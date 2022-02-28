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ЕС запретил листинг бумаг российских госкомпаний и расширил ограничения на привлечение долга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЕС запретил листинг бумаг российских госкомпаний и расширил ограничения на привлечение долга

Евросоюз в рамках второго пакета санкций для России запретил листинг ценных бумаг российских госкомпаний на своих биржах, а также расширил ограничения на привлечение долга в евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, запрещен листинг и оказание услуг на торговых площадках Евросоюза для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Также европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги с бумагами, выпущенными после 12 апреля, физическим и юридическим лицам из РФ.

Кроме того, Евросоюз расширил список компаний и банков, которые не смогут привлекать в ЕС средства за счет размещения новых долговых обязательств и акций. В частности, под ограничения подпали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

ЕС запретил прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или участвовать в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных этими эмитентами после 12 апреля.

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Ранее на прошлой неделе США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В американский список, как и в список ЕС, попали Альфа-банк, РЖД и "Совкомфлот". Однако в списке Евросоюза нет ограничений на покупку новых долговых бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) - одного из самых активных российских заемщиков на международных рынках капитала, в то время как США ввели запрет на покупку нового долга российской газовой монополии.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Доброго євросоюзного ранку, клятий москалику 😄
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28.02.2022 07:00
+5
Русофоби якісь
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28.02.2022 06:59
+4
Это уже полный фистинг всей финансовой системе Раиссе.
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28.02.2022 07:23
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Русофоби якісь
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28.02.2022 06:59 Ответить
Так руссофобія
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28.02.2022 07:01 Ответить
Доброго євросоюзного ранку, клятий москалику 😄
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28.02.2022 07:00 Ответить
Здається кацапам це повфіг, їх грають, а вони "крепшают", поки не запечуться від джавелінів і Святих Байрактарів
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28.02.2022 07:00 Ответить
https://www.facebook.com/461342971066720/videos/377958560428938 , Відео із Фейсбука, москалі при в'їзді у село Ямище, Черніґівщина, передайте куди треба, хто знає.
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28.02.2022 07:01 Ответить
передано через самооборону, ДЯКУЮ
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28.02.2022 07:29 Ответить
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:01 Ответить
Пішов в понеділок відлік не наступних нових 1000 кацапожмурів
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28.02.2022 07:02 Ответить
Не зовсім зрозуміло що це, але звучить добре
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28.02.2022 07:04 Ответить
Это уже полный фистинг всей финансовой системе Раиссе.
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28.02.2022 07:23 Ответить
перемога наша наші воіни найсильніші і ніякоі паніки
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28.02.2022 07:04 Ответить
Теперь пленные будут просить политического убежища
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28.02.2022 07:07 Ответить
Представляю драки на их кладбищах за выплате по ванькам. Сегодня за ваньку давали 500 зелёными, завтра - 200 )))
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28.02.2022 07:25 Ответить
Поясніть що таке лістинг?
Це шось з порнохабом звязане?))
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28.02.2022 07:24 Ответить
Листинг это фактически котировка на бирже. Т.е. их компании просто исключают. Это пиз...ц полный. Стоила компания 5 ярдов вчера не листанули ее в Лондоне сегодня - максимум ее цена 1,5 ярда
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28.02.2022 07:27 Ответить
Є стійке відчуття, що такими темпами улюблене свято расійських матєрєй і жон, 8 Березня, ті падлюка будуть зустрічати з ембарго на нафту або газ. А до 9 травня вже проситимуть програму нафта в обмін на їжу.
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28.02.2022 07:44 Ответить
 
 