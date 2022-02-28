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Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В понедельник в формате видеоконференции состоится встреча лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе главы правительства Канады.
"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча будет закрытая.
Джо Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате, теперь к видеоконференции присоединятся лидеры Японии и Румынии.
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