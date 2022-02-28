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Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

В понедельник в формате видеоконференции состоится встреча лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе главы правительства Канады.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча будет закрытая.

Джо Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате, теперь к видеоконференции присоединятся лидеры Японии и Румынии.

Также читайте: Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден

Автор: Наталя Джума
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А в Комарово Аерофлот літати буде, "на недельку"?
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28.02.2022 06:53 Ответить
Військова коаліція, буде створена.
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28.02.2022 06:53 Ответить
Будуть ділити пирога із свинятиною
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28.02.2022 06:55 Ответить
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:55 Ответить
Утром мы проснулись - а россии - нет!!!
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28.02.2022 06:57 Ответить
Давненько так не ржав...
Підбадьорюємо кацапів тут
https://youtube.com/watch?v=qGiQG4nT8bQ
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28.02.2022 06:57 Ответить
Они трахнутые на всю голову:

Уважаемый В.В.Путин мы россияне с Вами и полностью Вас поддерживаем! Либо победите в этом загнивающем и несправедливом мире, либо уничтожьте весь прогнивший мир в ЯДЕРНОЙ войне. Идите до конца, не отступайте. Без РОССИИ не должно быть остального мира, чтобы враги и предатели не наслаждались жизнью в России без россиян и не смеялись над нами.
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28.02.2022 07:01 Ответить
Пробував комєнт здичавілим залишить не получілось. У них там що фільтра які стоять?
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28.02.2022 08:49 Ответить
В мене на момент написання того коментаря зранку, все чудово виходило.
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28.02.2022 10:00 Ответить
 
 