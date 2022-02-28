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Тероборона призвала население севера Украины к организованному сопротивлению оккупантам: "Не бойтесь - они боятся вас больше"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Тероборона призвала население севера Украины к организованному сопротивлению оккупантам:

На фоне сообщений о поступлении колонн оккупанта с севера Украины призываем к организованному сопротивлению гражданского населения.

Об этом идет речь в заявлении Территориальной обороны ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:

1. Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.

2. Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.

3. Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ряды теробороны вступили уже 37 тыс. граждан, - Залужный

4. Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

5. Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это подбадривает ваших побратимов.

6. Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.

7. Не бойтесь – они боятся вас больше.

8. Мы победим".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
охотники Украины, у вас уникальная возможность поохотиться на большого дикого зверя... отстреливайте всех 2-уногих тварей, которые не смогут сказать слово "паляниця"...
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28.02.2022 07:47
+11
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:48
+6
Народна війна справжнього народу.
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28.02.2022 07:53
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охотники Украины, у вас уникальная возможность поохотиться на большого дикого зверя... отстреливайте всех 2-уногих тварей, которые не смогут сказать слово "паляниця"...
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28.02.2022 07:47 Ответить
Это уникальный шанс поучаствовать в увлекательном сафари! Совместить т.с. приятное с полезным!
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28.02.2022 08:04 Ответить
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:48 Ответить
Народна війна справжнього народу.
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28.02.2022 07:53 Ответить
Вірити кацапу - себе не поважати! Все вони знали! Три місяці чекали на наказ наступу!
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28.02.2022 08:47 Ответить
Поправка до п4.

"коктейль молотова" - то русизм.
В Україні це тепер називається узвар Бандери або Бандерівське смузі.
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28.02.2022 08:04 Ответить
ну і призвіща ц вас, кацапів
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28.02.2022 08:13 Ответить
****** в обменник, ****** КАЦАПСКАЯ. У твоего СРУбля падение, как у твоих стервятнмков после встречи с нашим КиевскимПривидом
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28.02.2022 08:16 Ответить
Вспоминаем отцов и дедов в партизанских отрядах.
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28.02.2022 08:11 Ответить
Сегодня тебе еще член Ахмеда сосать, напоминаю.
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28.02.2022 08:19 Ответить
Ты идёшь прямиком на *** ,
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28.02.2022 08:19 Ответить
"Не бійтеся - вони бояться вас більше"

Прям як дикі собаки.
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28.02.2022 08:47 Ответить
Есть проблема с малым количеством оружия и боеприпасов.
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28.02.2022 09:51 Ответить
 
 