ЕС запретил листинг бумаг российских госкомпаний и расширил ограничения на привлечение долга

Евросоюз в рамках второго пакета санкций для России запретил листинг ценных бумаг российских госкомпаний на своих биржах, а также расширил ограничения на привлечение долга в евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, запрещен листинг и оказание услуг на торговых площадках Евросоюза для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Также европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги с бумагами, выпущенными после 12 апреля, физическим и юридическим лицам из РФ.

Кроме того, Евросоюз расширил список компаний и банков, которые не смогут привлекать в ЕС средства за счет размещения новых долговых обязательств и акций. В частности, под ограничения подпали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

ЕС запретил прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или участвовать в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных этими эмитентами после 12 апреля.

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Ранее на прошлой неделе США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В американский список, как и в список ЕС, попали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот". Однако в списке Евросоюза нет ограничений на покупку новых долговых бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) - одного из самых активных российских заемщиков на международных рынках капитала, в то время как США ввели запрет на покупку нового долга российской газовой монополии.