой, если не сможет усадить свою власть.
и не пиши больше ерунды
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
https://censor.net/ua/n3319789 - 27.02.22 16:57 США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"
Що там наші 'аполітичні' Гереги, до речі, ніяк не можуть вирішити, які прапори на своїх епіцентрах вивішувати?
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456722/
Эй ****** Донецкие!
**** Вы будете щавтра умолять вас принять обратно !
Вы будете жрать паспорта этой ***** страны но мы вас не постим никогда вы быдлом и ордой так и останетесь !
У рашки нет денег - Вобще !!! 0
Ноль ****** ! Ноль ! Читайте по губам суки - Ноль !!!
Кому вы ***** нужны теперь тряпки обоссаные !
Україна понад усе !
Україна за 4 дня ********* "велику та непереможну" ...
Ору !
Сосите теперь собственный ***!
Слава Україні !
Героям Слава !
Украину планировали взять за два дня
Но облажались. И со взятием, и с ликованием. 26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов вышла статья «Наступление России и нового мира». Ровно в 8:00. То есть, публикация была запланирована заранее.
Её, конечно же, оперативно удалили, но интернет помнит всё. Облажались так же, как с постановами Бункерного и метаданными сепаров.
Пропагандистам из «РИА Новости» была дана установка уже к 26 февраля выпускать материалы о взятии Украины:
«Украина вернулась к России» - пишут они. А следом намекают на белорусов и раскрывают замысел войны:
«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов».
Судя по всему, большая мечта маленького Путина - это уже не только Украина, но и всё ближнее зарубежье целиком.
❗️ Ссылка на удалённую статью: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
точно не украинский народ !!!
Це лише приспання уваги та виграш часу. - поки вусатий фюрер зібрав своє військо по сусєкам і кине на Україну, пуйло проведе мобілізацію - баби вже нарожали…
А «досвідчений» клован направив на перемовини «досвідченого» чиполіну і зажопинського жида… це новий песець…