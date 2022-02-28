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Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук

Российские оккупанты обстреливают колонны с эвакуированными женщинами и детьми, которых Украина пытается вывезти с временно оккупированных территорий и с линии столкновения.

Об этом заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан", - сказала Верещук.

Она также добавила, что в результате обстрелов среди гражданских есть раненые.

Также смотрите: Оккупанты ударили снарядом по жилому дому в Чернигове, пострадала женщина. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ
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28.02.2022 07:10
+18
Каждый кто пересег гос. границу с оружием, включая Донецкую, Луганскую области, Крым
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28.02.2022 07:12
+15
Не все, даже сейчас остались особо упоротые. Они просто затаились.
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28.02.2022 07:16
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КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ
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28.02.2022 07:10 Ответить
Каждый кто пересег гос. границу с оружием, включая Донецкую, Луганскую области, Крым
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28.02.2022 07:12 Ответить
Ага, а кто не пересек, тот белый и пушистый? Германия в 1945-м была виновата вся целиком, а не только те, кто на фронте воевал. Почему для кацапов должно быть какое-то особое исключение?
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28.02.2022 07:15 Ответить
У России есть целый черносотенный пласт. Тот самый "глубинный народ". Если с ними сейчас ничего не сделать, то они найдут себе нового кумира. Хотя лучший вариант - разделить Россию и пусть там некоторые страны просто создают свои черносотенные правительства и варятся в своей клоаке.
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28.02.2022 07:20 Ответить
Если разделить Россию, из неё немедленно выпадет Казань с татарами, Бурятия, Чукотка. Там, где национальные корни не до конца вытравлены русификацией. А там менталитет другой, не думаю, что они будут представлять нам угрозу. Зато условная Московия в границах московской области, даже в таком случае будет представлять опасность. Даже большую, чем сейчас, потому что у них будет комплекс поражения, как у немцев после первой мировой войны.
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28.02.2022 07:34 Ответить
Ну да. Но тут ничего не поделаешь. Но понятное дело что это должно идти изнутри, а не снаружи. Просто надо понимать, что дело не только в Путине. В России есть реальный социальный запрос на такую идеологию.
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28.02.2022 07:40 Ответить
Московия не сможет представлять угрозу. Она останется одна и без людских и военных ресурсов. Там останется только громкий пук без територий которые ее обогащали.
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28.02.2022 07:48 Ответить
Вы во многоэтажке живете? Вам часто приходилось слышать истории о том, чтобы соседи друг другу срали под входную дверь или мочились на неё? Если вы живете в Украине, Вам это наверняка покажется пещерным, животным поведением. А вот в России сейчас это весьма распространенное явление. Это я к тому, что даже если они не смогут ничего сделать в военном смысле, срать везде, до чего можно дотянуться, они продолжат всегда, это смысл жизни среднестатистического кацапа.
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28.02.2022 12:22 Ответить
Амінь
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28.02.2022 07:48 Ответить
И ещё. Достойны уважения лишь те россияне, которые сегодня ночь провели в СИЗО из-за антивоенных митингов. Т.е. 1500 человек из 140 миллионов. Остальные заслуживают лишь презрения или ненависти.
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28.02.2022 07:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ioTEThr1KpQ

Новий Гімн Мордора
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28.02.2022 07:12 Ответить

⚡️В Совфеде нашли плюсы из-за отключения SWIFT

Сенатор РФ Андрей Климов подчеркивает, что это не создает никаких угроз для внутренних расчетов граждан РФ.

Климов добавил, что для рубля ситуация становится источником новых возможностей. Первым преимуществом является отсутствие контроля Запада над транзакциями россиян. При этом ситуация даже стимулирует распространение рубля и возможность превращения национальной валюты РФ в международное средство расчета.
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28.02.2022 07:15 Ответить
ага, я не говно їв, а так, квасольку повибирав, класика ж
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28.02.2022 07:18 Ответить
emu i na butilke svoi udobstva naidetsa.
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28.02.2022 07:37 Ответить
українці отримали щеплення від "русского мира" на століття
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28.02.2022 07:15 Ответить
Не все, даже сейчас остались особо упоротые. Они просто затаились.
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28.02.2022 07:16 Ответить
Выявлять и расстреливать. Работа для карателей на бандеромашинах.
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28.02.2022 07:42 Ответить
⚡Санкции ЕС в отношении Центробанка и авиации России вступили в силу
Евросоюз ранним утром в понедельник опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов и на операции с резервами Центрального банка России в своем официальном издании EU Journal.

Таким образом, эти санкции за нападение на Украину официально вступили в силу.
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28.02.2022 07:16 Ответить
⚡Аноннимиус обратились к Путину:

"Господин Путин, вы слушаете? Вы смотрите? Мы легион! Мы Неутомимы! Мы не прощаем ! Мы не забываем! Мы на войне! #Украина мы слушаем! Русские нас слышат!"
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28.02.2022 07:17 Ответить
Орки.
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28.02.2022 07:18 Ответить
Если ада не существовало, то он начнет существовать специально для этих педалей
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28.02.2022 07:19 Ответить
за каждого убитого украинца должно быть убито, зарезано, утоплено, заколото, разрезано пилой минимум 100 руснявых кацапов... никого в живых не оставлять... пусть смерти кацапов руснявых станут медом на душу украинца... смерть среди недолюдей надо сеять как подсолнечник весной... смерть кацапам!
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28.02.2022 07:21 Ответить
Тю, так они может все исламисты уже и смерть им в радость..Ну там , девственницы, плюшки разные
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28.02.2022 07:26 Ответить
Падарасы кацапские...
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28.02.2022 07:22 Ответить
ЦЕ рашизм-путінізм! треба, щоб такі колони супроводжували медведчуки, шуфричі, каралєвскі, бандарєнки, рабіновічі...руSSкі полонені вбивці....
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28.02.2022 07:24 Ответить
А где находятся наши депутаты?
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28.02.2022 07:24 Ответить
Одні захищають із зброєю в руках країну, столицю. Інші сховались подалі від Києва.
Вірастюк запиляв відосік з Карпат, Колю Котлету зняли на камеру телефона в кафе також десь там.
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28.02.2022 07:31 Ответить
біологічно росіяни - люди, як скрізь у світі. Але поки вони виростають, з них виховують кончених мерзот і паскуд, цинічних, підлих, підступних і шизанутих. Злочинна система освіти і виховання- основа расєйської гуманітарної недорозвинутості
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28.02.2022 07:26 Ответить
Это касается уже каждого орка в Мордоре. Население должно страдать в первую очередь, так как именно оно дало карт бланш ***** в рязвязывании войны и поддерживает её своим абсолютным большинством..... Будете жрать сладкий ягель и горькую полынь с лебедой
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28.02.2022 07:33 Ответить
Как и нацисты во время ВМВ
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28.02.2022 07:34 Ответить
Депутаті ВР должны отчитаться о своей работе во время войны!
!
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28.02.2022 07:36 Ответить
Повідомляють, що ворожа колона обходить село Михайло-Коцюбинське Чернігівської області. Частина прямує через село, частина обходить. Була перестрілка. Але ворог рухається далі, повернули на Слабин. Макс. репост. ДОПОМОЖІТЬ.
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28.02.2022 07:37 Ответить
Скотиняки! Горіти вам у пеклі! На п'ятий день війни розказувати про навчання... Нормальна людина кинула би зброю, та пішла геть! А вони - звірі, яких треба гасити! Іншого варіанту бути не може! Слава нашим захисникам!
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28.02.2022 07:44 Ответить
До полону не брати, потім ці тварюки будуть розповідати, що «не стріляли» та «мі на учєніях»
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28.02.2022 07:51 Ответить
Хто там говорив, що Порошенко винний у Іловайському котлі і хотів його посадити?
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28.02.2022 07:51 Ответить
с оккупированных территорий? сепарню?
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28.02.2022 08:51 Ответить
Доброго дня, редакція підкажіть на фото жінка дуже подібна до моєї тещі. Вони в Розважеві під Іванковим. З ними не має зв'язку 2дні. Підкажіть чи це з того регіону фото. Бо знайшов ту ж фото , але там пишуть під Маріуполем в Сартані десь.
Підкажіть ця публікація стосується якого регіону. Дуже важливо.
Слава Україні! Смерть путлеру!
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28.02.2022 11:07 Ответить
 
 