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Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреливают колонны с эвакуированными женщинами и детьми, которых Украина пытается вывезти с временно оккупированных территорий и с линии столкновения.
Об этом заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан", - сказала Верещук.
Она также добавила, что в результате обстрелов среди гражданских есть раненые.
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Сенатор РФ Андрей Климов подчеркивает, что это не создает никаких угроз для внутренних расчетов граждан РФ.
Климов добавил, что для рубля ситуация становится источником новых возможностей. Первым преимуществом является отсутствие контроля Запада над транзакциями россиян. При этом ситуация даже стимулирует распространение рубля и возможность превращения национальной валюты РФ в международное средство расчета.
Евросоюз ранним утром в понедельник опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов и на операции с резервами Центрального банка России в своем официальном издании EU Journal.
Таким образом, эти санкции за нападение на Украину официально вступили в силу.
"Господин Путин, вы слушаете? Вы смотрите? Мы легион! Мы Неутомимы! Мы не прощаем ! Мы не забываем! Мы на войне! #Украина мы слушаем! Русские нас слышат!"
Вірастюк запиляв відосік з Карпат, Колю Котлету зняли на камеру телефона в кафе також десь там.
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Слава Україні! Смерть путлеру!