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Япония и Южная Корея присоединятся к Западу в случае отключения российских банков от SWIFT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Япония и Южная Корея присоединятся к Западу в случае отключения российских банков от SWIFT

Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.

Об этом сообщило издание The Japan Times со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По данным издания, премьер заявил, что Токио также введет санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.

Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"Сеул также планирует присоединиться к международному движению по исключению России из платежной системы SWIFT и уведомил Соединенные Штаты об этом решении по дипломатическим каналам", - сообщили агентству в министерстве.

Также читайте: Решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT будет принято сегодня, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Российская колона под Гадячем (Полтавская область) осталась без топлива. Личный состав разбежался. Сообщается, что их разыскивают местные жители.
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28.02.2022 07:37 Ответить
⚡️ 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения украинцами. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Люты на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо, - Министр Обороны Украины Алексей Резников
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28.02.2022 07:37 Ответить
Японцы уже на курилы руки потирают
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28.02.2022 07:38 Ответить
Еще пару дней и заберут в рамках программы хлеб в обмен на территории
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28.02.2022 07:46 Ответить
Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи , скиньте ярмо ненависного ворога і заберіть своє! А весь Світ має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 08:44 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:39 Ответить
Білорусам теж час братись до справ і нищити лукашенку.
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28.02.2022 07:42 Ответить
моЦкву демонтируем ,там болота будут как в старые ,добрые времена .
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28.02.2022 07:58 Ответить
Аригато братья японцы!
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28.02.2022 07:59 Ответить
Коли відключать?
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28.02.2022 08:51 Ответить
 
 