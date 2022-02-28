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война (46875) Россия (91288) рубль (910)

На Токийской бирже российский рубль упал на 40%. Финансисты ожидают, что сегодня он достигнет 300 руб. за доллар

Новости Цензор.НЕТ Экономика

На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем – на 40%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар стоил от 100 до 190 рублей. А официальный курс Центробанка РФ - 83,5 рубля за доллар.

Финансисты не исключают, что в понедельник, 28 февраля, рубль на открытии торгов достигнет 300 за доллар.

Отметим, что Банк России решил начать торги на валютном и денежном рынках Московской биржи не ранее 15:00 мск (14:00 по Киеву) вместо привычных 07:00.

Напомним, что Forex доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро - 127 рублей. Это исторический максимум.

Также читайте: ЕС замораживает активы Центробанка России

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+55
Русский рубль..иди на.уй
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28.02.2022 07:07
+45
нужно серьёзно задуматься есле }{уйло на самом деле агент гостепа. Не у кого ещё так не получалось развалить свою страну за 4 дня. Гениально!
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28.02.2022 07:07
+42
З Богом, "дарагой фуфль"
Одним словом: "иди *****!"
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28.02.2022 07:06
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Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям...
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28.02.2022 07:05 Ответить
дак они и не забывают их вечером надевают их ..дух предков андрофагов
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28.02.2022 07:57 Ответить
Свято наближається, свято наближається!!! Поспішай!!!
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28.02.2022 08:22 Ответить
З Богом, "дарагой фуфль"
Одним словом: "иди *****!"
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28.02.2022 07:06 Ответить
Хочу 400. Но 300 тоже неплохо. В идеале хорошо бы их ракеты обменять на банку тушенки.
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28.02.2022 07:06 Ответить
Чекайте, пане, сьогодні ж тільки ранок понеділка))
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28.02.2022 07:07 Ответить
еще вчера в мацквабаде бакс стоил 85-120 деревянных. Но это было вчера
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28.02.2022 08:04 Ответить
Ого, а це вже весело! Ну як політали, кацапи?
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28.02.2022 07:06 Ответить
"Как пагодка в Маскве?"
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28.02.2022 07:10 Ответить
"Чьо ***** нaси та павєсілі? Масква слізам нівєріт!" L.Poderevliyanskiy
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28.02.2022 07:21 Ответить
За что так сказать боролись .на то и напоролись
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28.02.2022 07:06 Ответить
маскаль в стойло
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28.02.2022 07:06 Ответить
нужно серьёзно задуматься есле }{уйло на самом деле агент гостепа. Не у кого ещё так не получалось развалить свою страну за 4 дня. Гениально!
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28.02.2022 07:07 Ответить
вы знаете. на офигенном троле_сайте пдрс (сейчас уже отдыхающем) еще пару лет назад вышла такая. шутка. а иногда невольно задумываешься, а может это не шутка вовсе.

http://pdrs.dp.ua/press/press138.html
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28.02.2022 07:11 Ответить
Другое обьяснение всему этому: Он ******* этот ваш владимир }{утин (с)
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28.02.2022 07:18 Ответить
Русский рубль..иди на.уй
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28.02.2022 07:07 Ответить
Не смотря на существование нацпроекта по сокращению малоимущих в два раза, количество россиян, «отброшенных» за черту бедности неумолимо продолжает расти. Только за прошедший год их стало больше на 20 миллионов!

Официальная статистика сообщает, что 14% населения страны являются бедными, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Несложно догадаться, что реальное положение вещей гораздо хуже.

В середине 2019 года Росстат провел опрос населения, который показал следующие цифры:
Не хватает денег даже на еду - 1%
Хватает денег на еду, но на одежду, обувь и оплату ЖКУ точно нет - 14%
Получается, что 15% населения близки к полной нищете!

Еще 49% опрошенных сообщили, что им хватает денег на еду, одежду, обувь и ЖКУ, но если случилась непредвиденная трата - сломалась бытовая техника или потребовалось платное лечение, средств на это взять негде.
И даже официальная статистика не скрывает, что подавляющее большинство бедных - семьи с детьми. 11,7% детей не получают полноценное питание, содержащее мясо, курицу или рыбу хотя бы через день. Фактически, они голодают!

НепоБЕДимАя и легендарная!
Це вже історія
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28.02.2022 07:07 Ответить
Какое за прошедший год ? Теперь за каждые сутки у них на 20% бомжей больше будет становится.
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28.02.2022 07:22 Ответить
они друг друга жрать будут но не забудут шо они "старшие братья"
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28.02.2022 07:59 Ответить
Пора знову на пальми, мацкалячі бібізяни
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28.02.2022 07:09 Ответить
Русский курс рубля идёт нах?й !
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28.02.2022 07:10 Ответить
Та ні, все йде за планом!

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28.02.2022 07:18 Ответить
За тиждень доллар коштуватиме тачку рублів)) Запомнітє етот твіт ©
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28.02.2022 07:11 Ответить
Сегодня ипанутым кацапам доложат, что это победа - ну, ведь больше рублей дают за 1 рупь
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28.02.2022 07:11 Ответить
За 1 доллар !
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28.02.2022 07:12 Ответить
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28.02.2022 07:12 Ответить
Ржубль всьо. Х_Х

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28.02.2022 07:13 Ответить
получат когда этот миллион будет стоить 10$
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28.02.2022 07:18 Ответить
За двухсотели этот бумажный мусор
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28.02.2022 07:14 Ответить
На самом деле если российская экономика грохнется, то станет вопрос логистики уже самой России. Россия большая и там надо ездить везде, а ездить будет сложно, когда экономика встанет. Это может привести к ряду внутренних кризисов, даже если убрать банальное обесценивание средств на существование. Просто механизм власти начнет резко сбоить как это было в СССР.
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28.02.2022 07:14 Ответить
Короче, ребята себе скоро вернут любимый СССР, где ничего не работало.
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28.02.2022 07:15 Ответить
думаю, это Китай вернет себе исконно китайские земли, хе-хе
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28.02.2022 07:22 Ответить
И кто теперь самая нищая страна Европы?и кто нищеброды?и это только начало козломордые твари!!!
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28.02.2022 07:14 Ответить
москаль, скажи "триста"!
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28.02.2022 07:16 Ответить
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:19 Ответить
Із-за лісу сонце всходить,
Вождь Бандера мчить до нас!
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28.02.2022 08:13 Ответить
может русские хоть сейчас начнут что-то подозревать?
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28.02.2022 07:21 Ответить
Рузкій Фубль, іді *****!
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28.02.2022 07:24 Ответить
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28.02.2022 07:26 Ответить
Багато росіян в опитуваннях кілька днів назад казали: нечого сташного прорвемся, потерпим. Ну що піда..и прорвались? Тепер дохніть з голоду сук..
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28.02.2022 07:27 Ответить
Даешь курс 500 рублей за доллар.
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28.02.2022 07:49 Ответить
Как новостные провластные каналы РФ бодрячком освещали начало и успехи "спецоперации", так сегодня уже не такие бодрые. Но все равно пи..дят.
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28.02.2022 07:54 Ответить
скоро в деревянных туалетах россиян появятся новые красивенькие обои.Разноцветные,с изображением городов и памятников.
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28.02.2022 07:56 Ответить
Робимо ставки.
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28.02.2022 08:00 Ответить
а шо значить цей "офіціальний курс"? це щось типу: наступаєм 4-й день, патєрь нєт, вайска нациков всє унічтожени, скора дайдьом да Ла-манша тощо?))
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28.02.2022 08:06 Ответить
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28.02.2022 08:07 Ответить
Как там говорило то конченое "нравится,не нравится....".Нам нравится курс рубля.Продолжаем "полезные"(с точки зрения кацапов) санкции
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28.02.2022 08:08 Ответить
В воскресенье, ни один из финансовых аналитиков мира не. смог сделать прогноз по Рассейке. Все говорят одно и тоже: " Такого писдеца в мировой истории ещё не было!'
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28.02.2022 08:08 Ответить
А можна свіже-покійного жирика буде засипати в ямі замість землею - 5000-ками фублей, чи хоча б в труну йому накидати їх? Все одно буде десь однаково по собівартості...
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28.02.2022 08:09 Ответить
в мордоре теперь единица товара исчисляется не количеством рубей , а их весом .

боярышник - 120 килограмм рублей за штуку ., и т.п.

Тачки , обыкновенные строительные тачки теперь это портмоне и кошелёк у кацапов .
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28.02.2022 08:10 Ответить
Надеюсь у них будет дефолт. Руцким нужно сейчас срочно ломиться по магазинам, скупать по старой традиции макароны, соль, спички.
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28.02.2022 08:13 Ответить
до 300 врядли дойдет сегодня, но в ближайших перспективах будет и 400+
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28.02.2022 08:13 Ответить
300 руб за доллар? это же падение почти на 300%. ***, это жесть, не завидую россиянам.
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28.02.2022 08:30 Ответить
Интересно будет посмотреть когда сегодня лапотное войско узнает что они дохнут за спасибо.
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28.02.2022 08:38 Ответить
Трохи займаюсь криптою, слідкую за фондовим ринком. Кріпто ферми руських майнерів, перетворились на тикви, які навіть продати нема кому.
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28.02.2022 08:44 Ответить
где же Енот?
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28.02.2022 09:04 Ответить
Как-то слабо падает. Открытие уже должно было быть 200 как минимум...
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28.02.2022 09:33 Ответить
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28.02.2022 09:39 Ответить
надо местным сказать карлику или они как бульбаши не в состоянии организоваться
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28.02.2022 10:39 Ответить
 
 