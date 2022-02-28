На Токийской бирже российский рубль упал на 40%. Финансисты ожидают, что сегодня он достигнет 300 руб. за доллар
Новости Цензор.НЕТ Экономика
На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем – на 40%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар стоил от 100 до 190 рублей. А официальный курс Центробанка РФ - 83,5 рубля за доллар.
Финансисты не исключают, что в понедельник, 28 февраля, рубль на открытии торгов достигнет 300 за доллар.
Отметим, что Банк России решил начать торги на валютном и денежном рынках Московской биржи не ранее 15:00 мск (14:00 по Киеву) вместо привычных 07:00.
Напомним, что Forex доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро - 127 рублей. Это исторический максимум.
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Одним словом: "иди *****!"
http://pdrs.dp.ua/press/press138.html
Официальная статистика сообщает, что 14% населения страны являются бедными, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Несложно догадаться, что реальное положение вещей гораздо хуже.
В середине 2019 года Росстат провел опрос населения, который показал следующие цифры:
Не хватает денег даже на еду - 1%
Хватает денег на еду, но на одежду, обувь и оплату ЖКУ точно нет - 14%
Получается, что 15% населения близки к полной нищете!
Еще 49% опрошенных сообщили, что им хватает денег на еду, одежду, обувь и ЖКУ, но если случилась непредвиденная трата - сломалась бытовая техника или потребовалось платное лечение, средств на это взять негде.
И даже официальная статистика не скрывает, что подавляющее большинство бедных - семьи с детьми. 11,7% детей не получают полноценное питание, содержащее мясо, курицу или рыбу хотя бы через день. Фактически, они голодают!
НепоБЕДимАя и легендарная!
Це вже історія
Радіють що отримають від фуйла мільон за сина
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Вождь Бандера мчить до нас!
боярышник - 120 килограмм рублей за штуку ., и т.п.
Тачки , обыкновенные строительные тачки теперь это портмоне и кошелёк у кацапов .