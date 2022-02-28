Россия задействовала в войне против Украины около 100 тысяч военных, - Пентагон
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Россия уже задействовала в войне против Украины две трети своего наступательного контингента - это около 100 тысяч военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, пишет BBC Украина.
Эти данные свидетельствуют о том, что в резерве сейчас остаются около 50 тысяч человек. В Пентагоне такое количество называют "существенным".
В оборонном ведомстве США фиксируют логистические проблемы у оккупантов, в том числе и с доставкой горючего. Это можно заметить при попытке наступления на Харьков, а также Киев.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Белоруссии.
По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
Тем временем украинская делегация отправилась на переговоры с РФ на украинско-белорусскую границу в районе реки Припять.
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⚡️С 7 утра 28 февраля Центробанк запретил иностранным акционерам, владеющими акциями российских компаний, продавать российские ценные бумаги.
ЦБ боится, что иностранные инвесторы побегут продавать свои бумаги из-за эффекта введенных Западом санкций.
Источник: УНИАН
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